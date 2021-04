Le 19 avril, Fitbit a annoncé son premier tracker de fitness à écran couleur – le bracelet Fitbit Luxe à la mode.

Le suivi de la fréquence cardiaque, de la condition physique et du bien-être a été conçu pour aider les utilisateurs à adopter une approche holistique de leur santé physique et mentale; avec des outils de gestion du stress, un suivi automatique des activités et une surveillance du sommeil.

Fitbit prétend avoir fait des «avancées technologiques majeures» avec Luxe, l’élégant tracker étant plus petit et plus mince, mais bénéficiant toujours de fonctionnalités avancées de santé et de remise en forme – certaines auparavant disponibles uniquement avec les smartwatches.

Le Fitbit Luxe s’adresse aux clients soucieux de la mode, inspirés par la joaillerie. Il peut être associé à une gamme d’accessoires élégants, notamment un bracelet de luxe moderne de la marque de bijoux Gorjana, basée à Laguna Beach.

Auparavant, Fitbit a travaillé avec des designers tels que Tory Burch sur son tracker Flex 2, et actuellement avec la marque de mode Victor Glemaud et Pendalton Wollen Mills sur des accessoires pour la Fitbit Versa 3 et Sense.

La société l’appelle «polyvalente pour toutes les occasions et confortable pour tous les jours et la nuit».

Luxe dispose d’un écran tactile couleur AMOLED (le premier de Fitbit, en dehors de sa gamme de smartwatch) et jusqu’à cinq jours d’autonomie de la batterie. Il est compatible avec les appareils iOS et Android et coûte à partir de 129,99 £ / 149,95 $ US / 149,95 €. Plus de détails sur les prix ci-dessous.

Il est disponible avec des bracelets Lunar White, Orchid et Night Black, ainsi qu’un Gorjana pour Fitbit Luxe Special Edition.

Le boîtier en acier inoxydable est disponible dans les couleurs Soft Gold, Platinum et Matt Graphite.







Design et accessoires

Luxe est le tracker tactile sans bouton et le plus fin de Fitbit, avec de nouveaux cadrans d’horloge «vibrants».

Le design de Luxe est une forme plus douce et plus douce que plusieurs autres bracelets Fitbit, tels que le Fitbit Sense et Fitbit Versa 3. La société dit qu’elle est «inspirée par le corps humain» et qu’elle a été conçue pour une large gamme de poignets tailles et tons de peau.

La société espère que le Luxe se démarquera de l’Apple Watch plus traditionnelle; pour en savoir plus sur les différences, lisez notre comparaison Apple Watch vs Fitbit.

Le Gorjana pour Fitbit Luxe Special Edition transforme le tracker en «un beau bijou» avec le bracelet Parker Link en acier inoxydable or doux, aux côtés d’un bracelet en silicone classique résistant à la baignade Peony. Une option en acier inoxydable platine et or doux sera également disponible séparément.

Les bracelets accessoires comprennent des bandes de silicone classiques confortables, une double enveloppe en cuir Horween de première qualité, des bandes en maille tissée et en acier inoxydable, et un bracelet à maillons avec des couleurs et des styles allant de 19,99 £ / 29,95 $ à 89,99 £ / 99,95 $.

Fitbit propose une expérience d’essai virtuelle chez certains détaillants du monde entier, en permettant aux clients potentiels de scanner un code QR sur les écrans de point de vente pour voir à quoi ressemble Luxe sur leur poignet.







Fonctionnalités de bien-être

Luxe est le premier tracker Fitbit qui fournit un score de gestion du stress – une évaluation quotidienne de la capacité de votre corps à gérer le stress, en fonction de votre niveau d’activité, de votre sommeil et de votre fréquence cardiaque.

La société a profité de ce moment pour intégrer également ces outils de bien-être à tous ses appareils compatibles avec la fréquence cardiaque, y compris le Fitbit Inspire 2 d’entrée de gamme.

Cependant, pour recevoir une ventilation détaillée de votre score de gestion du stress – y compris des informations sur votre effort, vos habitudes de sommeil et votre réactivité – vous devez vous abonner à Fitbit Premium, qui coûte à partir de 7,99 £ par mois.

Les membres Premium peuvent également consulter des analyses de sommeil plus approfondies, telles que la restauration qui compare la fréquence cardiaque au sommeil à la fréquence cardiaque au repos pendant la journée.

Luxe est livré avec un essai gratuit de six mois de Fitbit Premium pour une analyse plus approfondie des données.

Luxe rejoint les smartwatches et trackers Fitbit existants en se connectant à un tableau de bord personnel Health Metrics dans l’application mobile Fitbit, la société étant particulièrement concentrée sur les tendances et les changements causés par une augmentation du stress ou de la fatigue.

Le tableau de bord Health Metrics suit les changements de votre fréquence respiratoire, de la variabilité de la fréquence cardiaque (VRC), de la fréquence cardiaque au repos (RHR), de la température de la peau et, bientôt dans Luxe, de la saturation en oxygène (SpO2).

Les outils de santé supplémentaires incluent la nourriture, l’hydratation et l’enregistrement du poids, des séances de respiration guidée et le suivi de la santé menstruelle pour tous les utilisateurs de Luxe. Les membres Premium ont accès à plus de 60 nouveaux contenus nutritionnels, y compris des recettes saines du magazine Fitbit et Eating Well.

Une nouvelle fonction d’enregistrement de la glycémie dans l’application Fitbit vous permet d’enregistrer votre glycémie afin que vous puissiez suivre l’évolution de votre glycémie tout au long de la journée.









Fonctionnalités de remise en forme

Comme tous les trackers et smartwatches Fitbit actuels, Luxe propose un suivi de la fréquence cardiaque 24h / 24 et 7j / 7 qui s’intègre aux outils de santé, de bien-être et de remise en forme de Fitbit en temps réel pour mesurer – entre autres mesures – la consommation de calories.

Il mesure les étapes et la distance, mais pas les étages montés, car comme l’Inspire 2, il manque d’altimètre.

Il existe 20 modes d’exercice différents au poignet, dont le golf, le pilates, le spinning et le tennis, ainsi que la course à pied, le vélo et d’autres activités sportives. Il peut être connecté au GPS du smartphone d’un utilisateur pour connaître le rythme et la distance en temps réel.

Pour référence, le tracker Fitbit Charge 4 est livré avec un GPS intégré.

Les autres fonctionnalités incluent des minutes de zone active personnalisées et des rappels horaires de mouvement, ainsi que des défis et des jeux amusants de Fitbit.

Il peut également se connecter à votre téléphone pour recevoir des notifications telles que l’identification de l’appelant, les SMS et les applications de messagerie sociale. Mais il n’y a pas de Fitbit Pay.









Prix ​​et disponibilité

Le Fitbit Luxe est disponible en pré-commande à partir du 19 avril sur Fitbit.com et chez les principaux détaillants, avec une disponibilité mondiale dans les semaines à venir, au prix de 129,99 £.

Le Gorjana pour Fitbit Luxe Special Edition est également disponible en précommande à partir du 19 avril, au prix de 179,99 £ / 199,95 $ / 199,95 €, avec une disponibilité en juin.

Gestion du stress pour tous

Dans une autre annonce, Fitbit a également rendu son score de gestion du stress disponible sur tous ses trackers et smartwatches actuels. Consultez notre tour d’horizon des meilleurs Fitbits pour des examens approfondis.