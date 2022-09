Le Fitbit Inspire 3 à 100 $ (85 £, 180 AU $) est un excellent tracker de fitness d’entrée de gamme idéal pour les nouveaux arrivants Fitbit ainsi qu’un rafraîchissement majeur pour quiconque passe d’un Fitbit plus ancien. Il dispose d’un écran couleur AMOLED, d’un nouveau système de menus et de la même longue durée de vie de la batterie. L’Inspire 3 est compatible avec Android et iOS pour recevoir des notifications ou des alertes d’appel de votre téléphone, et il suit le sommeil de la même manière que les trackers et les smartwatches Fitbit les plus chers. Il est donc facile de recommander l’Inspire 3 si vous voulez la meilleure autonomie de n’importe quel Fitbit – 10 jours – sans les cloches et les sifflets de notre favori actuel, le 150 $ Frais 5.

Comme Design fin et discret

Caractéristiques de santé similaires à celles des Fitbits plus chers

Écran couleur lumineux

Autonomie de la batterie de 10 jours N’aime pas L’écran peut être trop petit pour que certains puissent lire facilement

Pas de boutons de bande à dégagement rapide

Les fonctionnalités les plus utiles nécessitent un abonnement Fitbit Premium

L’Inspire 3 est livré avec un essai gratuit de six mois de Fitbit Premium, le service d’abonnement de 10 $ par mois qui déverrouille plus de données sur le sommeil et la récupération. Le précédent modèle Inspire 2 était accompagné d’un essai d’un an. Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’utiliser l’Inspire 3, Premium devient rapidement un élément essentiel de l’expérience Fitbit désormais détenue par Google et certainement quelque chose à considérer lors de l’examen du coût total sur la durée de vie de l’appareil.

De plus, plusieurs moins chers trackers de fitness ont mordu les talons de Fitbit au cours des dernières années, il y a donc plus de concurrence que jamais. En particulier, le Xiaomi Mi Band 7 à 60 $ a un écran encore plus grand que l’Inspire 3 et offre des fonctionnalités de santé similaires, même s’il est en retard sur la précision du capteur. Garmin a également le Vivosmart 5 avec encore plus d’options de suivi de la condition physique, mais il est plus cher à 150 $ et n’a qu’un écran monochrome.

Le nouvel écran couleur fait toute la différence

Les modèles Inspire précédents devaient se contenter d’un écran monochrome, mais l’Inspire 3 est amélioré avec un écran couleur AMOLED. C’est vraiment la principale raison de mettre à niveau si vous venez d’un modèle plus ancien, car cela fait toute la différence pour l’expérience utilisateur sans sacrifier la batterie. Le boîtier mesure 1,55 pouce, mais l’écran lui-même ne prend pas tout l’espace utilisable sur l’appareil. Selon la lumière, vous pouvez voir les bords de l’écran et les lunettes.

Vous pourriez être curieux de savoir comment l’Inspire 3 se compare au 130 $ Fitbit Luxe, sorti en 2021. Si vous choisissez entre les deux, à part le prix, le Fitbit Luxe est un tout petit peu plus fin et son écran est un poil plus grand, mais la différence est à peine perceptible à moins de les inspecter côte à côte. Donc, à moins que vous n’appréciiez vraiment le look plus élégant du Luxe et que vous vouliez une finition plus semblable à des bijoux avec des bandes et des accessoires, l’Inspire 3 est une bien meilleure valeur globale.

L’affichage peut rester toujours allumé, de sorte que le cadran de l’horloge reste visible à tout moment, bien que cela ronge la durée de vie globale de la batterie, la réduisant de 10 jours à 3 jours. Les cadrans de l’horloge sont tous assez grands pour que je puisse les voir, mais je pense que si vous avez besoin de lunettes de lecture, voir vos mesures d’entraînement à l’écran peut être un peu difficile car le texte est assez petit.

La navigation sur l’Inspire 3 est un peu différente de celle des modèles précédents. Il y a maintenant deux boutons haptiques de chaque côté que vous pouvez pincer pour allumer l’écran ou pour revenir au cadran de l’horloge à partir de n’importe quel menu. Balayez vers la gauche et la droite pour accéder au suivi de l’entraînement, aux exercices de respiration, aux minuteries et aux alarmes ou aux notifications de votre téléphone. Balayez vers le haut et vers le bas pour accéder aux paramètres et à votre aperçu quotidien de la santé, respectivement.

Un nouveau clip de 20 $ vous permet de porter l’Inspire 3 ailleurs sur votre corps pour suivre un entraînement lorsque vous ne pouvez pas le porter au poignet, comme pour la boxe. Mais l’Inspire 3 n’a pas les mêmes boutons de dégagement rapide que le Charge 5, ce qui facilite l’échange de bandes ; au lieu de cela, ce sont des bascules qui sont assez fastidieuses à régler. L’Inspire 3 est étanche à 50 mètres (164 pieds).

Lexy Savvides / Crumpe



Suivi constant du sommeil et de la santé de Fitbit à un prix inférieur

Pour les nouveaux venus sur Fitbit, l’Inspire 3 peut suivre les pas, la fréquence cardiaque et les niveaux d’oxygène dans le sang tout au long de la journée et de la nuit. Les entraînements et le sommeil peuvent également être suivis automatiquement ou manuellement. L’Inspire 3 utilise une métrique appelée minutes de zone active pour vous aider à atteindre les niveaux d’activité recommandés, et il prend en compte le temps que vous passez avec votre fréquence cardiaque dans certaines zones, personnalisées en fonction de votre âge et de votre niveau de forme physique. J’aime vraiment la façon dont il suit tout cela passivement en arrière-plan, même si j’oublie de commencer un entraînement spécifique. Monter et descendre les escaliers plusieurs fois par jour peut vous aider à atteindre vos objectifs de minutes en zone active.

