Fitbit Sense 2 : tout ce que vous devez savoir

Fitbit fabrique des wearables depuis près de 13 ans, mais en 2020, la société a lancé un nouveau modèle haut de gamme. La Sense est une montre intelligente haut de gamme dans presque tous les sens du terme, avec une suite de fonctionnalités de santé haut de gamme.

Cependant, beaucoup de choses ont changé pour Fitbit depuis lors. Le grand changement est l’acquisition de la société par Google, qui travaillerait également sur sa propre montre.

Google a également lancé Wear OS 3 en partenariat avec Samsung l’année dernière, mais Fitbit fonctionne déjà sur son propre logiciel. Qu’est-ce que cela signifie pour le Sense 2, dont on dit toujours qu’il est juste au coin de la rue ? Voici tout ce que nous savons à ce stade.

Quand sortira le Fitbit Sense 2 ?

Le Fitbit Sense original est arrivé en septembre 2020, mais il y a eu relativement peu de nouvelles concernant son successeur, à l’exception de quelques images divulguées des produits présumés.

La prise de contrôle de Google a probablement quelque chose à voir avec ce manque de nouvelles, alors que la pénurie mondiale de puces ne peut pas avoir aidé. Parallèlement à une pandémie en cours, il est facile de comprendre pourquoi nous avons dû attendre au moins 2022 pour le Sense 2.

Cependant, il semble que nous verrons la montre avant la fin de l’année. Google a confirmé que Wear OS 3 arrivera sur les appareils portables autres que Samsung du «milieu au second semestre 2022», et le Sense 2 semble être l’un des premiers en ligne. Tous les signes indiquent que sa sortie est distincte de la prochaine smartwatch Pixel.

Fitbit publie généralement du nouveau matériel en août ou septembre, ce qui semble être le moment le plus probable de l’année pour le dévoilement du Sense 2. Cependant, il n’y a pas de rumeurs ou de fuites concrètes révélant cela comme une fenêtre de sortie potentielle.

Combien coûtera le Fitbit Sense 2 ?

Malheureusement, il n’y a pas de détails confirmés concernant une éventuelle étiquette de prix pour le moment.

Le précédent Fitbit Sense a été lancé à 329 $ / 299 £ / 329 €, ce qui en fait l’appareil Fitbit le plus cher à ce jour. En termes de montres intelligentes haut de gamme, il s’agit en fait d’un prix de niveau intermédiaire.

L’Apple Watch Series 7 commence à 399 $ / 369 £ / 429 € et monte à partir de là, avec des tailles d’écran et des sangles plus grandes, tandis que la Samsung Galaxy Watch 4 Classic commence à 349 $ / 349 £ / 339 € et propose à nouveau des options plus chères.

Le Fitbit Sense d’origine

En tant que tel, il s’agit vraiment de savoir si le nouveau Fitbit alimenté par Google veut affronter les grands garçons ou avoir des prix plus compétitifs.

N’oubliez pas que pour accéder à la gamme complète des fonctionnalités Fitbit, vous avez actuellement besoin d’un abonnement Premium. Cela vous coûtera 9,99 $/7,99 £/8,99 € supplémentaires par mois, ou 79,99 $/79,99 £/79,99 € par an.

Quelles fonctionnalités verrons-nous dans le Fitbit Sense 2 ?

Le meilleur regard sur le prétendu Sense 2 que nous ayons encore vu sont des photos de l’appareil avec un bouton physique au lieu du bouton capacitif sur le Sense et Versa 3 d’origine. Signalé pour la première fois par 9to5Google, plusieurs images montrent un appareil sans sangles en or avec un bouton sur le côté :

9to5Google

D’autres images du même appareil montrent un design différent à l’arrière avec le capteur de fréquence cardiaque, un écran de la même forme de galet que celui du premier Sense, et les sangles et le chargeur supposés qui semblent identiques à ceux d’origine.

9to5Google

Vous pouvez voir que le bas de l’appareil a soulevé des parties en forme d’arche contrairement au dessous plat du sens d’origine, ce qui pourrait indiquer un nouveau type de capteur.

