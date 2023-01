Fissures sur la route de défense clé menant à la frontière chinoise "Naufrage" Joshimath

La route frontalière cruciale Joshimath-Malari dans le district de Chamoli qui relie la frontière chinoise a développé des fissures à plusieurs endroits en raison de glissements de terrain à Joshimath.

La route frontalière Joshimath-Malari, stratégiquement importante, s’affaisse près de la station de taxis Malari.

Plus tôt dans la journée, le ministre en chef de l’Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, a inspecté la ville et effectué des inspections physiques des zones touchées par l’affaissement des terres et a rencontré les familles touchées.

“Notre effort est de mettre tout le monde en sécurité et d’évacuer les gens vers des zones plus sûres. Les préparatifs sont faits pour les arrangements nécessaires. Les scientifiques de divers instituts travaillent à trouver la cause des glissements de terrain”, a déclaré Dhami à l’ANI.

Uttarakhand | La route frontalière Joshimath-Malari, reliant la frontière indo-chinoise, développe des fissures à plusieurs endroits en raison de glissements de terrain à Joshimath. La route frontalière Joshimath-Malari, stratégiquement importante, s’affaisse près de la station de taxis Malari. pic.twitter.com/t2FUo7Qh12 — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) 7 janvier 2023

Toutes les activités de construction dans et autour de Joshimath, dans le district d’Uttarakhand Chamoli, ont été interrompues à la suite de fissures apparues dans les bâtiments, a déclaré samedi le magistrat du district Himanshu Khurana.

S’adressant à l’ANI, le magistrat du district a déclaré que tous les travaux de construction avaient été interrompus compte tenu de la situation à Joshimath.

Les habitants de Joshimath ont bloqué l’autoroute Badrinath jeudi matin pour protester et amener le gouvernement et l’administration à prendre au sérieux la question de l’affaissement des terres.

Notamment, le président municipal de Joshimath, Shailendra Pawar, a déclaré que d’énormes fissures sont apparues dans les maisons en raison de fuites d’eau provenant de l’intérieur du sol dans le quartier de Marwadi.

Les équipes de la Force nationale d’intervention en cas de catastrophe (NDRF) ont également été déployées dans la région par mesure de précaution, a déclaré vendredi le directeur du développement (CDO) de Chamoli, Lalit Narayan Mishra.

Le magistrat du district de Chamoli, Himanshu Khurana, a déclaré samedi qu’il n’y avait pas d’affaissement dans toute la région de Joshimath, mais qu’il y a une partie de la ville où il y a des fissures qui ne sont pas grandes.

S’adressant à l’ANI, Khurana a déclaré : “Il n’y a pas d’affaissement dans toute la région de Joshimath, il y a une partie de la ville où il y a des fissures mais ce n’est pas grand. Il y a un endroit spécial où les fissures ont augmenté.”

Il a ajouté que les raisons sont en train d’être déterminées par les scientifiques.

Le magistrat du district a déclaré qu’il n’y avait pas de tremblement de terre dans tout Joshimath, c’est pourquoi nous sommes en mesure de réinstaller les gens à Joshimath même.

“Le travail de déplacement des personnes touchées vers des endroits plus sûrs se fait à un rythme rapide. À l’heure actuelle, les gens seront déplacés en acquérant des hôtels sûrs à l’intérieur de Joshimath.”

Il a dit que la terre est recherchée pour une grande maison d’abri.

“A Joshimath même, le terrain du Département de l’horticulture a également été recherché pour la construction de l’abri”, a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, le gouvernement de l’Uttarakhand a sanctionné des fonds du Fonds de secours du ministre en chef pour fournir des maisons à des tarifs moins chers aux familles déplacées en raison du glissement de terrain à Joshimath.

Conformément aux instructions du ministre en chef Pushkar Singh Dhami, des maisons seront fournies au tarif de Rs 4000 par mois pendant six mois.

Les familles touchées, dont les maisons ne sont pas habitables en raison de dommages causés à leurs maisons ou les familles qui sont devenues sans abri, sont hébergées dans des maisons louées dans des endroits sûrs, sous le tehsil de la municipalité de Joshimath du district de Chamoli.

Plus tôt dans la journée, CM Dhami a déclaré que les scientifiques examinaient la cause de l’affaissement des terres dans l’État de Joshimath et que la première priorité reste de s’assurer que les gens sont emmenés dans des zones plus sûres.

CM Dhami a également mené une enquête sur les zones de la ville où les maisons et autres établissements, les routes et les champs ont présenté des fissures dues à l’affaissement du sol. Il a également rencontré des familles déplacées qui ont été relogées après la découverte de fissures dans leurs maisons.

Incidemment, d’énormes fissures ont été observées dans les maisons, les routes et les champs et de nombreuses maisons ont subi des affaissements. Des fissures ont été trouvées à plusieurs endroits sur la route frontalière Joshimath-Malari, qui relie la frontière indo-chinoise, en raison de glissements de terrain à Joshimath. Une grande partie de la route nationale de Badrinath est également en proie à des glissements de terrain.

Selon le communiqué de l’administration du district de Chamoli vendredi, sur 561 établissements, 153 dans le quartier Ravigram, 127 dans le quartier Gandhinagar, 28 dans le quartier Marwadi, 24 dans le quartier Bas Bazar, 52 dans le quartier Singhdhar, 71 dans le quartier Manohar. Le quartier de Bagh, 29 dans le quartier du Haut Bazar, 27 dans le quartier de Sunil et 50 à Parsari ont signalé des fissures, en raison desquelles les opérations de Hotel View et Malari Inn ont été restreintes en vertu de la loi de 2005 sur la gestion des catastrophes, jusqu’à nouvel ordre.

Les équipes de la Force nationale d’intervention en cas de catastrophe (NDRF) ont également été déployées dans la région par mesure de précaution, a déclaré vendredi le directeur du développement (CDO) de Chamoli, Lalit Narayan Mishra.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)