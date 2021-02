FitWin : Une application pour une vie saine et dynamique

Par ces temps de pandémie, entre les divers confinements et le couvre-feu, difficile de planifier ses journées efficacement. Certains auront cette “chance” de pouvoir continuer à travailler, d’avoir un rythme soutenu, et, hormis les difficultés pour faire les courses, le quotidien change peu.

Pour beaucoup d’autres, c’est une toute autre histoire. Les musées, les restaurants, les salles de sport… il n’y a plus rien. Heureusement, Internet est toujours là pour venir à notre secours. Beaucoup de personnes coincées chez elles vous le diront: merci aux logiciels de communication, merci aux contenus multimédia, aux jeux vidéo… On peut dire ce que l’on souhaite du niveau d’activité de nos concitoyens, une chose est sûre: peu de chances de bailler par les temps qui courent, à moins que l’on ne soit pas forcément si intéressé que ça par la technologie.

Certains, par exemple, préfèrent largement leur smartphone et les sorties au grand air, ou justement à la salle de sport. Sans salle de sport, et sans grand air, que peut-on donc faire? Internet peut encore nous aider, quitte à s’en détacher ensuite. Si vous n’avez pas d’ordinateur ou que ça ne vous intéresse pas tant que ça, par exemple, de nombreuses applications sur smartphone peuvent vous aider au quotidien.

Une fois que l’on se lance dans cet univers, tout y est, c’est comme Internet au sens large: vous pouvez apprendre le japonais, passer votre code, apprendre à cuisiner, bref, vous avez une vie? Vous trouverez l’application. Comme par exemple l’application FitWin qui aide à rester actif, qui, en résumé, pour le même prix qu’un abonnement à la salle de sport, vous propose non seulement des exercices de fitness, mais va aussi vous proposer divers conseils pour une vie saine, notamment vis à vis de l’alimentation. Nous mentionnons aussi cette application car nous nous sommes particulièrement amusés du fait que, plus on est actif, plus on peut gagner des points pour obtenir des cadeaux par la suite: voilà encore une motivation de plus pour bouger, n’est-ce pas?

On pourrait même se dire que ce genre de dépense est à proscrire, mais finalement, lorsqu’on en a l’option, pourquoi ne pas faire venir la salle à soi, après tout? Il serait tout de même dommage de se priver de retrouver un semblant de vie normale, bien que nous puissions admettre qu’avoir sa salle de sport dans sa poche peut paraître étrange. N’hésitez pas à imaginer que vous aussi vous êtes Mary Poppins et que vous avez le même sac, au format poche, et plus rien ne vous étonnera!

Il serait facile de perdre espoir par les temps qui courent, mais nous préférons nous dire que ce n’est qu’un mauvais moment à passer. Avec un peu de musique, un peu de sport, et les personnes qui nous entourent, nous allons tous réussir à passer ces moments difficiles. Et puis, qui sait, lorsque tout se sera calmé, vous serez peut-être plus à l’aise avec le sport à la maison, depuis votre poche, qu’avec une salle de sport bruyante, exposé(e) à la vue de tous.

Nous vous aurions également conseillé, éventuellement, d’adopter un chien, car c’est un bon prétexte pour sortir, mais cela représente tout de même de gros investissements. Profitons donc de tout ce qui est à portée pour nous distraire, apprendre de nouvelles choses, et simplement continuer à vivre en s’accommodant des circonstances qui nous entourent.