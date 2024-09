Fiskehuset Emdrupvej Copenhagen – Du poisson frais pour vous

Avec tant d’océan autour de vous, vous en profiterez pour manger beaucoup de poisson sain lors de votre visite à Copenhague. Cette petite boutique est un endroit où les gens de toute la région de Copenhague se rendent pour acheter du poisson frais et délicieux. Elle existe depuis la nuit des temps, peut-être dès les années 1930. À l’époque, la boutique était en fait plus grande. Lorsque la route environnante a été élargie, le bâtiment voisin a été démoli – ce bâtiment a survécu bien qu’il ait dû raser un coin. Grâce à ces circonstances relativement heureuses, vous pouvez toujours acheter du poisson ici.



C’est une petite boutique mais avec un grand choix. Si vous n’avez pas envie de cuisiner, vous pouvez également vous procurer des galettes de poisson et de la rémoulade maison, ainsi que différentes sortes de tartinades de fruits de mer. Et si vous avez besoin de conseils ou d’inspiration, demandez simplement à Lars et il vous aidera.



Comme mentionné précédemment, les gens viennent de toute la ville. Plusieurs lignes de bus s’arrêtent à proximité et la gare n’est pas loin non plus – peut-être ferez-vous un détour après une visite au parc naturel de Ryvangens ou à Mindelunden.



Et un fait amusant : le panneau sur le bâtiment est le panneau en verre original – il paraît qu’il pèse beaucoup !