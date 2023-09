Fitbit Watch contre Apple Watch : quel est le meilleur ?

Les podomètres qui comptent le nombre de pas que vous faites chaque jour existent depuis les années 1960. Mais la technologie du fitness a reçu un véritable coup de pouce en 2008 lorsque Fitbit, le premier appareil portable de suivi de la condition physique, est arrivé sur le marché.

Depuis lors, Fitbit et plusieurs autres sociétés ont développé une gamme en constante évolution d’appareils portables destinés à vous accompagner silencieusement tout en gardant un œil sur chaque activité physique que vous faites. Cette surveillance constante des mouvements, des habitudes de sommeil et des données de base sur la santé a créé une toute nouvelle façon d’envisager la forme physique, la santé et le bien-être.

Comment fonctionnent les trackers de fitness

Trackers de fitness, comme Fitbit et Apple Watchutilisez à la fois des capteurs et des algorithmes pour surveiller votre activité physique et votre santé, explique Mary Sabat, entraîneuse personnelle certifiée ACE, nutritionniste et propriétaire de BodyDesigns à Alpharetta, en Géorgie.

« Ces appareils comprennent généralement un accéléromètre pour mesurer le mouvement et la distance, un moniteur de fréquence cardiaque pour suivre votre pouls et parfois un gyroscope pour détecter l’orientation et les rotations », explique Sabat.

Certains disposent également de capacités GPS pour suivre les activités de plein air tout en fournissant des données précises de distance et de localisation.

Toutes ces données sont collectées, traitées et affichées sur l’écran de l’appareil ou synchronisées avec une application mobile complémentaire pour une analyse et un suivi supplémentaires, ajoute Sabat.

Le but de toute cette technologie de fitness portable, note Kayla Borchers, physiothérapeute en cabinet privé à Columbus, Ohio, est de vous fournir plus d’informations sur votre corps et vos performances. Le but ultime est de vous aider à comprendre vos habitudes physiques et les domaines dans lesquels vous pourriez être en mesure de procéder à des ajustements significatifs pour améliorer votre santé globale.

Fitbit

Borchers, un adepte à la fois de Fitbit et de l’Apple Watch, affirme que la montre Fitbit est davantage orientée vers le fait de faire bouger les gens.

« L’objectif principal, ce sont les pas. Vous entendrez peut-être les gens parler de » faire leurs pas « , et c’est parce que le Fitbit est très efficace pour atteindre un nombre de pas de 10 000 par jour », explique-t-elle.

Cet objectif de 10 000 pas rappelle l’un des tout premiers podomètres conçus au milieu des années 1960. Un chercheur japonais, le Dr Yoshiro Hatano de l’Université de la santé et du bien-être de Kyushu, étudiait les moyens de ralentir la hausse des taux d’obésité. Il a déterminé que marcher 10 000 pas par jour était une mesure simple pour aider les gens à trouver le bon équilibre entre les calories ingérées et les calories brûlées.

Il a inventé un podomètre appelé Manpo-kei, qui se traduit par « compteur de 10 000 pas », qui aiderait les gens à atteindre cet objectif. Le concept d’essayer de marcher au moins 10 000 pas par jour est depuis lors une ligne directrice dominante dans le domaine de l’exercice pour la gestion du poids, mais des recherches récentes ont remis en question sa validité (un Etude 2021par exemple, suggère que 7 000 pas pourraient être un meilleur objectif).

Les produits Fitbit sont livrés avec 10 000 pas comme objectif par défaut, mais vous pouvez les ajuster en fonction de vos besoins. Les marathoniens, par exemple, dépasseraient largement les 10 000 pas, ils pourraient donc vouloir fixer un objectif de nombre de pas plus élevé, explique Borchers.

Que suivent les produits Fitbit ?

Au cours des dernières années, Fitbit est devenu un leader du marché du suivi des pas et de la condition physique, et la société propose plusieurs trackers et montres intelligentes. Même si les produits Fitbit mettent l’accent sur la marche, ils suivent également d’autres types d’activités, comme la course à pied, le vélo, le yoga et l’entraînement en force.

Les appareils portables Fitbit suivent une gamme de mesures de condition physique, notamment :

Minutes d’exercice, pas ou kilomètres parcourus et étages gravis.

Calories brûlées, calculées à l’aide de votre taux métabolique de base (la vitesse à laquelle vous brûlez des calories au repos) et de vos données d’activité. Pour les appareils qui suivent la fréquence cardiaque, ces informations permettent de calculer une estimation plus précise des calories brûlées.

Progressez vers les objectifs de perte de poids, que l’utilisateur peut mettre à jour via l’application pour gagner des « badges » de récompense.

Des mesures de santé, notamment la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la température cutanée et la saturation en oxygène, sont disponibles avec un abonnement premium.

Dormir.

Borchers dit que le Fitbit offre de nombreux détails sur la durée et la qualité du sommeil si vous optez pour l’abonnement premium, qui nécessite un abonnement mensuel supplémentaire de 9,99 $ par mois ou 79,99 $ pour l’année. Cette fonctionnalité vous donne accès à toutes sortes de données, telles que la durée de votre sommeil, la durée de votre sommeil profond, votre agitation nocturne, votre fréquence cardiaque pendant votre sommeil et même votre niveau de ronflement. Si vous ne dormez pas bien, ces informations pourraient être très utiles pour améliorer votre capacité à obtenir le repos dont vous avez besoin.

L’abonnement premium donne également accès à plus de 200 entraînements de Fitbit et d’autres marques populaires, ainsi qu’à d’autres fonctionnalités complémentaires qui en font un outil de fitness plus robuste et plus complet.

Tarifs Fitbit

Actuellement, la société propose plusieurs modèles de montres intelligentes avec une gamme d’options de remise en forme, ainsi que de nombreuses fonctionnalités que vous trouverez sur un smartphone, telles que la possibilité de prendre des appels entrants et d’envoyer des messages texte, d’écouter de la musique et d’utiliser des applications.

À la mi-juin 2023, les modèles de montres intelligentes actuellement disponibles sont proposés aux prix suivants :

Fitbit Sense 2 : 299,95 $.

Google Pixel Watch 4G LTE + Bluetooth/Wi-Fi : 399,99 $.

Google Pixel Watch Bluetooth/Wi-Fi : 349,99 $.

Fitbit Versa 4 : 199,95 $.

Fitbit Versa 2 : 149,95 $.

En revanche, les trackers sont des appareils plus simples qui n’ont pas autant de fonctionnalités que les montres intelligentes. Cependant, ils peuvent toujours proposer un large éventail de données de santé et quelques extras, selon le modèle.

À la mi-juin 2023, la gamme de trackers actuellement disponibles comprend :

Fitbit Charge 5 : 149,95 $.

Fitbit Luxe : 129,95 $.

Gorjana pour Fitbit Luxe Édition Spéciale : 199,95 $

Fitbit Inspire 3 : 99,95 $.

Fitbit Ace 3 : 79,95 $.

Les produits Fitbit résistent à la nage et sont conçus pour se synchroniser avec les appareils Apple et Android. Certains appareils disposent de capacités Wi-Fi et GPS.

Apple Watch

L’Apple Watch est une montre intelligente plus polyvalente, explique Sabat. Il comprend des capacités de suivi de la condition physique et d’autres fonctionnalités, telles que la messagerie, les appels téléphoniques, les applications mobiles et l’intégration avec l’écosystème Apple.

L’Apple Watch vous aide à définir et à atteindre vos objectifs de remise en forme quotidiens à l’aide d’un ensemble de trois graphiques circulaires, appelés anneaux, affichés numériquement sur le cadran de la montre. L’idée est de « fermer vos anneaux » pour atteindre les trois objectifs chaque jour.

Se déplacer. Le premier anneau indique le nombre de calories actives que vous brûlez chaque jour. Il définit également des recommandations ajustables en fonction de votre âge, de votre poids et de votre niveau d’activité, explique Borchers. Par exemple, si vous êtes plus sédentaire et que vous n’atteignez jamais votre objectif, la montre pourrait vous recommander de baisser cet objectif, explique-t-elle. Si vous essayez de brûler plus de calories pour perdre du poids, vous pouvez fixer un objectif plus élevé.

Le premier anneau indique le nombre de calories actives que vous brûlez chaque jour. Il définit également des recommandations ajustables en fonction de votre âge, de votre poids et de votre niveau d’activité, explique Borchers. Par exemple, si vous êtes plus sédentaire et que vous n’atteignez jamais votre objectif, la montre pourrait vous recommander de baisser cet objectif, explique-t-elle. Si vous essayez de brûler plus de calories pour perdre du poids, vous pouvez fixer un objectif plus élevé. Exercice. Le deuxième anneau suit la quantité d’exercice que vous faites tout au long de la journée, qu’il s’agisse de pas effectués, de boucles parcourues ou de tours de natation. Il fixe automatiquement un objectif d’exercice de 30 minutes par jour, qui peut également être ajusté en fonction de vos besoins. La montre capturera automatiquement un exercice si votre fréquence cardiaque dépasse un niveau cible, qui est également réglable. Si vous envisagez de faire un entraînement de yoga léger, par exemple, vous pouvez démarrer le tracker d’exercice manuellement pour le capturer comme exercice. Apple Watch estime la dépense énergétique d’un large éventail d’activités physiques.

Le deuxième anneau suit la quantité d’exercice que vous faites tout au long de la journée, qu’il s’agisse de pas effectués, de boucles parcourues ou de tours de natation. Il fixe automatiquement un objectif d’exercice de 30 minutes par jour, qui peut également être ajusté en fonction de vos besoins. La montre capturera automatiquement un exercice si votre fréquence cardiaque dépasse un niveau cible, qui est également réglable. Si vous envisagez de faire un entraînement de yoga léger, par exemple, vous pouvez démarrer le tracker d’exercice manuellement pour le capturer comme exercice. Apple Watch estime la dépense énergétique d’un large éventail d’activités physiques. Anneau de support. La troisième sonnerie vous rappelle de continuer à bouger tout au long de la journée. L’idée est de vous assurer que vous êtes debout au moins une minute une fois par heure afin de ne pas avoir de périodes prolongées de sédentarité.

Que suit l’Apple Watch ?

L’Apple Watch suit la fréquence cardiaque et vous avertit si elle détecte un rythme cardiaque irrégulier ou une fréquence anormalement élevée ou basse. Le modèle haut de gamme propose également une application d’oxygène sanguin et d’électrocardiogramme, ou ECG, pour vous fournir plus de données sur la santé cardiaque. Ces modules complémentaires ne nécessitent aucun équipement supplémentaire : les capteurs de la montre sont capables de détecter votre rythme cardiaque par contact avec le poignet pour fournir cette information.

Tous les modèles disposent d’une fonction de sécurité appelée Emergency SOS qui peut aider les secouristes à vous localiser. Certains modèles proposent également en option des appels d’urgence internationaux, une boussole, une détection de chute et un altimètre toujours actif.

L’Apple Watch suit votre sommeil si vous la portez pendant la nuit, mais les données sont limitées et se concentrent sur le nombre d’heures pendant lesquelles vous avez dormi. Il ne fournit pas autant d’informations sur la qualité du sommeil que le Fitbit.

L’Apple Watch est livrée avec une connectivité Wi-Fi et vous pouvez ajouter des connexions GPS et cellulaires en tant que fonctionnalités supplémentaires. Tous les produits Apple Watch sont répertoriés comme résistants à l’eau jusqu’à une profondeur de 50 mètres (ou plus dans le cas de l’Ultra) et « résistants à la nage », ce qui en fait une bonne option pour les personnes qui font de l’exercice dans des environnements humides.

Prix ​​​​de l’Apple Watch

Il existe actuellement trois séries de montres Apple disponibles auprès de la société :

Apple Watch Ultra. Cette montre au boîtier de 49 millimètres est l’option la plus chère d’Apple. La série est conçue pour les athlètes d’aventure et propose un choix de trois styles de bracelets : Alpine Loop pour les aventures en plein air, Trail Loop pour les athlètes d’endurance et Ocean Band pour les sports nautiques extrêmes et la plongée récréative. L’Ultra est étanche jusqu’à 100 mètres et résistant à la nage pour la plongée récréative jusqu’à 40 mètres. Il comprend une jauge de profondeur avec un capteur de température de l’eau et est résistant à la poussière. La meilleure caractéristique est peut-être sa longue durée de vie de la batterie – jusqu’à 36 heures avec une utilisation normale et jusqu’à 60 heures avec des réglages de faible consommation. Apple Watch Ultra commence à 799 $.

Cette montre au boîtier de 49 millimètres est l’option la plus chère d’Apple. La série est conçue pour les athlètes d’aventure et propose un choix de trois styles de bracelets : Alpine Loop pour les aventures en plein air, Trail Loop pour les athlètes d’endurance et Ocean Band pour les sports nautiques extrêmes et la plongée récréative. L’Ultra est étanche jusqu’à 100 mètres et résistant à la nage pour la plongée récréative jusqu’à 40 mètres. Il comprend une jauge de profondeur avec un capteur de température de l’eau et est résistant à la poussière. La meilleure caractéristique est peut-être sa longue durée de vie de la batterie – jusqu’à 36 heures avec une utilisation normale et jusqu’à 60 heures avec des réglages de faible consommation. Apple Watch Ultra commence à 799 $. Apple Watch série 8. L’Apple Watch Series 8 est disponible en deux tailles – 45 et 41 millimètres – et en plusieurs couleurs et matériaux de boîtier. Toutes ces variantes entraînent des prix différents, mais le modèle de base de 41 mm commence à 399 $.

L’Apple Watch Series 8 est disponible en deux tailles – 45 et 41 millimètres – et en plusieurs couleurs et matériaux de boîtier. Toutes ces variantes entraînent des prix différents, mais le modèle de base de 41 mm commence à 399 $. Apple Watch SE. Cette version simplifiée de l’ancien style de la série 6 est disponible en deux tailles de boîtier, 44 ou 40 millimètres. Il est étanche jusqu’à 50 mètres et résiste à la nage. L’Apple Watch SE commence à 249 $.

Fitbit contre Apple Watch : quel est le meilleur ?

Comme pour tout produit, la bonne solution dépend de vos objectifs et des informations les plus importantes pour vous, explique Borchers.

Par exemple, si vous souhaitez obtenir beaucoup d’informations sur la qualité de votre sommeil mais que vous n’êtes pas aussi préoccupé par les données excessives sur les entraînements, la montre Fitbit est la meilleure option. Et comme les produits Fitbit se synchronisent avec les appareils Apple et Android, si vous utilisez un PC ou possédez un téléphone Google, le Fitbit sera probablement plus facile à intégrer.

Cependant, si vous souhaitez des données d’entraînement plus granulaires et que vous possédez un iPhone, l’Apple Watch sera probablement la meilleure solution.

Si vous en avez les moyens, envisagez d’obtenir les deux, dit Borchers.

« J’ai commencé avec un Fitbit, et c’était une excellente introduction à l’obtention de données et au suivi et à l’enregistrement de mon activité », se souvient-elle. « Ensuite, je suis passé à l’Apple Watch. J’ai un iPhone, et il est plus compatible avec celui-ci, et c’est (l’Apple Watch) un peu plus technologique et axé sur les données. Pour moi, c’était le bon changement à faire. »

Quels que soient vos objectifs, Borchers ajoute que ces appareils portables peuvent être très utiles et contribuer au développement de meilleures habitudes de santé et de remise en forme. « C’est juste une motivation supplémentaire pour se lever et bouger pour améliorer votre niveau d’activité physique global. »

Critiques d’utilisateurs

Que disent les utilisateurs ? Voici l’expérience directe d’une personne avec Fitbit et Apple Watch.

Meredith Hunt, une coureuse basée à Beverly, dans le Massachusetts, qui se décrit comme une « fervente consommatrice de wearables », a utilisé à la fois les produits Fitbit et Apple Watch.

Même si cela faisait quelques années qu’elle n’utilisait pas Fitbit, son impression était que « la technologie était vraiment basique. L’interface n’était ni passionnante ni avancée et, du point de vue de son apparence, elle semblait bon marché. Elle a également eu plusieurs problèmes de rupture du bracelet, un problème courant que de nombreux utilisateurs de Fitbit ont également signalé.

Elle n’aimait tellement pas cet appareil qu’elle a acheté une montre Garmin pour l’aider dans son entraînement de course à pied.

«J’étais beaucoup plus satisfaite de la différence de qualité, mais à mesure que la technologie progresse, je voulais davantage une montre intelligente dotée de plus de fonctionnalités que le simple suivi des courses et des pas», explique-t-elle.

Entrez dans l’Apple Watch, qui, selon elle, est « la meilleure montre intelligente que j’ai utilisée ». Mais elle s’est empressée d’ajouter qu’elle possédait également un iPhone et d’autres produits Apple, « donc en dehors de cet écosystème, je ne suis pas sûre à quel point ce serait génial ».