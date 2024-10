Fitness : l’exercice est-il toujours considéré comme important pour perdre du poids ?

Porter trop de poids augmente le risque de maladie cardiaque, d’hypertension artérielle, d’accident vasculaire cérébral, de diabète de type 2, de certains cancers et de problèmes respiratoires. Photo de William Thomas Caïn / Getty Images

Contenu de l’article L’American College of Sports Medicine a récemment publié un déclaration de consensus résumant les dernières recherches sur l’activité physique et l’excès de poids. L’exercice a longtemps été recommandé dans le cadre d’un plan de traitement conçu pour perdre les kilos superflus, mais la science soutient-elle toujours l’idée que l’exercice est un élément important de la perte de poids ? Mis à part les normes sociétales sur ce qui constitue un poids idéal, la plupart des professionnels de la santé préconisent la perte de poids en fonction de ses effets sur la santé et non de l’apparence que l’on porte dans un jean. Porter trop de poids augmente le risque de maladie cardiaque, d’hypertension artérielle, d’accident vasculaire cérébral, de type 2 diabètecertains cancers et problèmes respiratoires.

Contenu de l’article Pourtant, la difficulté de prescrire l’exercice comme outil de perte de poids réside non seulement dans le fait qu’il faut beaucoup d’exercice pour affecter le poids, mais aussi dans le fait que les personnes ayant un excès de poids sont moins susceptibles de commencer un programme d’exercice et, si elles le font, elles sont également plus susceptibles de le faire. abandonner. Un autre problème est que le succès de la perte de poids grâce à l’exercice seul n’est pas garanti, même si le même groupe de personnes suit la même routine d’exercice. Et même si certaines données suggèrent qu’il faut au moins 150 minutes par semaine d’exercices d’intensité modérée à vigoureuse pour faire évoluer les chiffres sur l’échelle, il n’y a pas de consensus parmi les experts sur le fait que c’est suffisant, surtout compte tenu de la variabilité des résultats selon les sujets de l’étude. Même dans ce cas, la perte de poids est modeste s’il n’y a pas de réduction simultanée du nombre quotidien de calories consommées. Selon l’ACSM, on peut s’attendre à une perte de poids modeste de seulement 0,5 à 3 kg en utilisant l’exercice comme seule stratégie pour perdre du poids. Ce n’est que lorsque l’on combine régime et exercice que les résultats deviennent plus significatifs. « Lorsqu’elle est combinée à un régime hypocalorique, l’effet de l’activité physique sur le poids corporel et l’adiposité s’ajoute au régime alimentaire et améliore la perte de poids d’environ 20 pour cent, par rapport à ce qui est observé avec un régime hypocalorique seul », a déclaré l’étude. auteurs de la dernière déclaration de consensus de l’ACSM.

Contenu de l’article Quant au type d’exercice le plus efficace pour perdre du poids, il existe peu de preuves suggérant qu’une forme d’activité physique est meilleure qu’une autre. Mais si vous voulez en avoir pour votre argent à la salle de sport, il est clair que l’intensité compte. Les entraînements d’intensité modérée à vigoureuse brûleront des calories plus rapidement que les activités d’intensité légère, alors gardez cela à l’esprit si trouver le temps de faire de l’exercice est un problème. Il en va de même pour le régime. Il n’existe aucune preuve suggérant qu’un régime est plus efficace qu’un autre lorsqu’il s’agit de créer une routine de perte de poids réussie, comprenant une alimentation limitée dans le temps et un jeûne intermittent. Le plus important est de consommer moins de calories, la façon dont vous le faites ne semble faire aucune différence à long terme. « Au niveau de la population, un type de régime alimentaire et une composition en macronutriments ne semblent pas plus efficaces pour perdre du poids que d’autres approches, à condition que ces approches entraînent des effets similaires pour atteindre un bilan énergétique négatif », a déclaré l’ASCM dans sa déclaration de consensus. . En plus de dissiper toute confusion quant à savoir si une combinaison de régime et d’exercice est plus efficace qu’une autre, l’ACSM a également abordé l’idée que manger à un certain moment de la journée peut être plus avantageux pour perdre du poids. Sur la base de la théorie selon laquelle l’exercice réduit l’appétit et que manger moins de calories le matin entraîne un bilan énergétique négatif plus important que manger moins de calories le soir, il existe peu de preuves que limiter l’alimentation et l’exercice à certains moments de la journée constitue une stratégie de perte de poids efficace.

Contenu de l’article De plus, ce qui mérite d’être mentionné par l’ACSM, c’est qu’à l’exception des exercices intenses (supérieurs à 70 pour cent de l’effort maximum), l’activité physique a peu d’effet sur l’appétit. Toute suppression de la faim après l’exercice est de courte durée et n’a pas d’effet sur le nombre de calories consommées quotidiennement. Ne comptez donc pas sur l’exercice pour rendre ce voyage dans la boîte à biscuits moins attrayant. Ce qui aide le régime alimentaire et l’exercice physique à réduire le poids corporel, c’est l’utilisation de montres, d’appareils portables et d’applications intelligents. Il n’est pas surprenant que la possibilité de fixer des objectifs quotidiens d’activité et de dépense énergétique, de suivre l’activité physique et le régime alimentaire et d’obtenir des informations en temps réel sur les habitudes de vie ainsi que des rappels pour bouger s’est avérée améliorer la perte de poids. « Dans 73 pour cent des cas, une plus grande surveillance du comportement en matière d’activité physique était liée à une plus grande perte de poids », indique la déclaration consensuelle de l’ACSM. « Cela suggère que pour les personnes en surpoids et obésitéle processus d’autorégulation de surveillance sensibilise à l’activité physique et au comportement alimentaire et permet une boucle de rétroaction de collecte et de réception de données personnelles pour progresser vers les objectifs liés au poids.

Contenu de l’article Cette dernière mise à jour sur le rôle de l’exercice dans la perte de poids n’a pas ébranlé la conviction de l’ACSM qu’il s’agit toujours d’un outil précieux pour perdre du poids, y compris pour ceux qui prennent des anti-inflammatoires.obésité médicaments. L’alimentation et l’exercice font toujours varier les chiffres sur la balance. C’est également un rappel que les avantages de l’exercice vont au-delà du fait de serrer un peu plus votre ceinture. Une santé, une vitalité, un sommeil et une humeur améliorés ainsi qu’une masse musculaire accrue ne sont que quelques-uns des avantages de l’exercice régulier, même pour ceux qui ont du mal à atteindre leurs objectifs de perte de poids. Il suffit d’une diminution de 5 % du poids corporel pour commencer à bénéficier de bienfaits pour la santé. Chaque entraînement offre donc une récompense, même si elle n’est pas visible. « L’ACSM plaide pour que l’activité physique soit un élément clé des efforts de prévention et de traitement du poids corporel et de l’adiposité, en mettant l’accent sur la mise en œuvre d’approches inclusives pour faciliter l’adoption et l’engagement durable de toutes les personnes », a déclaré l’ACSM dans son rapport. déclaration consensuelle. Recommandé par l’éditorial Fitness : Le secret pour vieillir exceptionnellement bien Fitness : à quel point faites-vous réellement de l’exercice ?

