Fitzpatrick à nouveau vainqueur à Brookline en tant que champion de l’US Open

BROOKLINE, Massachusetts (AP) – Matt Fitzpatrick, d’Angleterre, est à nouveau champion au Country Club, cette fois avec le plus grand des trophées.

Un champion amateur américain en 2013. Le champion de l’US Open dimanche.

Dans une bataille à trois à Brookline qui s’est déroulée sur le fil, Fitzpatrick a pris le contrôle avec une belle pause et un tir encore meilleur au 15e trou pour un swing à deux coups. Il était encore plus embrayage d’un bunker de fairway le 18 qui a établi la normale pour un 2-moins de 68.

La victoire n’était pas assurée jusqu’à ce que Will Zalatoris, qui a montré une lutte incroyable contre chaque erreur, se soit mis à genoux lorsque son putt de 15 pieds de birdie le 18 a juste glissé par le côté gauche de la coupe. Zalatoris a été finaliste dans le deuxième majeur consécutif.

Le champion des Masters Scottie Scheffler ne s’est jamais remis de bogeys consécutifs pour commencer le neuf de retour. Il a eu une chance de birdie de 25 pieds le 18 qui l’a raté de peu et lui en a laissé un derrière.

Fitzpatrick est le deuxième homme à remporter un US Amateur et un US Open sur le même parcours, rejoignant Jack Nicklaus qui a réussi le coup à Pebble Beach. Juli Inkster a remporté l’US Women’s Amateur et l’US Women’s Open à Prairie Dunes.

En plus des 3,15 millions de dollars de prix en argent, Fitzpatrick avait cette médaille d’or Jack Nicklaus enroulée autour de son cou.

Fitzpatrick, qui a brièvement joué à Northwestern avant de devenir professionnel, a gagné pour la huitième fois dans le monde, et c’était sa première en Amérique – au moins un tournoi que tout le monde connaît.

Fitzpatrick a déclaré qu’il avait remporté le titre de membre du Bear’s Club en Floride au début de l’année, le parcours construit par Nicklaus.

« Il m’a un peu maltraité en début d’année. Il a dit : ‘Enfin. Félicitations pour avoir gagné aux États-Unis », a déclaré Fitzpatrick.

Et puis soulevant légèrement le trophée, Fitzpatrick a envoyé un message amusant à Nicklaus : « Jack, j’ai gagné une deuxième fois. »

Doug Ferguson, Associated Press