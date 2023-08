Fitch prévient qu’il pourrait être contraint de rétrograder des dizaines de banques

UN Évaluations de fitch un analyste a averti que le secteur bancaire américain avait légèrement progressé plus proche à une autre source de turbulences – le risque de dégradations radicales de la notation de dizaines de banques américaines qui pourraient même inclure des JPMorgan Chase .

L’agence de notation a coupé son évaluation de la santé de l’industrie en juin, une décision que l’analyste Chris Wolfe dit est passé largement inaperçu parce qu’il n’a pas déclenché de déclassement des banques.

Mais une autre dégradation d’un cran du score de l’industrie, de A+ à AA-, obligerait Fitch à réévaluer les notes de chacune des plus de 70 banques américaines qu’elle couvre, a déclaré Wolfe à CNBC dans une interview exclusive au siège de la société à New York.

« Si nous devions le déplacer vers A +, cela recalibrerait toutes nos mesures financières et se traduirait probablement par des actions de notation négatives », a déclaré Wolfe.

Les sociétés de notation de crédit sur lesquelles s’appuient les investisseurs obligataires ont récemment secoué les marchés avec leurs actions. La semaine dernière, Moody’s a déclassé 10 petites et moyennes banques et a averti que des réductions pourraient survenir pour 17 autres prêteurs, y compris de plus grandes institutions comme Truiste et Banque américaine . Plus tôt ce mois-ci, Fitch a abaissé la cote de crédit à long terme des États-Unis en raison de dysfonctionnements politiques et d’un endettement croissant, une décision qui a été ridiculisée par des chefs d’entreprise, dont le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon.