Fitbit lance les wearables Sense 2, Versa 4 et Inspire 3

Aujourd’hui, Fitbit a officiellement présenté sa “gamme d’automne”, rafraîchissant ses deux montres intelligentes les plus haut de gamme aux côtés du tracker de fitness Inspire 3. La société appartenant à Google a choisi de faire évoluer subtilement les conceptions de la Versa 4 et de la Sense 2, choisissant d’éviter tout changement révolutionnaire cette année dans ce département. Eh bien, à moins que vous ne comptiez sur le bouton physique remplaçant le capacitif de l’année dernière.

Le thème se poursuit à peu près à l’intérieur également. Par rapport à son prédécesseur, le Sense 2 bénéficie d’une gestion du stress toute la journée grâce à son nouveau capteur EDA continu. Cela peut vous faire prendre conscience des déclencheurs de stress potentiels et créer une routine de gestion du stress qui renforce la résilience au fil du temps. Outre la Versa 4, elle dispose de 40 modes d’exercice (le double du nombre précédent), d’un GPS et de plus de 1 000 entraînements et séances de pleine conscience cachés derrière le paywall Fitbit Premium. Cela vous fournit également le suivi du sommeil le plus détaillé et le score de préparation quotidienne qui vous permet de savoir « quand pousser fort ou prendre une journée de repos », et il semble que Fitbit n’ait pas l’intention de supprimer l’abonnement payant.

Aucun de ces appareils n’exécute Wear OS, car ils étaient probablement déjà en développement lorsque l’acquisition de Fitbit par Google s’est produite. Cependant, Google promet que ses applications Maps et Wallet seront bientôt disponibles sur Versa 4 et Sense 2.

Ces deux ont également une surveillance de la fréquence cardiaque 24h/24 et 7j/7, des statistiques en temps réel et “plus de six jours d’autonomie de la batterie”. Grâce à une charge rapide, 12 minutes se traduisent par une journée de jus.

L’Inspire 3 est la dernière itération du tracker d’entrée de gamme de Fitbit, et il enregistre les activités, la fréquence cardiaque, les calories, la distance, le sommeil et le stress dans un boîtier fin, léger et désormais aux couleurs vives. Il peut durer jusqu’à 10 jours avec une charge en fonction de votre utilisation, et 3 jours ou plus avec la fonction d’affichage permanent.

La Versa 4 est au prix de 229,95 $, la Sense 2 à 299,95 $ et l’Inspire 3 à 99,95 $. Dans tous les cas, vous bénéficiez gratuitement d’un abonnement Premium de six mois à renouvellement automatique. Les trois modèles sont maintenant en précommande sur fitbit.com et “certains détaillants mondiaux”. L’Inspire 3 sera disponible en septembre, tandis que les deux autres arriveront “cet automne”.

