Fitbit Charge 5 et Luxe ne peuvent pas se synchroniser avec les téléphones Samsung sous Android 13

Le Charge Fitbit 5 et Luxe ne peuvent pas se synchroniser correctement sur les téléphones Samsung Galaxy en cours d’exécution Android 13selon un rapport de 9to5Google Vendredi.

Les discussions sur le forum de la communauté Fitbit montrent que les personnes ne peuvent pas synchroniser leur Charger 5 et Luxe appareils sur Samsung Galaxy Téléphone (s. Un modérateur Fitbit a répondu en disant : “Notre équipe a identifié la cause première du bogue et nous travaillons sur un correctif, que nous prévoyons de publier via une mise à jour de l’application au début de 2023.” Pour le moment, Fitbit recommande aux utilisateurs de synchroniser avec un autre téléphone pouvant installer l’application Fitbit pour essayer de synchroniser ou de configurer un appareil.

Samsung et Fitbit n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’industrie des vêtements portables continue d’afficher des chiffres impressionnants, avec 41,7 millions d’appareils expédiés dans le monde plus tôt cette année. Apple reste le plus grand acteur individuel grâce à son Montre Applebien que ses appareils ne fonctionnent qu’avec le iPhone. Cela signifie que Samsung et Fitbit, propriété de Google, sont des acteurs importants sur le marché Android aux États-Unis.

Avec le Montre Pixel, lancé en octobre, Google commence à intégrer lentement plus de fonctionnalités Fitbit dans sa propre montre. Le géant de la recherche s’est également associé à Samsung en 2021 pour intégrer son système d’exploitation Wear au Montre Galaxie série. Alors qu’Apple détenait une solide part de marché mondial de 36,1 % au premier trimestre 2022, Samsung et Fitbit se situent respectivement à 10% et 2,7%selon un rapport de mai de Counterpoint Research.