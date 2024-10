Fitbit de Google lance un « explorateur d’informations » alimenté par Gemini dans Fitbit Labs.

Voici ce que fera l’outil, selon Fitbit:

Le premier laboratoire, un explorateur d’informations, utilise les modèles Gemini de Google et testera la capacité de l’IA à comprendre les questions des utilisateurs sur la santé et le bien-être et à donner des réponses personnalisées sur certains types de données Fitbit. Par exemple, vous pourriez recevoir des explications intéressantes sur l’impact de votre activité sur votre sommeil, avec un graphique qui vous aide à visualiser le lien.