Fisker confirme que la production du SUV Ocean commencera à temps

Démarrage de véhicule électrique Fisker a déclaré mercredi qu’il était sur la bonne voie pour commencer la production de son premier modèle, le SUV Ocean, plus tard ce mois-ci comme prévu – et qu’il avait maintenant plus de 62 000 réservations pour le véhicule, contre plus de 56 000 début août.

Le PDG Henrik Fisker a déclaré à CNBC que la société prévoyait de fabriquer 42 400 Oceans d’ici la fin de l’année prochaine. L’Ocean sera construit en Autriche par une unité de Magna International, avec une montée en puissance de la production en quatre phases pour permettre aux fournisseurs de Fisker d’adapter leur fabrication à celle de Magna.

La majorité de ces véhicules seront construits au cours du second semestre 2023, a déclaré Fisker.

Fisker a déclaré que son équipe explorait l’idée de déplacer la production de l’Ocean aux États-Unis avant 2025, mais n’a pour l’instant aucun plan ferme pour le faire.

Le constructeur automobile signalé une perte nette de 149,3 millions de dollars pour le troisième trimestre, ou 49 cents par action, contre une perte de 109,8 millions de dollars ou 37 cents par action au cours de la période de l’année précédente. Il lui restait 824,7 millions de dollars en espèces au 30 septembre, dont environ 116 millions de dollars levés grâce à une offre d’actions “sur le marché” annoncée plus tôt cette année.

Fisker a déclaré que les travaux sur son deuxième modèle, un véhicule électrique à faible coût appelé Pear, progressaient plus tôt que prévu.

La société a déclaré qu’elle avait désormais plus de 5 000 réservations pour le Pear, qui sera construit par Foxconn Technology Group dans l’ancienne usine de Lordstown Motors dans l’Ohio, à partir de 2024.