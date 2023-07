Fitness le mot clé alors que Neeraj Chopra réfléchit à la prochaine étape pour clôturer une année chargée

Neeraj Chopra a remporté la Lausanne Diamond League avec un lancer de 87,66 m avec sa sixième et dernière tentative la semaine dernière alors que le champion olympique a obtenu sa deuxième première place dans les épreuves de la Diamond League cette année après son triomphe à Doha.

Neeraj revenait d’une blessure musculaire tendue et le lanceur de javelot vedette a admis qu’il n’était pas en forme à cent pour cent.

« Dans l’ensemble, ma condition physique était un peu faible (à Lausanne). À cause de la blessure, je me demandais également si je suis à 100% en forme ou non, si je dois me pousser ou non », a déclaré Neeraj lors d’une interaction virtuelle avec les médias lundi.

« Je dois améliorer ma forme physique, la travailler (forme physique) à travers l’entraînement afin de pouvoir donner le meilleur de moi-même aux Championnats du monde et réaliser le rêve de gagner l’or là-bas », a-t-il ajouté.

Neeraj a déclaré qu’il se concentrera sur la préparation des Championnats du monde d’athlétisme à Budapest qui se dérouleront du 19 au 27 août, les qualifications pour le lancer du javelot commençant le 25 août.

« La médaille d’or des Championnats du monde manque toujours à mon cabinet. J’ai une médaille aux championnats du monde mais ce n’est pas l’or. Tout mon objectif est maintenant de me mettre en forme pour Budapest. Si je peux le faire, je peux aussi me préparer pour les Jeux asiatiques », a déclaré Neeraj.

La forme physique sera d’une importance primordiale, a déclaré Neeraj, en particulier avec trois compétitions consécutives de haut niveau alignées – les Championnats du monde en août, les finales de la Ligue de diamant en septembre et les Jeux asiatiques en octobre.

«Je dois aller avec 100% de forme physique dans ces événements. Si je ne suis pas en bonne forme physique, je ne serai pas non plus prêt mentalement. Non seulement l’aspect physique, l’aspect mental est également important », a déclaré Neeraj.

« J’ai maintenant beaucoup de temps pour travailler sur ma condition physique et être prêt pour les Championnats du monde et d’autres événements majeurs », a-t-il ajouté.

Le numéro un mondial Neeraj, qui est également le champion en titre, ne sait pas s’il participera aux deux dernières rencontres de la Diamond League – à Monaco le 21 juillet et à Zurich le 31 août – du cycle, avant le grand finale à Eugene, USA, les 16 et 17 septembre.

« Je veux rester frais pour les Championnats du monde à Budapest. J’ai réussi à obtenir 16 points dans la Diamond League où seules les six meilleures stars du javelot concourront. Je pense que 16 points devraient me suffire pour me qualifier pour la finale », a déclaré Neeraj.

Neeraj a cependant ajouté qu’il n’avait pas encore complètement exclu la compétition.

« Il est encore temps avant Monaco. Nous verrons jusqu’à sept jours et déciderons d’y concourir ou non. Si je sens que je suis bon et prêt pour ça, j’irai là-bas et je concourrai. »

Avec le report des Jeux asiatiques prolongeant la saison de Neeraj jusqu’en octobre environ, le joueur de 25 ans a déclaré qu’il ne ferait pas de longue pause afin d’être en forme et prêt pour les Jeux olympiques de Paris en 2024.

« Cette saison va définitivement se terminer tard pour moi mais j’ai encore assez de temps pour me préparer pour les Jeux Olympiques de Paris. Bien qu’après les Jeux asiatiques, je ne pourrai pas profiter de quelques mois de pause et je devrai reprendre l’entraînement immédiatement. Je dois oublier les vacances cette fois-ci », a-t-il déclaré.

« Je pense que j’ai pris trop de pause après les Jeux olympiques de Tokyo. Je deviens inapte si je prends une pause de plus de 2-3 jours. J’ai tendance à trop manger et à prendre du poids. Avant l’événement de Lausanne, je pense que j’étais plus lourd de 1 à 2 kg puisque je me concentrais sur la récupération après une blessure et la rééducation. Je ne pouvais pas m’entraîner avec la même intensité mais nous avons encore beaucoup de temps avant les Championnats du monde », a-t-il ajouté.