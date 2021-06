Pavlyuchenkova – quart de finaliste à Roland-Garros à l’âge de 19 ans en 2011 – réalise son meilleur parcours sur terre battue de la capitale française après avoir battu son rival biélorusse 6-4 2-6 6-0 le Vendredi.

🚨 Effort incroyable de 🇷🇺@NastiaPav alors qu’elle sort la tête de série n°3 Sabalenka pour une place dans les 16 derniers ! 🚨Score final : 6-4, 2-6, 6-0pic.twitter.com/p1uhBafv9V – wta (@WTA) 4 juin 2021

La Russe, 29 ans, a d’abord eu du mal à gérer la puissance de sa rivale qui frappe fort, abandonnant les trois premiers matchs du match avant qu’un renversement remarquable ne la voit rembobiner six des sept suivants pour remporter le premier set.

Une rencontre à l’envers a pris une autre tournure lorsque l’élan s’est à nouveau inversé dans le deuxième set, alors que Sabalenka, 23 ans, s’est affirmée avec des vainqueurs croustillants pour égaliser le match.

Pavlyuchenkova a disparu hors du terrain pour un temps mort médical afin de recevoir de l’attention pour un problème de jambe, revenant avec sa cuisse gauche fortement attachée.

À gauche: Aryna Sabalenka pendant le MTO hors-terrain de Pavlyuchenkova entre les setsÀ droite: Aryna Sabalenka après la reprise du jeu, DF ayant été brisé deux fois et derrière Pavs 0-2. Si tout semble inévitablement inévitable à regarder, je ne peux pas imaginer comme c’est horrible de jouer. pic.twitter.com/Wrf1aj5gok – Le podcast de tennis (@TennisPodcast) 4 juin 2021

Le traitement a aidé à faire l’affaire alors que la Russe dominait le set final et Sabalenka s’est effondrée, à un moment donné, jetant sa raquette avec dégoût et frappant une balle en l’air avec colère, gagnant un avertissement de violation du code.

L’effondrement était complet alors qu’elle s’effondrait sur un bagel, marquant 17 fautes directes dans le troisième set, y compris sur la balle de match.

Sabalenka n’a toujours pas dépassé R4 en majeur41 vainqueurs, 39 fautes directes6 as, 8 doubles fautesTrop de buts contre son camp#gettypic.twitter.com/ZAgcCR8L2E – Christopher Clarey (@christophclarey) 4 juin 2021

« J’essaie d’embrasser cela. Je profite beaucoup plus maintenant de chaque point, des matchs difficiles qu’avant », Pavlyuchenkova a déclaré par la suite.

« Je suppose que c’est aussi la raison pour laquelle je suis encore ici la deuxième semaine. Je me sens aussi plus en forme. Parce que j’aime jouer au tennis, je travaille plus dur. Vous travaillez dur, vous aimez le travail acharné. Je pense que c’est la meilleure combinaison.

La numéro quatre mondiale Sabalenka était la tête de série la plus élevée restante dans le tirage au sort féminin après le retrait de la tête de série Ashleigh Barty jeudi en raison d’une blessure et de la sortie de la deuxième tête de série Naomi Osaka pour des raisons de santé mentale plus tôt dans la semaine.

Le départ de Sabalenka signifie que six des 10 premières têtes de série féminines sont déjà parties du tournoi, la tête de série numéro sept Serena Williams étant désormais la tête de série la plus élevée restante dans la moitié inférieure du tirage.

La numéro 32 mondiale Pavlyuchenkova, dont le meilleur parcours en Grand Chelem reste une place en quart de finale, un exploit qu’elle a réalisé six fois, rencontre ensuite une autre Biélorusse sous la forme de la double vainqueur du Major Victoria Azarenka.

Tête de série 15, Azarenka a écarté l’Américaine Madison Keys en deux sets lors de leur match de troisième tour vendredi.