Fitbit Sense 2 arrive cet automne pour 300 $, avec capteur de stress toute la journée

Fitbit, qui fait maintenant partie de Google, travaille au développement du Montre Pixel cet automne. Mais il y a aussi d’autres nouveaux Fitbits, comme le dirige James Park dit CNET plus tôt cette année. Le Fitbit Sense 2, une suite du capteur bourré Sens montre sortie il y a deux ans, arrive cet automne aux côtés d’un GPS équipé Versa 4 montre et une nouvelle sérigraphie couleur à 99 $ Inspirer 3.

Là où le Sense 2 peut le plus différer de la Pixel Watch attendue, c’est dans son utilisation d’une plus large gamme de capteurs, tout en gardant la compatibilité avec les téléphones iPhone et Android.

Le Sense original a ajouté la détection de la température de la peau, une fonctionnalité qui a depuis été utilisée dans des vêtements comme le Montre Samsung Galaxy 5 et est attendu le prochain Montre Apple. Il avait également un capteur d’activité électrodermique qui visait à mesurer les niveaux de stress par contact de la paume avec le cadran de la montre. Ces deux fonctionnalités sont maintenant sur le plus petit, moins cher Charge Fitbit 5.

Le Sense 2 à 300 $ ajoute un autre type de technologie de capteur que Google et Fitbit appellent cEDA, ou “activité électrodermique continue”. La précédente montre Sense devait s’appuyer sur des vérifications ponctuelles avec le capteur EDA pour rechercher d’éventuels signes de stress, tandis que la Sense 2 promet de scanner en continu avec un capteur électrique arrière, se combinant avec le capteur de fréquence cardiaque optique pour rechercher des moments quotidiens où des facteurs de stress possibles pourraient apparaître.

Selon Fitbit, ces moments de stress possibles sont ensuite signalés par l’interface logicielle de la montre via des notifications contextuelles, qui peuvent être configurées pour se produire instantanément ou être résumées plus tard dans la journée. On ne sait pas exactement à quoi correspondent ces signes de stress dans l’utilisation quotidienne, mais Fitbit souligne que l’objectif est de faire prendre conscience du moment où les moments se produisent.

La métrique cEDA est le troisième type de mesure du stress que Fitbit aura sur sa montre; le Sense 2 effectuera également des vérifications ponctuelles avec le capteur EDA, qui, selon Fitbit, est un type différent de mesure du stress. Fitbit calcule également un score quotidien de gestion du stress, qui n’a pas besoin du capteur EDA de Fitbit.

Tout comme le capteur d’analyse corporelle de Samsung sur ses montres, on ne sait pas exactement comment ces capteurs seront utilisés au fil du temps ou quelle sera leur efficacité réelle. J’ai découvert que j’avais arrêté de faire des vérifications ponctuelles avec le capteur Fitbit Sense EDA lorsque je l’ai porté pendant de longues périodes, mais il semble que le nouveau mode toujours activé du Sense 2 pour la détection du stress peut essayer de collecter plus de données qui devaient être déclenchées manuellement auparavant .

La durée de vie de la batterie du Sense 2 durera six jours, selon Fitbit, la même que celle de la Versa 4. Les lectures continues du stress corporel ne devraient pas réduire la durée de vie de la batterie, bien que nous n’ayons pas encore porté ou testé la montre.

Au-delà du nouveau capteur, la Sense 2 est plus fine et plus légère que l’ancienne montre Sense, mais fonctionne avec les bracelets Sense précédents. Le design a l’air épuré mais a toujours le même aspect “squircle” qu’avant. Un bouton physique a été ajouté, qui apparaît également sur les nouveaux modèles Inspire 3 et Versa 4. Quelques nouvelles fonctionnalités de Google arrivent également à bord des nouvelles montres Fitbit : Google Wallet et Google Maps étape par étape devraient être mis à jour à l’automne, tandis que Fitbit Pay restera à bord comme une autre option de paiement sans contact.

À 300 $, le Sense 2 coûte plus cher que le Fitbit Inspire 3 à 99 $ ou le tout nouveau Versa 4 à 230 $, qui semble avoir la plupart des fonctionnalités du Sense 2 moins le capteur de stress EDA et la mesure de l’électrocardiogramme. Ces Fitbits fonctionnent toujours avec iOS et Android, ce qui est une autre raison de leur existence : la Pixel Watch, qui reste encore un mystère en ce qui concerne le prix et les fonctionnalités, semble être uniquement Android.

De nombreuses fonctionnalités de fitness étendues de Fitbit font toujours partie d’un Prime abonnement, qui n’a pas changé. Bien que n’importe lequel de ces Fitbits puisse être utilisé sans Premium, de nombreuses informations et des conseils à plus long terme sur des fonctionnalités telles que le stress l’exigent.