Fitbit Charge 6 dévoilé avec un capteur de fréquence cardiaque amélioré et des fonctionnalités Google ajoutées

Fitbit Charge 6 est le dernier ajout à la division des appareils portables de Google, offrant un suivi de santé amélioré et une intégration encore plus approfondie avec les applications Google telles que YouTube Music, Google Pay et Google Maps.

Charge 6 dispose d’un écran AMOLED couleur de 1,04 pouces avec fonctionnalité Always-On Display (AOD). Le tracker est doté d’une construction en aluminium, verre et résine avec un bouton latéral haptique pour les commandes.

Le suivi de la fréquence cardiaque semble être le point fort du Charge 6 grâce à un capteur optique mis à jour associé à de nouveaux capteurs électriques et à des algorithmes d’apprentissage automatique développés par Google. Le Charge 6 devrait offrir des résultats de fréquence cardiaque « 60 % plus précis » que son prédécesseur. Vous pourrez également coupler le tracker à des appareils d’exercice et obtenir des données de fréquence cardiaque en temps réel pendant vos entraînements.







Charge 6 couplée à un rameur pris en charge

Charge 6 suit également les niveaux d’oxygène dans le sang (SpO2) et l’ECG pour toute fibrillation auriculaire sur votre rythme cardiaque. Vous pouvez suivre le sommeil, le stress, la température de la peau et la fréquence respiratoire. En termes d’exercice, Fitbit propose plus de 40 modes d’exercice avec prise en charge des lectures VO2 max. Charge 6 est également étanche à 5 ATM, vous pouvez donc aller nager et bénéficier d’un suivi GPS et GLONASS intégré sur l’appareil.











Fonctionnalités Google prises en charge sur Charge 6

Google a également ajouté la prise en charge des commandes YouTube Music et de Google Maps avec des instructions détaillées à l’écran. Le récepteur NFC permet également les paiements Google Wallet. La durée de vie de la batterie est estimée à 7 jours en utilisation normale.

Fitbit Charge 6 est disponible dans les couleurs obsidienne, corail et porcelaine. Le prix est fixé à 160$/160€/140£ et vous pouvez précommander le groupe sur le site officiel de Fitbit. Le tracker est également répertorié comme étant bientôt disponible sur Fitbit India.











Fitbit Charge 6 est disponible en obsidienne, corail et porcelaine

Source