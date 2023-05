Fitzdares Lingfield Derby Trial: Ordre militaire 4/1 pour The Derby après une démonstration puissante | Nouvelles de la course

Military Order s’est hissé au sommet du marché du Derby de Betfred alors qu’il faisait mieux que son frère Adayar pour remporter les Fitzdares Lingfield Derby Trial Stakes.

Adayar a terminé deuxième en 2021 avant de triompher à Epsom et son frère de grande classe a porté son record à trois victoires sur quatre départs à la manière d’un opérateur de grande classe lui-même.

Avec l’engorgement de la piste en gazon de Lingfield, ce qui signifie qu’il a été exécuté par tous les temps pour la première fois depuis la victoire de la séquence principale en 2012, William Buick a fait voyager l’Ordre militaire bien derrière le rythme établi par Regal Empire de James Tate.

Le peloton a commencé à se regrouper alors que le peloton de huit hommes s’approchait du virage à domicile et lorsque Regal Empire s’est incliné en tournant le virage, Buick a saisi l’occasion de glisser prestement l’intérieur et de mettre les voiles vers la maison avec le Waipiro d’Ed Walker, le seul à égaler les foulées. avec le fils athlétique de Frankel.

Le duo s’est retrouvé face à face dans la ligne droite, mais c’est le favori à égalité qui s’est imposé d’une longueur et un quart au poteau d’arrivée, avec quatre autres longueurs et quart pour revenir au King’s Circle. De Feu en troisième.

Bien que la course ait fourni à Charlie Appleby un vainqueur du Derby dans le passé, c’est la première fois qu’il remporte l’épreuve Listed et Military Order se dirige maintenant vers Epsom en tant que favori conjoint 4-1 de Betfair aux côtés d’Auguste Rodin, tandis que Coral fait le poulain leur leader absolu du marché 7-2.

« Il a fait tout ce que je lui ai demandé. Il s’en est très bien sorti et aura beaucoup appris, pas qu’il avait besoin d’être montré », a déclaré Buick.

« Aujourd’hui, c’était un test différent de Newbury, mais quand je lui ai demandé d’accélérer dans un écart en descendant, il n’a pas hésité. Il était totalement détendu et magnifiquement équilibré. »

Alex Merriam, l’assistant d’Appleby, a déclaré : « C’était assez simple. Il lui a fallu un certain temps pour se lancer, mais il l’a bien compris.

« Tous les systèmes fonctionnent pour Epsom, il a couru sur l’herbe et maintenant il a dévalé un peu une colline.

« L’année dernière, nous avons eu la chance d’avoir de bons milers, mais cette année, nous avons de beaux types de mile et quart et de mile et demi.

« Military Order est une taille similaire à Adayar, mais un modèle plus pointu. »

Il a ajouté: « Castle Way est une bonne perspective, mais je pense qu’il ira à Ascot (King Edward VII Stakes).

« Flying Honors va à York et il sera intéressant de voir comment il s’en sortira dans le Dante si nous obtenons un terrain décent là-bas. »