Lexy Savvides / Crumpe



L’Inspire 3 a un GPS connecté plutôt qu’un GPS intégré à l’appareil. Cela signifie que vous devrez emporter votre téléphone avec vous pour suivre les informations sur les itinéraires extérieurs et les distances pour des choses comme les promenades et les courses. Vous pouvez suivre plus de 20 types d’entraînement différents avec un espace pour stocker six profils d’entraînement sur l’appareil lui-même. Pour échanger vos favoris, vous devez charger l’application Fitbit, puis vous resynchroniser avec le groupe.

L’expérience de suivi de la condition physique est assez simple, bien que vous puissiez voir la fréquence cardiaque, le temps écoulé, le rythme, les calories brûlées, les pas et votre objectif de minutes de zone active en balayant chaque écran pendant une séance d’entraînement. Une fois que vous avez terminé, il affiche un résumé rapide de vos mesures, et lorsque vous synchronisez avec l’application Fitbit, vous obtenez le récapitulatif complet sur votre téléphone, y compris des informations sur l’itinéraire et une carte s’il s’agissait d’un entraînement en plein air.

Capture d’écran par Lexy Savvides/CNET



Ce tracker dispose également d’alertes de fréquence cardiaque élevée et basse, ainsi que d’une détection de rythme cardiaque irrégulier pendant le sommeil, qui peut vous avertir s’il enregistre des signes de fibrillation auriculaire.

Le suivi du sommeil de Fitbit est complet, et même sur ce petit appareil, vous obtenez toujours une plongée profonde dans les phases de sommeil. Tout est facile à interpréter dans l’application Fitbit lorsque vous synchronisez chaque matin, et si vous avez Premium, vous verrez les tendances au fil du temps ainsi que des mesures comme la température de la peau pendant la nuit. Après 14 jours de port de l’appareil, vous obtiendrez un profil de sommeil détaillé et chaque mois, vous obtiendrez un animal de sommeil mis à jour qui décrit votre style de sommeil. Je suis une tortue, si tu joues le jeu à la maison.

Toutes vos données d’entraînement et de sommeil sont rassemblées dans le score de préparation quotidienne, également une fonctionnalité Fitbit Premium. Cela aide à indiquer si votre corps est prêt à faire plus d’activité ce jour-là, ou si vous devriez y aller doucement et vous concentrer sur quelque chose d’un peu plus relaxant comme des exercices de respiration ou du yoga. Je suis un grand fan du score et j’adore les recommandations d’entraînement personnalisées qu’il donne. Il existe également un score de gestion du stress qui peut indiquer comment votre corps fait face au stress, calculé à partir de mesures telles que la fréquence cardiaque, le sommeil et les niveaux d’activité. Un score plus élevé signifie que vous vous en sortez mieux, mais je ne le trouve pas aussi utile que le score de préparation quotidienne dans l’ensemble.

Fonctions intelligentes de base uniquement

L’Inspire 3 est assez simple en ce qui concerne les fonctionnalités intelligentes. Vous pouvez voir les notifications provenant de votre téléphone, avec la possibilité de les filtrer par type d’application à partir de l’application Fitbit. Il y a une application de minuterie et d’alarme intégrée au tracker, ainsi qu’une fonction de recherche de mon téléphone pour le cingler tant qu’il est à portée Bluetooth. Il est également compatible avec Google Fast Pair afin de se connecter rapidement aux téléphones Android.

Mais c’est à peu près tout. Il n’y a pas de Fitbit Pay pour les paiements sans contact depuis votre poignet, le contrôle de la lecture de musique ou le stockage de musique à bord. Vraiment, vous obtenez ce tracker pour sa surveillance passive de la santé et de la forme physique – pas comme une alternative à la smartwatch.

La meilleure autonomie de batterie de tous les Fitbit

La durée de vie de la batterie de 10 jours du Fitbit Inspire 3 est vraiment impressionnante et comprend le suivi du sommeil, un suivi d’entraînement de base et le port de l’appareil 24h/24 et 7j/7 pendant mes tests. Cette autonomie de la batterie correspond à celle de l’Inspire 2, même avec l’écran couleur plus éclatant du nouveau tracker.

Bien que la durée de vie de la batterie puisse varier en fonction de votre utilisation – et considérablement si vous utilisez le mode d’affichage permanent qui le ramène à trois jours d’autonomie – j’étais toujours très impressionné de ne pas avoir à charger le tracker aussi près que possible. souvent comme d’autres modèles Fitbit que j’ai examinés.

L’Inspire 3 est un tracker à régler et à oublier

Fitbit trouve la formule d’un tracker de fitness de base avec l’Inspire 3, surtout si vous voulez quelque chose qui suit passivement en arrière-plan avec seulement une recharge occasionnelle. Mais ses fonctionnalités les plus utiles nécessitent Fitbit Premium, qui représente un coût mensuel supplémentaire une fois l’essai gratuit terminé.

L’Inspire 3 devrait répondre aux besoins de quelqu’un qui regarde le tracker Luxe de 130 $ légèrement plus cher de Fitbit, et le surpasse même avec une durée de vie de la batterie plus longue. Mais si vous voulez Fitbit Pay et encore plus de fonctionnalités de suivi de la condition physique sans dépenser plus pour une montre intelligente Fitbit Versa, la Fitbit Charge 5 à 150 $ est le meilleur achat global.