La dernière mise à jour de Fitbit OS signifie désormais que ses smartwatches Versa 3 et Sense peuvent désormais se connecter à Google Assistant dans les principaux pays anglophones, ainsi qu’à l’assistant vocal Alexa d’Amazon.

Auparavant, seuls les utilisateurs américains de Fitbit avaient accès à la fonctionnalité de l’Assistant Google, mais celle-ci a maintenant été déployée au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Inde et à Singapour.

C’est particulièrement une bonne nouvelle pour les utilisateurs de Singapour, qui n’ont pas Amazon Alexa à qui faire appel.

L’assistant Google sur Fitbit est promis pour les pays non anglophones tels que la France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, la Suède, les Pays-Bas, le Mexique, le Chili, la Colombie, le Pérou et le Japon au début de 2021.

La compétence d’exercices Alexa est disponible en anglais, allemand, espagnol, français, italien et japonais.

La fonctionnalité d’assistant vocal fonctionne avec les deux dernières smartwatches Fitbit. Lisez notre revue Fitbit Sense et notre revue Fitbit Versa 3.

L’Apple Watch rivale utilise uniquement l’assistant vocal Siri d’Apple. Découvrez notre complet comparaison entre Fitbit et Apple Watch pour en savoir plus sur la façon dont les deux marques se comparent.





Les utilisateurs existants de Sense et de Versa 3 doivent mettre à jour leur micrologiciel pour obtenir l’Assistant Google, ce qui sera affiché en évidence en haut de l’écran d’accueil Aujourd’hui de l’application Fitbit.

Pour utiliser Google Assistant ou Alexa, vous avez besoin d’un compte Google ou Amazon et connectez-vous soit à votre compte Fitbit.

Avec l’Assistant Google ou Alexa sur votre Fitbit, vous pouvez obtenir des réponses à vos questions, obtenir rapidement des nouvelles, des informations et la météo, régler des alarmes, démarrer des entraînements Fitbit, contrôler des appareils intelligents pour la maison, et plus encore en parlant à votre montre.

Avec Google Assistant et Alexa, vous verrez des réponses au format texte sur votre smartwatch. Alexa peut également répondre via audio – la réponse audio est facultative et peut être désactivée.

Il ne peut contrôler Spotify, Pandora ou Deezer que si ces applications musicales sont installées sur votre téléphone.

Vous pouvez activer la compétence Fitbit dans l’application Alexa pour demander votre activité de la journée, comment vous avez dormi la nuit dernière et plus encore.

Pour des fonctionnalités supplémentaires, vous pouvez configurer l’application Google sur votre téléphone Android – ou l’application Assistant Google si sur un iPhone – pour accéder à une variété de fonctionnalités de l’Assistant Google lors de vos déplacements.







Fitbit promet que ni l’Assistant Google ni Alexa n’écoutent toujours sur votre montre intelligente Fitbit et ne collectent aucune donnée vocale ni aucun clip audio de votre montre intelligente.

Le microphone de votre montre intelligente ne s’allume que lorsque vous utilisez une fonction qui nécessite votre voix. Le microphone se désactive lorsque l’assistant vocal répond, lorsque vous le fermez ou lorsque l’écran de votre montre s’éteint.

Vous devez activer votre assistant vocal avant que le microphone de votre montre intelligente ne s’allume, et vous n’avez pas besoin d’utiliser les commandes «Hey Google» ou «Alexa» pour utiliser les fonctionnalités vocales de Google sur votre montre intelligente Fitbit?

Pour activer l’Assistant Google sur votre montre intelligente: lorsque le bouton de raccourci gauche est défini sur l’un ou l’autre des assistants vocaux, maintenez ce bouton enfoncé et dites votre demande; sinon, ouvrez l’Assistant Google ou l’application Alexa sur votre smartwatch.

Votre téléphone doit être à proximité, avec les applications Google et Alexa en arrière-plan pour utiliser les commandes vocales sur votre Fitbit.

Vous pouvez commencer huit exercices sur votre poignet avec Google Assistant – Marche, Course, Vélo, Yoga, Poids, Elliptique, Tapis roulant, Entraînement – ou l’un des 20 exercices avec Alexa.

Pour contrôler les exercices, ouvrez simplement l’application Assistant sur votre smartwatch ou appuyez sur le bouton de raccourci sur le côté de votre smartwatch.

Dites à l’Assistant Google de « Démarrer une course », « Démarrer le yoga » ou « Démarrer un entraînement ».

Dites à Alexa de «Démarrer une course avec Fitbit», «Demander à Fitbit de commencer à faire du vélo» ou «Dites à Fitbit de commencer à nager», par exemple.

Voyez si l’une des deux montres intelligentes Fitbit à la voix est faite pour vous dans notre meilleur tour d’horizon Fitbit, et recherchez les meilleures offres Fitbit en ligne.