Fitbit Luxe 2 : tout ce que vous devez savoir

Cela fait plus d’un an que le Fitbit Luxe est arrivé, apportant avec lui une touche de classe car le tracker a également doublé en bijoux grâce à la nature plus premium de son design. Désormais, des rumeurs circulent sur son successeur, qui devrait porter le nom de Luxe. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le Fitbit Luxe 2.

Quand sortira le Fitbit Luxe 2 ?

Le Fitbit Luxe original a été lancé en avril 2021, ce qui, comme vous pouvez le voir, remonte à plus d’un an. Les trackers de fitness ne sont pas tout à fait les mêmes que les iPhones ou les appareils Samsung Galaxy qui reçoivent une mise à jour annuelle comme sur des roulettes. Cela peut être beaucoup plus long entre les nouveaux modèles, car les gens ont tendance à ne pas les remplacer à la même fréquence. Dans cet esprit, nous pensons qu’il est probable que le Luxe 2 fasse ses débuts en 2023 plutôt que cette année.

Un code récent trouvé dans l’application Fitbit par 9to5Google suggère que trois nouveaux modèles sont en cours de développement, nommés Hera, Rhea et Nyota, ce dernier ayant un panneau de résolution 208 × 124 qui est le même que le Fitbit Luxe d’origine. Ainsi, les gens de Fitbit travaillent dur et j’espère que nous verrons très bientôt les fruits de leur travail.

Combien coûtera le Fitbit Luxe 2 ?

Il n’y a pas encore de mot officiel de Fitbit concernant le Luxe 2, nous allons donc prendre notre guide du modèle précédent. Le Fitbit Luxe standard est disponible au prix de 129,99 £ / 149,95 $ / 149,95 €, tandis que l’édition spéciale Gorjana est au prix de 179,99 £ / 199,95 $ / 199,95 €.

Nous nous attendons à ce que le Luxe 2 suive ce modèle, bien que la version Gorjana ne se différencie que par un bracelet fantaisie plutôt que par des fonctionnalités supplémentaires, cette variante particulière pourrait ne pas faire la coupe cette fois-ci. Vous pouvez toujours acheter les bracelets séparément de toute façon.

Quelles spécifications et fonctionnalités verrons-nous dans le Fitbit Luxe 2 ?

Jusqu’à présent, nous n’avons pas vu de rumeurs solides sur ce que le Luxe 2 pourrait apporter à la table. D’après le rapport 9to5Google, nous voyons que la résolution d’affichage doit rester la même que l’original, ce qui suggère que la taille d’affichage suivra également. Cela signifie que le Fitbit Luxe 2 sera très probablement doté d’un panneau de 0,76 pouce. Cela a beaucoup de sens, car la gamme Luxe met l’accent sur l’apparence et le luxe (d’où le nom) plutôt que sur les caractéristiques de santé de pointe. Ceux-ci sont laissés pour les appareils plus axés sur le fitness comme le Fitbit Charge 5.

Donc, si vous avez déjà investi de l’argent dans quelques bandes et bracelets différents, il serait logique que ceux-ci puissent ensuite être apportés avec vous au nouveau modèle.

Bien sûr, la gamme Luxe est toujours très performante, alors attendez-vous à voir la même collection de fonctionnalités utiles sur le Luxe 2 que son prédécesseur, y compris la surveillance des pas, de la distance et des calories brûlées. Suivi de la fréquence cardiaque et de l’exercice, ainsi que des analyses de sommeil très utiles qui vous indiquent non seulement combien de temps vous avez dormi, mais aussi la qualité de ces heures.

Ce que nous aimerions voir dans le Fitbit Luxe 2

Dans notre examen du Fitbit Luxe, nous avons mis en évidence certains domaines dans lesquels l’appareil pourrait être amélioré. Espérons que cela se produira avec le Luxe 2. Voici les principales choses que nous aimerions voir ajoutées au nouveau modèle :

GPS

L’une des principales omissions du Luxe était le suivi GPS. Ceci est présent sur le Fitbit Charge 5, il semblerait donc raisonnable d’avoir la même fonctionnalité sur le Luxe 2. Vous pouvez utiliser le GPS connecté en reliant le Luxe à votre smartphone, mais ce n’est pas aussi bon que d’avoir l’appareil surveillant indépendamment vos courses et autres activités.

NFC

Une autre fonctionnalité disponible sur le Fitbit Charge 5 qui n’a pas encore atteint le Luxe est NFC. Cela semble être une chose idiote à laisser de côté, surtout lorsque la marque Luxe se concentre davantage sur le style de vie et la mode, car c’est un élément nécessaire lorsqu’il s’agit d’utiliser des paiements sans fil comme Google Pay.

ECG

Pour compléter la liste de souhaits en trois lettres (TLA), la fonction électrocardiogramme du Fitbit Charge 5 permet à l’appareil de surveiller toute irrégularité de votre rythme cardiaque qui pourrait être un signe avant-coureur de crises cardiaques potentielles ou liées au cœur. problèmes. Pour être juste, il n’est disponible que via l’abonnement Fitbit Premium pour le moment, mais l’ouvrir au Luxe 2 en ferait non seulement quelque chose d’agréable, mais pourrait également vous éviter de souffrir de graves problèmes de santé.