Le Fitbit Sense d’origine offrait de nombreuses fonctionnalités décentes, notamment un ECG, ainsi que la surveillance de la SpO2 et du stress via un capteur EDA (activité électrodermique) qui surveille la température de votre peau, le suivi du sommeil ; sans parler des capacités de suivi de la condition physique standard que vous attendez d’un appareil moderne. Alors, qu’est-ce que Fitbit apportera au Sense 2 ?

Selon des sources proches de 9to5Google, Google s’en tient à peu près au même design que son prédécesseur, une théorie que ces images soutiennent. Il s’agit d’un extérieur en aluminium qui s’étend jusqu’à l’écran, qui possède un anneau en acier inoxydable pour la prise d’ECG.

C’est censé être la principale différence entre le Sense 2 et la prochaine Versa 4, les deux devant revenir à un seul bouton physique. Déjà vu sur la Versa 2 à partir de 2019, il dépasse du bord droit de l’écran et vibre soi-disant lorsqu’il est pressé.

Cependant, il n’est pas clair s’il s’agit d’un bouton physique ou simplement d’une zone tactile avec retour haptique — une image divulguée dans l’article ne révèle pas grand-chose. Quoi qu’il en soit, il prendra probablement en charge les fonctionnalités d’appui simple, double et d’appui long comme auparavant.

Mais est-ce quelque chose que Fitbit devrait faire ? Nous en avons discuté en profondeur dans une colonne Signaux mixtes.

La seule autre rumeur provenait d’un code trouvé dans l’application Android de Fitbit. Comme 9to5Google l’a repéré pour la première fois, deux appareils aux noms de code ont été repérés : Hera et Rhea. Ces noms ne sont pas inhabituels pour Fitbit – il utilise souvent des noms de code de science-fiction en interne.

La seule spécification mentionnée est un écran 336 × 336. C’est la même résolution que l’original Sense et Versa 3 de 2020, il ne semble donc pas que nous aurons une mise à niveau grand écran.

De toute évidence, la plus grande mise à niveau pourrait prendre la forme de Wear OS 3, la nouvelle plate-forme de Google remplaçant potentiellement Fitbit OS. Cependant, il n’y en a aucune mention dans le code, suggérant que Fitbit OS restera un peu plus longtemps.

Si un passage à WearOS se matérialisait, nous serions intéressés de voir comment la durée de vie de la batterie sera affectée. La Suunto 7 a subi une légère baisse après le passage au logiciel Google.

En termes de matériel, le Sense d’origine ne peut mesurer vos niveaux d’oxygène dans le sang que pendant que vous dormez (tant que vous le laissez dans le bon mode), tandis que des rivaux tels que l’Apple Watch Series 7 et la ScanWatch de Withings peuvent le faire à tout moment. moment de la journée. Cela ressemble à quelque chose qui pourrait être mis à niveau dans le Fitbit Sense 2 sans trop de difficulté.

LTE est absent du Fitbit Sense, ce qui en fait un appareil moins polyvalent que certains de ses rivaux, donc ce serait le genre de fonctionnalité de tente qui aiderait à marquer le nouvel appareil comme un pas en avant significatif, relativement parlant ; surtout lorsque l’Apple Watch a une telle fonctionnalité depuis l’introduction de la série 3 en 2017.

Nous aimerions que Fitbit abandonne l’abonnement Premium requis pour accéder à certaines fonctionnalités. Avec Google désormais aux commandes, il est possible que les choses changent.

Cependant, les preuves actuelles suggèrent le contraire. Google a déclaré qu’avec le Google Nest Hub 2, vous pouvez profiter “d’un aperçu de la détection du sommeil gratuitement jusqu’en 2022. En 2023, Google prévoit d’intégrer la détection du sommeil dans Fitbit Premium (actuellement 9,99 $ par mois ou 79,99 $ par an, sous réserve de modifications et peut varier selon les pays).

Une telle décision joue cependant entre les mains de Samsung, Apple et d’autres, qui proposent un matériel égal ou meilleur, ce qui revient en fait moins cher au final lorsque vous tenez compte du coût global de Fitbit Premium.

Pour voir quels appareils le Fitbit Sense 2 devra surmonter à son arrivée, lisez notre guide des meilleures montres connectées ainsi que les meilleurs trackers de fitness disponibles actuellement.