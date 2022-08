Fitbit annonce les wearables de suivi de la santé Inspire 3, Versa 4 et Sense 2

Google a annoncé mercredi trois dispositifs portables Fitbit de suivi de la santé et de la condition physique mis à jour, y compris des options avec de nouveaux modes d’exercice et des capteurs supplémentaires pour la surveillance du stress.

L’Inspire 3, qui coûtera 99,95 $, comprend le suivi de la fréquence cardiaque, la surveillance de l’activité et de l’exercice et des informations sur la qualité du sommeil – y compris le suivi de l’oxygène sanguin, la durée du sommeil et un score de sommeil. Le portable bas de gamme comportera également 20 modes d’exercice.

Google vante la Versa 4 comme l’option axée sur la forme physique, qui comprendra 40 modes d’exercice différents, y compris HIIT, haltérophilie, CrossFit et danse. Cela coûtera 229,95 $.

Sur le haut de gamme à 299,95 $, le Sense 2 offrira un “capteur de réponse corporelle” pour surveiller en permanence l’activité électrodermique. Google présente le nouveau capteur comme un moyen de suivre les signes de stress aux côtés d’autres mesures telles que la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque et la température de la peau.

Le Sense 2 inclura également la détection de la fibrillation auriculaire. Fitbit a reçu l’autorisation de la FDA pour l’algorithme de détection basé sur la photopléthysmographie (PPG) plus tôt cette année, qui est orienté vers une évaluation du rythme cardiaque à plus long terme. La fonctionnalité ECG peut être utilisée pour une vérification ponctuelle du rythme.

L’Inspire 3 sera disponible dans le monde entier le mois prochain, tandis que les Versa 4 et Sense 2 seront disponibles à l’automne.

“Que vous vous concentriez sur l’amélioration de votre santé mentale, que vous vous prépariez à courir un marathon ou que vous commenciez une nouvelle routine de santé et de bien-être, vous avez le choix entre une gamme d’appareils faciles à utiliser”, TJ Varghese, directeur de la gestion des produits pour Fitbit chez Google, a écrit dans un article de blog.

“En vous donnant des informations sur votre corps qui, autrement, ne seraient pas prioritaires – comme votre fréquence cardiaque au repos, la saturation en oxygène (SpO2), les tendances du sommeil et les réponses du corps aux facteurs de stress – vous pouvez mieux comprendre comment gérer votre santé holistique.”

LA GRANDE TENDANCE

En dehors de ses produits Fitbit, Google a confirmé qu’il lancer sa propre marque portable, la Pixel Watch, à l’automne. Il avait officiellement acquis Fitbit au début de 2021 après des mois de retard en raison de problèmes réglementaires.

Lorsque le géant de la technologie a dévoilé la prochaine smartwatch en mai, Rick Osterloh, vice-président senior des appareils et services de Google, a taquiné “l’intégration profonde” de la Pixel Watch avec Fitbit qui comprendra le suivi de la fréquence cardiaque et du sommeil, ainsi que des mesures d’entraînement.

Il y a beaucoup de concurrence dans l’espace portable, y compris les offres de Apple, Amazon, Samsung et Garmin.