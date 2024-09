Fitbit.com ferme ses portes la semaine prochaine : ce que vous devez savoir

La lente cannibalisation de Fitbit par Google se poursuit à un rythme soutenu, puisque le géant de la technologie a confirmé qu’il fermerait Fitbit.com à la fin du mois de septembre. Cependant, les meilleurs trackers d’activité fabriqués par l’entreprise seront toujours disponibles, du moins pour l’instant.

Une nouvelle bannière (repérée par nos amis de TechRadar) se trouve au-dessus du site Web de Fitbit indiquant que la boutique Fitbit déménagera vers le Google Store à partir du 1er octobre. En cliquant sur le lien, vous accédez à une section portable du Google Store avec une note indiquant : « Vous l’avez fait ! Google Store est votre nouveau domicile pour tout ce qui concerne Fitbit. Achetez ci-dessous ou obtenez de l’aide avec votre compte Fitbit ici » . «

Pour les fans de Fitbit, c’est une nouvelle étape dans la disparition de la société de suivi de la condition physique qui a été achetée par Google en 2022. Ce n’est peut-être pas surprenant, étant donné que Google a tué le version Web du tableau de bord Fitbitdébut juillet.

Lorsque la Google Pixel Watch 3 a été lancée en août, la montre connectée de Google a hérité de nombreuses fonctionnalités globales de Fitbit, dont plusieurs qui étaient auparavant payantes. Elle a également annoncé la fin des montres connectées Fitbit, avec l’annonce que la Pixel Watch sera la principale montre connectée de Google à l’avenir.

Google a même félicité Fitbit pour sa technologie qui a été intégrée à la nouvelle montre connectée de Google.

Google semble avoir encore des projets pour Fitbit. « Nous sommes très engagés envers Fitbit, et plus important encore envers les clients qui utilisent et dépendent de ces produits et de cette technologie », a déclaré Google a déclaré en août à son site sœur Tech Radar.

Il ne semble pas que Google ait l’intention de supprimer les trackers de fitness plus spécifiques, le Google Store répertoriant les Charge 6, Inspire 3 et Luxe. Nous n’avons entendu parler d’aucun projet de Google visant à produire sa propre version de ces trackers de fitness. Cela dit, cela ne signifie pas que Google ne travaille pas sur quelque chose de similaire.

Ici, chez Tom’s Guide, nos rédacteurs experts s’engagent à vous apporter les meilleures nouvelles, critiques et guides pour vous aider à rester informé et à avoir une longueur d’avance !

Pour l’instant, Google continue de commercialiser les montres connectées Fitbit Sense 2 et Fitbit Versa 4, même si la société a confirmé qu’elles seront les dernières à porter la marque Fitbit. La société vient de lancer en mai la Fitbit ACE LTE conçue pour les enfants, mais cet appareil est destiné à un marché cible différent.

Si vous n’êtes pas sûr de choisir l’un des meilleurs appareils Fitbit encore disponibles, consultez peut-être notre liste des meilleures alternatives Fitbit.