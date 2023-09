Fitness pour les personnes en fauteuil roulant

En général, les utilisateurs de fauteuil roulant devraient cibler l’endurance et la force dans le haut du corps, explique Greco, en particulier les muscles des épaules, des poignets et des mains, de la coiffe des rotateurs, des triceps et du tronc – les muscles du bas du dos, du haut du dos, de la poitrine et du tronc. abdos. Et n’oubliez pas de vous étirer.

En améliorant votre condition physique globale, la force du haut du corps et la flexibilité, dit Greco, vous êtes moins susceptible de subir des blessures dues au surmenage et des déséquilibres musculaires qui sont courants chez les personnes en fauteuil roulant. L’exercice régulier peut également contribuer grandement à améliorer votre qualité de vie, votre estime de soi et votre autonomie.

Indépendance – le récupérer ou l’entretenir – est un objectif majeur pour de nombreux utilisateurs de fauteuils roulants en matière de remise en forme. Et un haut du corps et un tronc solides peuvent vous donner la confiance et la puissance nécessaires pour passer de votre fauteuil roulant « à votre lit, sur le canapé, dans une voiture ou aux toilettes », dit Walsh, « sans constamment compter sur un soignant, un ami. , ou un membre de la famille.

Les autres avantages de l’exercice régulier pour les utilisateurs de fauteuils roulants comprennent :