Fitbit Versa 4 : tout ce que vous devez savoir

Fitbit a annoncé la Versa 4, une montre intelligente axée sur le suivi de la santé et de l’exercice qui peut vérifier les signes de fibrillation auriculaire (afib).

Il a un design plus fin que la Versa 3 de 2020 et ajoute 20 nouveaux modes d’exercice à sa liste. Il a été lancé aux côtés du Fitbit Sense 2 et du Fitbit Inspire 3, mais est-ce le Fitbit que vous devriez acheter ?

Voici tout ce que vous devez savoir sur la Fitbit Versa 4.

Quand sortira la Fitbit Versa 4 ?

Malheureusement, il n’y a pas encore de date de sortie officielle, mais ce sera probablement bientôt. Fitbit a déclaré que la Versa 4 sera mise en vente cet automne, nous nous attendons donc à ce qu’elle soit disponible à tout moment à partir de septembre.

Combien coûtera la Fitbit Versa 4 ?

La Fitbit Versa 4 coûtera 229,95 $ / 199,99 £ / 229,95 €, le même prix que la Versa 3 lancée. Vous pouvez précommander la Versa 4 maintenant directement auprès de Fitbit.

Quelles sont les fonctionnalités de la Fitbit Versa 4 ?

La principale mise à jour de la Versa 4 par rapport à la Versa 3 réside dans sa conception, plus fine et plus légère.

Le bouton maintenant physique est légèrement plus haut sur la gauche du corps et la fixation du bracelet est plus haute pour que la Versa 4 soit aussi près que possible du poignet.

Il s’agit de la montre intelligente la plus axée sur l’exercice de Fitbit, même s’il s’agit essentiellement de la Fitbit Sense 2 moins la fonction de gestion du stress et le capteur supplémentaire de cette montre. Cela pourrait être un mélange entre les deux en ce qui concerne le meilleur Fitbit, mais nous devrons mettre la main sur les deux pour examen avant de décider.

Versa 4 packs dans 40 modes d’exercice, avec 20 nouveaux dont l’haltérophilie et la danse. Il peut envoyer des notifications à partir d’applications de votre téléphone et permet des réponses intelligentes aux messages si vous avez un téléphone Android.

Il peut enregistrer ce que Fitbit appelle les «minutes de zone active» tout au long de la journée où vous poussez votre corps pendant l’exercice, pour aider à suivre comment vous améliorez votre forme physique. Lorsque vous vous entraînez, il peut également vous envoyer des alertes de zone de fréquence cardiaque pour vous informer que vous travaillez.

Versa 4 est également capable de fournir des notifications de rythme de santé irrégulier, vous aidant à surveiller les signes de fibrillation auriculaire (afib) qui peuvent parfois entraîner des accidents vasculaires cérébraux et d’autres affections. Cette technologie vient d’obtenir la certification britannique et ne peut être utilisée que dans les pays où l’autorité sanitaire locale lui a donné le feu vert.

Cela signifie que Versa 4 peut surveiller l’afib aux États-Unis, en Autriche, en Belgique, au Canada, au Chili, en France, en Allemagne, à Hong Kong, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Espagne, en Suède, en Suisse, et le Royaume-Uni.

Le hic, c’est que vous devez payer 9,99 $/7,99 £/8,99 € par mois ou 79,99 $/79,99 £/79,99 € par an pour Fitbit Premium si vous voulez tirer le meilleur parti de la Versa 4. Le service d’abonnement permet à l’appareil d’envoyer vous un « score de préparation quotidienne » pour indiquer si vous devez faire de l’exercice ou vous reposer ce jour-là. Si vous achetez la Versa 4, vous bénéficierez de six mois de Premium gratuits, que vous soyez un nouvel utilisateur ou un ancien utilisateur.

Vous pouvez également utiliser Premium pour accéder à des guides d’entraînement et à des cours auxquels vous ne pouvez accéder que si vous payez. Versa 4 peut également suivre le sommeil, comme la plupart des Fitbits, et avec Premium, il vous donnera un profil de sommeil complet.

Outre Premium, Fitbit a également annoncé qu’il ajouterait bientôt les applications Google Wallet et Google Maps à la Versa 4, cette dernière permettant une navigation tour par tour au poignet.

Cela a du sens étant donné que Google possède désormais Fitbit. C’est formidable de voir que Google Wallet arrive, car Fitbit Pay, la propre application de paiement sans contact de l’entreprise pour ses appareils portables, ne prend pas en charge de nombreuses banques populaires.

Dans l’ensemble, la Versa 4 ressemble à une mise à jour assez mineure et ne vaudra probablement pas la mise à niveau si vous avez une Versa 3. Les montres plus anciennes bénéficieront également des mises à jour logicielles Google Wallet et Maps. Si vous voulez le Fitbit avec le plus de fonctionnalités, consultez le Fitbit Sense 2.