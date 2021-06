Fitbit OS 5.2 Nouvelles fonctionnalités de la montre intelligente : Sp02, célébrations, Google Assistant

Fitbit a publié sa nouvelle mise à jour logicielle Fitbit OS 5.2 pour les utilisateurs de Fitbit Sense et Versa 3, avec accès à de nouvelles fonctionnalités ou fonctions auparavant uniquement sur la montre intelligente haut de gamme.

Certaines des nouvelles fonctionnalités ne seront disponibles qu’au cours des « prochaines semaines », déclare Fitbit.

Les montres connectées Fitbit offrent un suivi de la saturation en oxygène (SPO2) depuis un certain temps, mais ce n’est que maintenant que la lecture peut être vue à côté de toutes les statistiques du tableau de bord Aujourd’hui. Auparavant, vous deviez télécharger un cadran d’horloge spécial ou vérifier la lecture dans l’application Fitbit.

Avec Fitbit OS 5.2, votre valeur SpO2 moyenne nocturne et la plage de votre nuit de sommeil précédente peuvent être consultées sur votre appareil Fitbit.

Le suivi de ces tendances de saturation en oxygène pendant le sommeil sur une période de temps vous permet de voir quand il peut y avoir une indication de changements importants dans votre forme physique et votre bien-être.







Auparavant disponible uniquement sur Fitbit Sense, les utilisateurs de Versa 3 reçoivent désormais des notifications au poignet et dans l’application si leur fréquence cardiaque atteint certains niveaux élevés ou bas – les utilisateurs définissent leurs propres seuils.

Si vous recevez une notification de fréquence cardiaque, vous pouvez répondre à un sondage dans l’application Fitbit pour vous aider à mieux comprendre ce qui se passe.

Un nouveau sélecteur de cadran d’horloge sur l’appareil permet aux utilisateurs de montres connectées Fitbit d’échanger leur cadran d’horloge sans avoir à quitter l’écran principal comme ils le faisaient auparavant, ce qui pourrait être une expérience fastidieuse.

Désormais, les utilisateurs peuvent simplement appuyer longuement sur le cadran de l’horloge pendant quelques secondes pour ouvrir l’application Horloges et choisir parmi une sélection de leurs cadrans d’horloge préférés de Fitbit ou de développeurs externes.









Lassé du même vieil écran Steps de baskets blanches lorsque vous atteignez l’objectif que vous vous êtes fixé ? Fitbit OS 5.2 comprend deux nouvelles célébrations d’objectifs animées disponibles pour toutes les montres connectées Fitbit.

Avec Fitbit OS 5.2, les notifications prennent désormais en charge les caractères arabe, hébreu, hindi et thaï pour toutes les alertes de message sur l’appareil.

Fitbit lance également une nouvelle expérience Snore & Noise Detect pour un nombre limité d’utilisateurs Premium. Lorsque la montre connectée Fitbit détecte que vous êtes endormi, le microphone de votre Sense ou Versa 3 surveille les sons dans votre environnement de sommeil et vous donne des résultats le lendemain matin, y compris le niveau de bruit ambiant dans votre chambre.

Cela vous aide à mieux comprendre votre environnement de sommeil grâce à une analyse approfondie de votre sommeil afin que vous puissiez découvrir ce qui pourrait perturber votre sommeil et provoquer vos réveils ou votre agitation.







Après l’achat de Fitbit par Google, il était toujours probable que Fitbit ajouterait de nouvelles fonctionnalités de Google Assistant sur Amazon Alexa.

Les réponses audibles sont désormais disponibles pour l’assistant vocal sur l’appareil. Par exemple, vous pouvez consulter la météo, définir des rappels et des alarmes, contrôler les appareils domestiques intelligents et plus encore, avec des réponses audibles en temps réel en plus de la parole en texte existante à l’écran.









Google Assistant est également désormais disponible dans le monde, s’ajoutant aux régions du monde où il a été lancé en 2020. Et Alexa Voice Service a été introduit dans 10 pays supplémentaires à travers le monde.

Lisez nos recommandations pour le meilleur Fitbit et recherchez les meilleures offres Fitbit.