Fitbit obtient la connexion au compte Google le 6 juin

En avril, Google nous a dit qu’à un moment donné de l’été, vous pourrez vous connecter à votre compte Fitbit avec un compte Google. Le but était de rendre la connexion plus facile et plus sécurisée, mais il est également logique puisque Google possède Fitbit que vous puissiez vous connecter à leur application sans avoir besoin d’informations d’identification Fitbit spéciales.

Le 6 juin, cette fonctionnalité sera mise en ligne, nous a annoncé Google aujourd’hui. Nous ne savons pas si vous aurez besoin d’une mise à jour de l’application Fitbit (probablement), mais les connexions au compte Google sont ici, bien que vous ne soyez pas encore obligé d’emprunter cette voie.

Une fois que cette migration/basculement vers les comptes Google aura commencé, il y aura une période de basculement facultative à partir de 2025 actuellement définie comme l’année où vous devrez être déplacé. C’est près de deux ans avant toi ont utiliser un compte Google pour vous connecter. Cela dit, si vous vous inscrivez en tant que nouvel utilisateur une fois la migration du compte Google commencée, vous serez obligé de vous inscrire avec un compte Google.

Pour rappel, Google déclare s’engager à ne pas utiliser vos données de santé et de bien-être à des fins Google Ads. De plus, lorsque vous basculez vers un compte Google pour vous connecter à Fitbit, rien de votre expérience Fitbit ne changera. Vous vous connectez simplement avec un compte Google au lieu de cette ancienne connexion Fitbit.

Nous essaierons de vous rappeler mardi quand cela sera mis en ligne.