Fisker, Aon, Twilio et plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux après la cloche de lundi:

Fisker – Les actions de Fisker ont chuté de 2,2% après que le constructeur automobile ait signalé une perte de 63 pour cent par action pour le trimestre précédent. La perte était plus large que l’estimation de l’analyste de consensus de FactSet pour une perte de 19 cents par shre. Le démarrage de véhicules électriques a également déclaré des revenus de 22 000 $ et un solde de trésorerie de 985 millions de dollars.

Aon – La part d’Aon a augmenté de 1,5% après qu’un dépôt réglementaire a révélé que Berkshire Hathaway de Warren Buffett avait une participation dans la société au 31 mars. Aon, qui vend des assurances, des régimes de retraite et d’autres services financiers, est basé à Londres.

Twilio – Les actions de Twilio ont augmenté en raison de l’annonce de son intention d’acquérir la plate-forme de messagerie d’entreprise Zipwhip pour 850 millions de dollars en un mélange de liquidités et d’actions. La société de communication dans le cloud a déclaré que Zipwhip étendrait son trafic de haute qualité et s’attend à ce que l’accord soit conclu d’ici la fin de cette année.

Eastman Kodak – Les actions d’Eastman Kodak ont ​​glissé après que Reuters a annoncé que le procureur général de New York se préparait à inculper la société et un haut dirigeant de délit d’initié. Selon le rapport, New York se prépare à accuser le président exécutif Jim Continenza de délit d’initié lorsqu’il a acheté des actions juste avant que Kodak n’annonce un accord de principe avec l’administration Trump qui aurait fourni à la société 765 millions de dollars en échange de son aide dans la lutte contre le Covid. -19 pandémie. Eastman Kodak a soutenu que les accusations étaient sans fondement.