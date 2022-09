Fitbit et Google Cloud dévoilent un service d’analyse de données portable pour les soins de santé

Sur Mardi, Solutions de santé Fitbit et Google Cloud ont annoncé le lancement d’un nouveau service pour aider les organisations de soins de santé et des sciences de la vie à utiliser les données des appareils portables.

La société a déclaré que Connexion d’appareil pour Fitbit permet aux patients de mettre leurs données Fitbit à la disposition des prestataires, ce qui leur permet de contrôler avec qui ils partagent leurs informations et dans quel but. L’outil comprend également un “connecteur de données”, afin que les données puissent être intégrées à Google Cloud BigQuery moteur d’analyse ou mappé aux normes de données émergentes. Le connecteur peut également utiliser le API Cloud Healthcarerendant les informations Fitbit interopérables avec les données cliniques.

Le nouveau service comprendra également un tableau de bord d’analyse et pourra utiliser l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique. Fitbit et Google Cloud ont déclaré que les outils pourraient être utilisés pour surveiller les patients avant et après la chirurgie, soigner les maladies chroniques, gérer la santé de la population, lutter contre les disparités en matière de santé et collecter des données pour des études cliniques.

“Avec cette solution, les organisations de santé seront de plus en plus en mesure d’obtenir une vue plus globale de leurs patients en dehors des établissements de soins cliniques”, a déclaré Alissa Hsu Lynch, responsable mondiale de la stratégie et des solutions de technologie médicale chez Google Cloud, et Amy McDonough, directrice générale de Fitbit. Health Solutions, a écrit dans l’annonce.

“Ces informations peuvent améliorer la compréhension des comportements et des tendances des patients à domicile, permettant aux organisations de soins de santé et des sciences de la vie de mieux soutenir les équipes de soins, les chercheurs et les patients eux-mêmes.”

LA GRANDE TENDANCE

Fitbit était officiellement acquis par Google au début de l’année dernière après que l’accord ait été bloqué pendant des mois par des enquêtes réglementaires. La société a récemment reçu l’autorisation de la FDA pour son algorithme de détection de la fibrillation auriculaire par photopléthysmographie (AFib) et a lancé une nouvelle gamme de dispositifs portables de suivi de la santé et de la forme physique.

Pendant ce temps, Google approche de la lancement de sa propre smartwatch de marque, appelée Pixel Watch. Le géant de la technologie a déclaré que le nouveau portable intégrera les capacités de santé et de fitness de Fitbit.

La surveillance à distance des patients est une tendance croissante dans les secteurs de la santé et des sciences de la vie. UN étude récente publiée dans JAMA médecine interne ont constaté que l’utilisation de la surveillance à distance des patients parmi les bénéficiaires de Medicare est passée de 91 demandes pour 100 000 inscrits en février 2020 à 594 demandes pour 100 000 inscrits en septembre 2021.

Mais un revue publiée dans JMIR ont trouvé des obstacles à une adoption accrue. Bien que les appareils portables de suivi de la santé puissent motiver un changement de comportement chez les patients et fournir des informations plus complètes aux prestataires, ils pourraient nécessiter davantage de formation des cliniciens et alourdir leur charge de travail.