Fitbit Inspire 3 : tout ce que vous devez savoir

Cela fait quelques années que cela se prépare, mais Fitbit a annoncé une nouvelle génération de son tracker de fitness abordable et populaire. L’Inspire 3 est officiel avec un prix inférieur et une gamme de nouvelles fonctionnalités.

Fitbit a également annoncé l’appareil aux côtés des Fitbit Versa 4 et Fitbit Sense 2.

Annoncé le 24 août, l’Inspire 3 est disponible en précommande maintenant mais n’a pas de date de sortie fixe.

Au lieu de cela, Fitbit a déclaré qu’il serait disponible dans le monde entier en septembre. Nous mettrons à jour cela avec une date plus précise lorsque nous le pourrons.

Combien coûte le Fitbit Inspire 3 ?

À 84,99 £, l’Inspire 3 est 5 £ moins cher que son prédécesseur. Cependant, aux États-Unis et en Europe, c’est le même 99,95 $/99,95 €.

Cependant, un changement important est que vous ne bénéficiez que de six mois de Fitbit Premium inclus avec l’appareil plutôt que de l’année Fitbit précédemment proposée. Il est cependant valable pour les nouveaux clients et les anciens clients.

Premium est le service d’abonnement de Fitbit pour des statistiques plus approfondies, notamment le score de préparation quotidienne, le profil de sommeil et plus de 1 000 séances d’entraînement et de pleine conscience.

L’Inspire 2 est déjà disponible pour environ 70 $ / 60 £ depuis un certain temps, donc cela pourrait baisser encore plus avec l’introduction de l’Inspire 3.

Fitbit

Quelles sont les spécifications et les nouvelles fonctionnalités de Fitbit Inspire 3 ?

Pour l’Inspire 3, les changements les plus importants proviennent de l’affichage amélioré. Non seulement il passe à un écran couleur pour la première fois sur un modèle Inspire, mais il y a une nouvelle fonctionnalité toujours active qui signifie que vous pouvez obtenir des informations sans avoir à réveiller l’appareil.

Cependant, Fitbit indique que cela vous donnera “3+ jours avec les paramètres par défaut” qui doivent faire référence à la durée de vie de la batterie. Sans la fonction toujours activée, vous obtiendrez jusqu’à 10 jours selon l’Inspire 2.

L’autre mise à niveau majeure est l’introduction d’un capteur SpO2 pour surveiller les niveaux d’oxygène dans le sang. Cela ne se voit pas souvent sur les trackers de fitness moins chers.

Combiné avec le capteur de fréquence cardiaque habituel, vous pouvez voir comment vous “réagissez à différentes situations, comme l’alcool, l’altitude, la caféine ou un rhume, afin que vous puissiez prendre des mesures pour vous sentir mieux”.

Fitbit

Si vous êtes nouveau sur Fitbit et sur les trackers de fitness, l’appareil utilise une gamme de capteurs différents pour suivre des éléments tels que les mouvements, les “minutes de zone active”, les calories brûlées, la distance, la fréquence cardiaque et les pas. Il peut également vous rappeler de bouger, vous aider à vous endormir avec des exercices de respiration guidés et vous réveiller au meilleur moment avec l’alarme SmartWake.

En termes de design, l’Inspire 3 ressemble beaucoup à son prédécesseur. Le tracker est disponible dans une gamme de couleurs et vous pouvez acheter différents bracelets, y compris un bracelet en maille d’acier inoxydable si vous le souhaitez. Il existe également un clip en option lorsque vous ne pouvez pas porter l’Inspire 3 à votre poignet, par exemple pendant la boxe.

Comme d’habitude, le tracker est conçu pour être porté 24h/24 et 7j/7 afin que vous puissiez suivre votre sommeil ainsi que vos activités diurnes. Il est également étanche jusqu’à 50 m.

Consultez notre guide des meilleurs trackers de fitness, pour voir lequel convient à votre santé et à votre solde bancaire. Nous avons également un guide complet du meilleur Fitbit.