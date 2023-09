Fitbit Charge 6 vole les meilleures parties de la Pixel Watch

Le Fitbit Charge 6 devient plus Google que jamais. Le nouveau tracker de fitness à 160 $ ​​de Fitbit hérite de nombreuses fonctionnalités que nous avons appréciées sur la Pixel Watch, comme la précision de sa fréquence cardiaque et la prise en charge des applications Google. Mais il les emballe dans un design plus petit, avec une batterie qui peut durer jusqu’à une semaine, plutôt qu’une seule journée. Le Charge 6 est disponible en précommande dès maintenant et sera lancé le 12 octobre dans 30 pays.

Le Charge 6 partage un look similaire au Charge 5, avec un écran tactile couleur dans un design à bande fine. Dans mon avis, j’ai qualifié le Charge 5 de meilleur Fitbit que vous puissiez acheter, et il a remporté le prix CNET Editors’ Choice pour son intégration élégante de fonctionnalités de santé et de remise en forme.

Mais il y a un nouvel élément dans le design familier du Charge 6 : un bouton. Fitbit a écouté les commentaires des utilisateurs et a ajouté un bouton sur le côté du tracker pour la navigation. Le Charge 5 n’avait qu’un écran tactile, vous deviez donc glisser et appuyer pour modifier les paramètres. Je n’ai pas trouvé la navigation du Charge 5 trop difficile, mais le nouveau bouton devrait la rendre plus facile.

La première montre intelligente de Google s’appuyait fortement sur les fonctionnalités et l’interface de suivi de la condition physique de Fitbit. La Charge 6 fonctionne toujours sur le système d’exploitation propriétaire de Fitbit, contrairement à la Pixel Watch, qui utilise Wear OS. Mais il prend en charge Google Maps pour la navigation étape par étape, Google Wallet pour les paiements mobiles et YouTube Music pour le contrôle de la lecture. Notez que vous devrez toujours avoir votre téléphone avec vous pour bénéficier d’une navigation étape par étape et diffuser de la musique, car le Charge 6 n’a pas de LTE intégré.

Fitbit a également optimisé les algorithmes de fréquence cardiaque de la Pixel Watch pour le processeur à faible consommation de la Charge 6 et affirme qu’il offre désormais des lectures 60 % plus précises lors d’exercices de plus haute intensité comme le spinning, le HIIT et l’aviron.

Charge 6 a encore plus de fonctionnalités de fitness pour la salle de sport

Cette année, il semble que le Fitbit, propriété de Google, soit solidement positionné comme le premier portable de fitness, illustré par la prise en charge des équipements de gym sur le Charge 6. Vous pourrez voir vos données de fréquence cardiaque en direct du Charge 6 sur les vélos. , tapis roulants et rameurs prenant en charge le profil de fréquence cardiaque Bluetooth. Cela inclut des marques comme NordicTrack, Peloton et Tonal. Vous pourrez également voir cette même fréquence cardiaque en temps réel lorsque vous vous connecterez à certaines applications de fitness Android et iOS comme Peloton.

Il existe également 20 nouveaux modes de suivi des entraînements, dont le surf, le ski, le CrossFit et le HIIT. Cela porte à 40 le nombre total de types d’entraînement que le Charge 6 peut suivre. Les modes d’entraînement récemment utilisés s’affichent désormais en haut de l’application, ce qui devrait vous éviter de faire défiler pour trouver vos activités fréquemment utilisées.

Les nouveautés du Charge 6 sont également quatre nouveaux cadrans d’horloge et des fonctionnalités d’accessibilité telles que le zoom et le grossissement. Le boîtier du Charge est désormais fabriqué à partir d’aluminium 100 % recyclé et l’application Fitbit a été entièrement repensée.

Comme le Charge 5, le Charge 6 est compatible avec Android et iPhone. Il partage les capteurs suivants :

GPS intégré.

EDA, ou activité électrodermique, capteur pour le suivi du stress.

Oxygène sanguin.

Température de la peau.

Vous aurez besoin de l’abonnement premium de 10 $ par mois de Fitbit pour accéder à des détails supplémentaires tels que le score de préparation quotidien, qui prend en compte vos données de sommeil et d’activité et recommande des séances d’entraînement en fonction de votre degré de « préparation ». Le Charge 6 est livré avec un essai gratuit de six mois de Fitbit Premium, ainsi qu’un essai d’un mois de YouTube Music Premium.

Regarde ça: Guide d’achat de wearables : tout ce que vous devez savoir 06:27

On dit que la durée de vie de la batterie peut durer jusqu’à sept jours, mais si le Charge 6 ressemble au Charge 5 et que vous utilisez l’affichage permanent et le GPS, vous devrez probablement le charger plus souvent. J’ai passé en moyenne environ deux jours complets avec le Charge 5 avec une utilisation plus intensive.

Pour l’instant, l’avenir semble incertain pour les montres Versa et Sense de Fitbit, car elle estime que la société se concentre sur sa gamme de trackers de fitness et laisse le côté montre intelligente à la Pixel Watch. Cela a du sens, car la force de Fitbit a toujours été ses trackers et la Pixel Watch emprunte de toute façon une grande partie de l’écosystème de Fitbit. Nous devrons voir comment les choses évolueront lorsque Google annoncera la Pixel Watch 2, dont le lancement est confirmé aux côtés du Pixel 8 le 4 octobre.