Fitbit et Deepak Chopra s’associent pour les programmes de pleine conscience

Fitbit élargit son approche holistique de la santé et du bien-être en concluant un partenariat avec Deepak Chopra, icône du New Age de renommée mondiale et utilisateur de longue date de Fitbit, pour lancer la méthode Mindful de Deepak Chopra.

Il a créé une collection de bien-être exclusive créée pour les membres Fitbit Premium, conçue pour aider les utilisateurs à améliorer leur bien-être émotionnel en tant qu’élément important de la santé globale.

Mindful Method propose des sessions audio et vidéo animées par Chopra sur des thèmes tels que la pleine conscience, le sommeil, la gestion du stress, le bien-être mental et la connexion corps-esprit.

Il est ajouté aux offres de pleine conscience et de gestion du stress existantes de Fitbit, disponibles dans l’onglet Découvrir de l’application mobile Fitbit.

La gestion du stress est l’une des principales caractéristiques du Fitbit Sense haut de gamme qui comprend un capteur d’activité électrodermique (EDA) intégré pour aider à suivre la réponse du corps au stress et à la gérer avec un score de gestion du stress quotidien.

Il est lié à un contenu de pleine conscience supplémentaire – principalement destiné aux abonnés Premium – pour aider à calmer l’esprit des utilisateurs.

D’autres appareils Fitbit récents, tels que le Fitbit Versa 3 et le Fitbit Charge 4, sont également fournis avec des séances de respiration guidées Relax personnalisées au poignet pour aider les utilisateurs à trouver des moments de calme tout au long de la journée.

Fitbit Premium coûte 7,99 £ / 9,99 $ par mois ou 79,99 £ / 79,99 $ par an. Un essai gratuit de 90 jours est disponible pour les utilisateurs qui sont nouveaux ou qui reviennent à Premium, ou plus avec l’achat de certains trackers Fitbit.

Fitbit a commencé comme une entreprise de mesure d’activité, s’est élargie à tous les types d’exercices et a ouvert la voie en ajoutant des fonctionnalités de pleine conscience à l’arène des montres intelligentes.

Chopra est donc un bon choix car il étudie le fonctionnement de l’esprit et du corps comme une seule unité.

«Je partage la conviction de Fitbit selon laquelle la pleine conscience et le bien-être mental sont des pièces maîtresses de votre santé qui sont interconnectées avec le bien-être physique et d’autres aspects tels que le renforcement de l’immunité contre la maladie, votre activité et vos niveaux d’énergie, votre sommeil, ce avec quoi vous nourrissez votre corps comment vous gérez vos relations personnelles », a déclaré Chopra.

«La méditation est une habitude apprise, et parfois intimidante, qui est la plus efficace lorsqu’elle est pratiquée de manière cohérente, semblable à une routine d’exercice, et qui a de profonds résultats sur votre santé.»









La méthode Mindful de Deepak Chopra propose plus de 30 sessions de pleine conscience pour les membres Fitbit Premium. Chaque session dure moins de 20 minutes pour faciliter l’intégration de la pleine conscience dans la journée, sur des sujets allant de la méditation à la gestion des émotions, à la détente de la journée et au soulagement du stress.

La collection se lance avec 10 sessions audio et vidéo, y compris des méditations guidées, des sessions de préparation à un sommeil réparateur et des techniques pour aider à cultiver le bonheur et l’optimisme.

Fitbit indique que la collection s’élargira au cours des prochains mois, avec «des dizaines d’autres» sessions personnalisées comprenant: