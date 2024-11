Fitbit quitte la course aux montres intelligentes bon marché – et cette marque pourrait la remplacer

Cela me fait mal de le dire, mais Google est tuer la marque Fitbit . Avec les lignes de montres intelligentes Versa et Sense liquidation et l’avenir des gammes Inspire et Charge étant incertain, il existe désormais une énorme opportunité pour une autre entreprise de se lancer et de dominer le marché des montres intelligentes abordables. La question est : qui sera-ce ?

Une réponse évidente est Amazfit, qui propose déjà une large sélection de montres intelligentes adaptées aux portefeuilles, y compris la modèle à 89 $. Amazfit Bip 5 et des trackers de fitness abordables, comme le Bande Amazfit 7 – qui se trouve être le meilleur tracker de fitness à moins de 50 $ . Zut, Amazfit propose même une qualité décente et sans abonnement bague intelligente offert pour 199 $.

Une option moins évidente, cependant, est Armitron, une société basée aux États-Unis qui vient de lancer ses tout premiers modèles de montres intelligentes cet automne. Techniquement, Armitron est présent dans le secteur des appareils portables depuis 1975, même si vous seriez pardonné de ne pas connaître la marque jusqu’à aujourd’hui.

Basée à Little Neck, New York, la marque propose des montres-bracelets abordables depuis près d’un demi-siècle et se lance désormais tête première dans le monde des montres intelligentes d’entrée de gamme.

Les offres de montres intelligentes de la marque, qui comprennent Apex, Eclipse, Matrix, Sync et Quantum, coûtent toutes entre 55 $ et 75 $. Cette gamme place Armitron carrément sur le territoire d’Amazfit. Alors, les appareils Armitron peuvent-ils rivaliser ?

Je teste la montre Armiton Matrix depuis quelques jours et au-delà de son apparence ressemblant beaucoup à une Apple Watch SE, la qualité de construction et les fonctionnalités sont comparables à celles d’options similaires pour Amazfit. L’application compagnon, bien que quelque peu simple, est également comparable à celle d’Amazfit. Application Zepp Santé .

Le portable peut suivre une vaste gamme d’entraînements et offre également un suivi du sommeil et de la santé des femmes, des notifications de smartphone en miroir, un contrôle de la musique Bluetooth et une prise en charge vocale pour les assistants virtuels comme Alexa. Côté bien-être, il surveille votre fréquence cardiaque, peut effectuer des mesures de saturation en oxygène dans le sang et propose un suivi du sommeil, des calories et un comptage des pas.

Une comparaison rapide de ma fréquence cardiaque entre la Matrix et l’Apple Watch Ultra 2 a abouti à des résultats similaires. Les mesures SpO2 semblent également précises. J’ai pris des lectures à trois moments différents tout au long de la journée de travail avec les résultats suivants : 99 %, 98 % et 99 %.

Bien sûr, Armitron n’est pas la seule marque de montres mécaniques à se lancer dans le domaine des montres intelligentes. Fossil les a fabriqués pendant près d’une décennie avant arrêter ça l’hiver dernier . Alors pourquoi les tireurs d’Armitron pensent-ils que leur sort sera différent ? Pour le savoir, j’ai discuté avec Marisol Tamaro, directrice marketing d’Armitron, pour avoir une idée de la stratégie de l’entreprise familiale dans le domaine des montres intelligentes.

Pourquoi Armitron se lance-t-il dans les montres intelligentes et pourquoi maintenant ?

« Nos montres intelligentes sont disponibles à des prix qui les rendent accessibles à tous. C’est le mariage parfait entre technologie, style et valeur. » -Marisol Tamaro

Marisol Tamaro : Nous avons vu une opportunité de répondre au besoin de nos consommateurs d’une montre intelligente plus abordable, mais élégante et hautement fonctionnelle. Alors que la connectivité et la santé restent des priorités pour beaucoup, nos montres intelligentes leur fournissent tout ce dont ils ont besoin pour mener un mode de vie actif et surveiller leur santé au quotidien tout en restant connectés.

Et tout comme nos montres traditionnelles, nos montres intelligentes sont non seulement superbes, mais elles sont disponibles à des prix qui les rendent accessibles à tous. C’est le mariage parfait entre la technologie, le style et la valeur d’une marque que les gens connaissent et font confiance au sein de l’industrie horlogère au cours des 50 dernières années.

Google met fin à la marque Fitbit. Comment cela s’intègre-t-il dans l’approche d’Armitron en matière de trackers de fitness et de montres intelligentes ?

Tamaro : Malheureusement, Fitbit n’a pas réussi à s’adapter et à innover pour répondre à la demande des consommateurs en faveur d’une solution technologique portable holistique. Nos montres intelligentes Armitron sont conçues pour être accessibles à tous et offrent un large éventail d’avantages et de fonctionnalités techniques pour aider les consommateurs à rester connectés et à gérer leur santé.

Comment rivaliser avec les nombreuses marques sur Amazon qui vendent également des montres intelligentes et des trackers de fitness économiques ?

Tamaro : Ce qui nous distingue, c’est qu’Armitron est une marque connue et fiable au sein de l’industrie horlogère. Les gens sont confiants lorsqu’ils achètent une montre intelligente chez Amitron en raison de notre réputation et de nos antécédents en matière de fourniture de solutions de haute qualité, fiables et élégantes.

Qui sont vos clients pour les modèles de montres intelligentes comme l’Eclipse et la Matrix ?

Tamaro : Les consommateurs finaux de nos modèles de montres intelligentes sont ceux qui souhaitent bénéficier des fonctionnalités complètes d’une montre Apple, mais à un prix plus accessible d’une marque qu’ils reconnaissent et en laquelle ils ont confiance.

Comment garantissez-vous l’exactitude et la précision de vos mesures de condition physique et de santé ? Armitron s’est-il associé à d’autres marques pour vous aider ou avez-vous développé la technologie en interne ?

Pouvez-vous m’en dire un peu plus sur les fonctionnalités de suivi de la santé des femmes sur les dernières montres intelligentes Armitron ?

Tamaro : La fonction de suivi de la santé des femmes sur les montres intelligentes Armitron rend la gestion du cycle menstruel très pratique. Il suit les jours de cycle, les jours menstruels et le dernier jour de cycle.

Vous recevrez également des rappels, par exemple un jour avant les règles prévues, lorsque l’ovulation commence, culmine et se termine. L’application dispose d’un calendrier pour un suivi facile et les notifications sont directement envoyées à la montre intelligente. Cette fonctionnalité est conçue pour aider nos clients à rester informés tout en gardant les choses organisées et simples.

Quel est l’élément clé qui différencie Armitron des autres fabricants de montres intelligentes soucieux de leur budget ?

Tamaro : Ce qui distingue Armitron, c’est que la marque et la famille sont étroitement liées. Nous avons commencé et nous restons une entreprise familiale. Les valeurs de notre marque sont ancrées dans celles de notre fondateur, M. Gluck, et elles servent de principes directeurs dans tout ce que nous faisons. En procédant à notre changement de marque, il était important pour nous de préserver notre héritage et ces principes tout en préparant le terrain pour une croissance et une expansion futures.