Fitbit Sense 2 : tout ce que vous devez savoir

Fitbit affirme que sa nouvelle montre intelligente Sense 2 est son tracker le plus avancé à ce jour, avec un design plus fin et plus léger et un nouveau capteur pour suivre votre niveau de stress 24h/24 et 7j/7.

Désormais propriété de Google, Fitbit a également annoncé qu’il ajouterait bientôt Google Maps pour la navigation pas à pas Sense 2, ainsi que Google Wallet pour les paiements sans contact.

Le Fitbit Sense 2 a été lancé aux côtés du Fitbit Inspire 3 et du Fitbit Versa 4, et il ressemble à une mise à niveau solide du Fitbit Sense original de 2020. Voici tout ce que vous devez savoir sur le Fitbit Sense 2.

Quand sortira le Fitbit Sense 2 ?

Le Fitbit Sense 2 sera mis en vente parfois cet automne, avec une date de sortie encore à confirmer. Nous pensons que ce sera en septembre ou en octobre si les versions précédentes sont à la hauteur.

Le Sense 2 est disponible en pré-commande maintenant directement auprès de Fitbit.

Combien coûtera le Fitbit Sense 2 ?

Le Fitbit Sense 2 coûtera 299,95 $/269,99 £/299,95 €. Il est disponible dans une variété de combinaisons de couleurs de corps et de bracelet, et il existe plusieurs bracelets en cuir et sport différents à vendre. Vous pouvez le pré-commander ici.

Quelles sont les fonctionnalités du Fitbit Sense 2 ?

Le Sense 2 mis à jour remplace le Sense original dans la gamme Fitbit et intègre des capteurs pour surveiller la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque et la température de la peau. C’est aussi la première fois que Fitbit ajoute ce qu’il appelle un capteur de « réponse corporelle ».

Sense 2 est 10% plus fin et 15% plus léger que le Sense et gagne un bouton physique sur son bord gauche où l’original avait un bouton capacitif avec retour de vibration. Fitbit promet jusqu’à six jours d’autonomie, mais cela dépend de l’utilisation et de l’utilisation ou non de fonctionnalités telles que l’affichage permanent.

Fitbit

La smartwatch vise à donner aux gens un aperçu de leur santé et de leur bien-être mental, avec un logiciel conçu pour aider à gérer le stress.

“Le stress est si personnel, de ce que sont nos facteurs de stress à la façon dont notre corps y réagit à la façon dont nous renforçons la résilience”, a déclaré Elena Perez, chef de produit du groupe Fitbit chez Google à Tech Advisor lors d’une conférence de presse de groupe.

Comme pour la première montre Sense, la Sense 2 a un cadre métallique autour de son écran qui est utilisé pour mesurer les réponses de l’activité électrodermique (EDA) sur votre peau pour mesurer le stress. Cela se fait en plaçant votre paume sur le cadre pendant que la montre effectue une lecture.

Sense 2 ajoute le capteur de réponse corporelle supplémentaire qui mesure l’activité électrodermique continue (cEDA) tout au long de la journée, qui, lorsqu’il est associé aux relevés de température EDA, cardiaque et cutanée sur place, est destiné à vous donner un meilleur aperçu de vos humeurs et facteurs de stress .

Dans le logiciel mis à jour, Sense 2 peut désormais offrir des conseils sur la façon de combattre le stress plutôt que de simplement le mesurer. Si la montre détecte ce que Fitbit appelle une « réponse corporelle » à quelque chose, elle enverra une notification pour vous alerter.

“Ces réponses corporelles peuvent être déclenchées par une multitude de choses différentes, que ce soit le stress, l’excitation ou quelque chose qui stimule une réponse au stress dans votre corps comme la caféine”, a déclaré Perez.

Les notifications sont conçues pour accroître la sensibilisation et, à leur tour, avec l’application Fitibt, elles peuvent vous conseiller sur la façon de réagir au stress et de comprendre ce qui vous stresse. Ils peuvent être livrés immédiatement, ou en fin de journée ou de semaine.

Fitbit

Sense 2 peut également fournir des notifications de rythme cardiaque irrégulier, une fonction qui peut surveiller les signes de fibrillation auriculaire (afib). Il s’agit d’une technologie qui nécessite une certification des autorités sanitaires locales, elle ne fonctionne donc que dans les pays qui ont été approuvés. Il vient d’obtenir la certification britannique, il fonctionnera donc sur Sense 2 aux États-Unis, en Autriche, en Belgique, au Canada, au Chili, en France, en Allemagne, à Hong Kong, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, en Pologne, au Portugal, en Roumanie et en Espagne. , Suède, Suisse et Royaume-Uni.

Sense 2 suit également le sommeil, comme le font de nombreux Fitbits, et peut fournir votre profil de sommeil personnalisé, une fonctionnalité lancée plus tôt cette année.

Le hic – comme avec les autres produits Fitbit – est que des informations et des tendances plus approfondies à partir de vos données ne sont accessibles que si vous payez pour un abonnement Fitbit Premium. Le Sense 2 est livré avec un essai gratuit de six mois, mais après cela, il coûte 9,99 $/7,99 £/8,99 € par mois ou 79,99 $/79,99 £/79,99 € par an.

En plus du côté santé mentale de Sense 2, il peut effectuer toutes les mesures d’exercice que vous attendez d’un appareil portable axé sur la santé. Il peut suivre jusqu’à 40 types d’exercices différents, avec 20 nouveaux modes ajoutés qui incluent la danse et l’haltérophilie. Avec le GPS intégré, vous pouvez courir, marcher ou faire du vélo sans votre téléphone tout en enregistrant votre itinéraire.

Le logiciel a également été mis à jour vers une interface utilisateur basée sur des mosaïques qui peut être mieux personnalisée pour vous donner des informations personnalisées.

Beaucoup de ces fonctionnalités d’exercice sont également disponibles pour moins cher sur le Fitbit Versa 4 à 199,99 £, mais cette montre n’obtient pas toutes les fonctionnalités de stress et les capteurs du Sense 2. Restez à l’écoute pour notre examen complet pour voir si le Sense 2 est le meilleur Fitbit vous pouvez acheter.