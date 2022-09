Fit-again Vikas Krishan s’entraînera avec des boxeurs professionnels à l’étranger en vue des Jeux asiatiques et des Jeux olympiques de 2024

Le pugiliste indien en forme Vikas Krishan devrait s’entraîner avec des boxeurs professionnels à l’étranger en vue des Jeux olympiques de Paris et des Jeux asiatiques de 2024 l’année prochaine, déclarant “si je m’entraîne en Inde, je ne gagnerai pas de médaille”.

Le joueur de 30 ans, qui s’est remis de la blessure à l’épaule qu’il a subie quelques jours avant les Jeux olympiques de Tokyo l’an dernier, pense que s’entraîner avec des «champions» lui sera bénéfique.

Je me suis entraîné plus tôt cette semaine et je sens que j’ai complètement récupéré. Mon objectif est maintenant de revenir dans l’équipe indienne et de devenir le premier boxeur indien à remporter une quatrième médaille aux Jeux asiatiques, a déclaré Vikas à PTI.

Mon objectif immédiat, ce sont les Jeux asiatiques et mon objectif à long terme, ce sont les Jeux olympiques de Paris. Il ne me reste plus qu’une médaille à gagner et c’est une médaille olympique.

Je fais cet entraînement professionnel pour les Jeux olympiques parce que si je m’entraîne en Inde, je ne gagnerai pas de médaille », a-t-il ajouté.

Parmi les noms les plus accomplis de la boxe indienne, Vikas pense que s’entraîner au camp national indien ne suffira pas et qu’il doit se battre avec des boxeurs professionnels pour grandir en tant que pugiliste.

Chaque fois que je vais au camp, cela a toujours été à sens unique. Je n’ai gagné aucune égalité par décision partagée et je n’ai pas non plus perdu contre qui que ce soit lors d’un combat. Je suis le numéro un non seulement pour mon poids mais pour toutes les autres catégories de poids, je m’entraîne avec tous les boxeurs.

Pour mon perfectionnement, je veux m’entraîner avec des boxeurs pros. Quand je m’entraîne avec des boxeurs qui sont meilleurs que moi, moi seul peux grandir.

Il reste encore plus d’un an pour les Jeux Asiatiques et je ne m’améliorerais pas beaucoup en restant en Inde car j’ai déjà battu les boxeurs ici.

Vikas prévoit de revenir avant les Jeux asiatiques reportés, qui devraient commencer en septembre de l’année prochaine.

Je veux y aller pendant 5-6 mois pour que je puisse remettre mon corps en condition et revenir dans l’état d’esprit. Et quand tu restes avec des champions, tu adoptes la même mentalité.

Champion du monde de la jeunesse et médaillé de bronze aux Jeux olympiques de la jeunesse avec plusieurs médailles aux Jeux asiatiques et aux Championnats d’Asie, ainsi qu’une médaille de bronze aux Championnats du monde et une médaille d’or aux Jeux du Commonwealth, l’armoire à trophées de Vikas manque juste une médaille olympique et il prévoit d’obtenir qu’à Paris.

Depuis que sa catégorie de poids de 69 kg a été abandonnée, le triple olympien a décidé de participer à la division de poids de 80 kg à Paris.

Je vais concourir en 80 kg aux Jeux olympiques. Donc, je veux me battre avec ces boxeurs qui ont plus d’expérience et de puissance que moi et il n’y a personne dans le camp avec ça.

Vikas prévoit de s’entraîner en Virginie, où il s’est également entraîné avant les Jeux olympiques, et de reprendre sa carrière dans le circuit professionnel.

J’attendais juste de récupérer. J’ai demandé un visa américain et dès qu’il arrivera dans 15-20 jours, je partirai. Les États-Unis ont des combats professionnels chaque semaine, donc ce n’est pas grave d’avoir des combats là-bas.

Je m’entraînerai d’abord aux États-Unis, mais les boxeurs professionnels mexicains sont également très bons, donc si j’en ai l’occasion, j’irai là-bas. Le Mexique sera ma première priorité.

Réfléchissant à l’année écoulée, le boxeur de l’Haryana, qui est hors de combat depuis son départ au premier tour des Jeux de Tokyo, a déclaré que c’était une période sombre.

J’ai eu beaucoup de problèmes l’année dernière, c’était une période sombre parce que je ne me blesse pas souvent et c’est la première fois qu’un problème aussi grave s’est produit.

On m’a dit qu’il faudrait six à huit mois pour récupérer, alors j’ai continué à penser que je combattrais aux Jeux du Commonwealth. Mais ma main n’a pas récupéré à temps.

Mais l’ancien médaillé de bronze des Championnats du monde a trouvé une doublure argentée à son malheur.

J’étais fatigué de la boxe. J’ai commencé en 2000. En 2012, j’ai pris un repos d’un an et demi. Pour prolonger votre carrière, vous avez besoin de pauses entre les deux. Donc, cette blessure a joué en ma faveur et j’ai plus faim que jamais.

