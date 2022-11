Fitbit Sense 2, Versa 4 reçoivent la première mise à jour logicielle avec de nouvelles fonctionnalités et des corrections de bugs

Les Fitbit Sense 2 et Versa 4 dévoilées en août reçoivent leur première mise à jour logicielle. Le micrologiciel des deux appareils portables est fourni avec la version 1.184.52 et comprend des corrections de bogues, des améliorations et de nouvelles fonctionnalités.

La nouvelle mise à jour permet désormais aux utilisateurs de Sense 2 et Versa 4 d’utiliser le haut-parleur et le microphone intégrés des appareils portables pour les appels téléphoniques.

De plus, vous pouvez maintenant couvrir les écrans des Sense 2 et Versa 4 avec votre main pour les éteindre si vous ne voulez pas attendre qu’ils s’éteignent automatiquement après quelques secondes ou lorsque vous posez votre poignet.

De plus, la mise à jour logicielle apporte Google Pay comme nouvelle option de paiement pour Sense 2 et Versa 4.

Passant par