Fitbit est en panne depuis des heures

Oui, Fitbit est en panne. En fait, cela fait au moins quelques heures que l’on ne sait pas quand le service pourrait être rétabli.

Si vous avez précommandé la nouvelle Pixel Watch 2 et essayé de la configurer ou reçu votre nouveau Pixel 8 aujourd’hui et essayé de connecter votre ancienne Pixel Watch ou votre ancien tracker Fitbit à l’application Fitbit sur votre nouveau téléphone, vous avez probablement rencontré des problèmes. Vous n’êtes certainement pas seul, même si la nouvelle de la panne ne semble pas encore avoir été vraiment remarquée par beaucoup.

J’ai terminé une séance d’entraînement plus tôt dans la journée et j’ai ouvert il y a quelques instants mon application Fitbit pour consulter les statistiques de ma journée. Ce faisant, l’application n’affichait que 1 800 pas, aucune information sur le sommeil de la nuit précédente et un tas d’informations vides dans d’autres champs de données. J’ai ensuite essayé d’actualiser l’application, ce qui l’a fait tourner, tourner et tourner. J’ai ensuite appuyé sur l’icône de l’appareil en haut à gauche, pour me faire dire que je n’avais connecté aucun appareil, ce qui n’était évidemment pas vrai. Mon application Pixel Watch affichait une synchronisation sans fin avec Fitbit, que je ne pouvais pas arrêter et j’espérais qu’un redémarrage de mon Pixel 8 Pro corrigerait. Ce n’est pas le cas. Ensuite, je me suis déconnecté… ne vous déconnectez pas, cela ne vous permettra pas de vous reconnecter.

Le subreddit Fitbit est rempli de gens qui demandent ce qui se passe, dont le premier est apparu il y a 3 heures. Le détecteur de duvet montre rapports de problèmes il y a 2-3 heures, principalement vers 14 heures du Pacifique, et les chiffres ne font qu’augmenter.

Le site Fitbit ne semble pas avoir de page d’état, mais leurs sites d’assistance et communautaires ont confirmé qu’il se passe quelque chose, avec des messages en haut de chacun indiquant : « Nous continuons à enquêter sur le problème affectant les appareils Fitbit. Merci pour votre patience. » Leur compte Twitter d’assistance Fitbit répond également aux gens, mais ne semble pas le faire. confirmer une panne jusqu’à il y a une heure, soit au moins une heure ou deux après le début de la panne.

Bref, si vous êtes venu ici en vous demandant ce qui se passe avec Fitbit, nous pouvons vous confirmer que Fitbit est en panne et semble être en panne à l’échelle mondiale. Nous mettrons à jour cet article à mesure que cette situation évolue.