Fishnets and Tinder : des femmes députées révèlent un sexisme toxique à Westminster

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Smême sur dix femmes parlementaires ont été témoins de comportements sexistes au parlement au cours des cinq dernières années, selon une étude qui met en lumière une culture « d’exclusion » et « toxique » à Westminster.

L’association caritative pour l’égalité des sexes, la Fawcett Society, a parlé aux députés de leurs expériences de la misogynie au parlement et a constaté que si environ la moitié seulement des députés masculins ont déclaré avoir été témoins de sexisme, le chiffre pour les femmes politiques était de 69 %.

Le rapport fait suite à une tempête d’allégations d’intimidation et de harcèlement sexuel qui ont secoué Westminster, incitant un certain nombre de députés à faire l’objet d’une enquête, à être suspendus ou à démissionner de leurs fonctions.

Environ les trois quarts des femmes parlementaires ont déclaré avoir choisi de ne pas exprimer leur point de vue sur certains sujets sur les réseaux sociaux en raison de leur crainte d’être victimes de harcèlement en ligne, contre environ la moitié des hommes parlementaires.

Les chercheurs ont découvert que seulement quatre femmes députées sur 10 pensaient que la culture de travail du Parlement était «inclusive pour des gens comme moi», car elles ont averti que les problèmes dévoilés dans l’étude aggraveraient la pénurie de femmes à Westminster – les femmes noires, minoritaires et handicapées étant les plus durement touchées.

Une femme députée, qui ne voulait pas être nommée, a déclaré : “Mon enfant est rentré à la maison et a dit ‘Maman, pourquoi tant de gens te détestent-ils’. Et vous devez avoir extérieurement un visage vraiment très courageux et un visage de combattant, et intérieurement cela vous brise.

Six femmes députées, des conservateurs, des travaillistes et des libéraux démocrates, ont déclaré L’indépendant à propos de leurs expériences. Dawn Butler du Labour a déclaré qu’elle avait enduré des commentaires sexualisés pour avoir porté des collants résille tandis que Caroline Nokes du Parti conservateur a déclaré qu’elle avait été touchée de manière inappropriée et qu’un ministre lui a dit qu’elle n’avait été nommée que parce qu’elle avait des “t ** s”.

Maître d’hôtel de l’aube

“Il y a eu un incident où j’ai porté des filets de pêche simples au Parlement. J’ai reçu tellement de commentaires trop sexuels et misogynes que j’ai enlevé les collants et les ai jetés à la poubelle et que je n’ai plus jamais porté de filets de pêche.

“J’ai parlé à une femme députée plus âgée. Elle m’a dit de l’ignorer en disant: “Ce ne sont que des plaisanteries”. Elle a raconté des histoires équivalentes que les femmes parlementaires ont vécues. Il y avait beaucoup d’histoires de députés qui relevaient leur jupe. L’environnement parlementaire doit changer.

(Getty Images)

« Les nouvelles procédures sont vitales et importantes. Les députés qui siègent au parlement depuis longtemps ont subi beaucoup de sexisme. La bonne chose est maintenant le mouvement post-Me Too, nous ne le tolérons pas. Certains hommes n’ont pas avancé. Ils pensent toujours qu’il est acceptable d’être sexiste et misogyne.

“Quand j’étais whip, un député disait que j’avais un vrai whip dans le salon de thé du parlement. C’est arrivé plus d’une fois. C’est devenu très inconfortable et embarrassant pour moi.

“Le Parlement a été conçu pour les hommes uniquement et il y a toujours cette attitude dominante selon laquelle c’est la place des hommes et les femmes ne sont que de la façade et il y a ce droit de rabaisser les femmes. Tout ce que vous avez à faire est de traîner dans le bar, sans parler de ce qui se passe dans la chambre, comme parfois la façon condescendante dont on parle aux femmes.

Caroline Nokés

“J’ai été victime de harcèlement sexuel à Westminster. Au cours des 12 dernières années, j’ai ignoré beaucoup de choses et je n’ai rien fait à ce sujet. J’ai signalé certains incidents aux whips. La dure réalité est que nous n’avons pas encore de système en place. Nous avons besoin que les partis politiques individuels coopèrent les uns avec les autres pour élaborer des politiques et des protocoles.

“Il y a eu un certain nombre d’incidents où j’ai été touché de manière inappropriée et des suggestions inappropriées ont été faites à mon sujet et à mon sujet. Je ne veux pas citer de noms. Je n’ai pas confiance dans les systèmes en place au Parlement qui permettent de le traiter correctement.

Caroline Nokes dit avoir été victime de harcèlement sexuel à Westminster (Archives PA)

“Je me souviens qu’un ministre m’a dit en face que j’avais été nommé uniquement parce que j’avais des seins. Ce qui m’a choqué, c’est que s’ils vous disent cela en face, Dieu sait ce qu’ils disent dans votre dos.

“La réalité est que personne ne veut parler de la micro-agression de bas niveau, ils ne s’intéressent qu’aux histoires horribles de femmes coincées contre le mur par quelqu’un. Ils veulent se concentrer sur des histoires flagrantes dégoûtantes de harcèlement sexuel.

“C’est un endroit vraiment difficile pour les femmes de travailler, qui doivent faire face à des commentaires inappropriés et dégradants de la part de collègues qui pensent qu’elles sont drôles. Ils pensent qu’il est normal d’intimider et de rabaisser les femmes.

Nadia Whittome

“Assez régulièrement, les députés masculins parlent à ma poitrine au lieu de mon visage. Cela me met vraiment mal à l’aise. Vraisemblablement, ils peuvent dire que je me sens mal à l’aise. Quand j’avais 19 ans, j’ai brièvement travaillé au Parlement. Je ressemblais beaucoup à un adolescent.

“Un député d’arrière-ban conservateur très expérimenté a dit” Je parie que vous êtes sur Tinder, n’est-ce pas? “, et m’a posé des questions sur ma vie amoureuse. J’étais dans un espace clos avec lui, je ne pouvais pas sortir. Il pensait pouvoir s’en tirer davantage parce que j’étais stagiaire.

“Je me sens hyper-conscient de ce que je porte au travail. Les hommes dans la cinquantaine et la soixantaine ont souvent des yeux qui s’attardent et commentent ensuite ce que vous portez. Ils ne disent clairement pas cela parce qu’ils s’intéressent beaucoup aux vêtements.

Nadia Whittome dit qu’elle évite les barreaux du Parlement

« Je ne me sens pas à ma place au Parlement. C’est souvent inconfortable. Je pense souvent, oh mon dieu, ma jupe remonte, est-ce que mon haut a l’air bas avec la caméra, et vous voyez tous ces visages souriants et lorgnés en face de vous. Beaucoup d’entre eux sont beaucoup plus âgés que ma grand-mère.

« Je ne vais pas beaucoup dans les bars. On y trouve beaucoup de députés masculins, d’employés et de journalistes. C’est presque comme L’épaisseur de celui-ci cosplayer. C’est comme si le Parlement regorgeait d’une classe et d’un sexe de personnes solidaires les unes des autres. Les choses sont bien pires si vous êtes une femme de couleur.

Kate Osamor

« Le Parlement est un environnement très masculin. C’est un environnement bruyant, c’est très bruyant, ce n’est pas un lieu de travail confortable. Je ne viens pas d’un milieu aisé de la classe supérieure. C’est la majorité – les hommes blancs – qui a le dessus.

« Je n’ai rien en commun avec la majorité des députés. La culture est d’aller au bar, d’écouter, de parler, de bavarder et de boire de l’alcool. Beaucoup de députés ne rentrent pas chez eux dans leur famille. Leur famille peut se trouver dans une circonscription qui peut se trouver à des kilomètres de là. La culture à Westminster est malsaine. C’est bourreau de travail, c’est constant.

Kate Osamor dit que la culture à Westminster est malsaine

“C’est malsain qu’il n’y ait aucun degré de séparation. La barre est essentiellement une extension de la chambre. Je vais au travail et je rentre à la maison. Cela ne veut pas dire que c’est une bonne chose. Je le fais pour me protéger.

«Je veux que les femmes qui ne sont pas des politiciennes qui regardent de l’extérieur – qu’elles soient noires ou de la classe ouvrière – soient les bienvenues. Mais ils ne seront pas dans un endroit où les gens regardent de la pornographie ou où les femmes sont harcelées ou agressées sexuellement sur le domaine. Nous avons besoin que le parlement soit diversifié, nous en avons besoin pour représenter les gens.

Layla Moran

“J’ai eu des ouvertures inappropriées de la part d’hommes au pouvoir dans le parti Lib Dem. Dans un cas, une main sur ma jambe de manière inappropriée lors d’un week-end d’entraînement de campagne. C’était très inapproprié. C’était une pression sur le haut du mollet.

«Les jeunes femmes sont mises dans ces situations en politique où elles trouvent leurs marques. Il y a des prédateurs dans tous les partis qui profitent de cette position.

Layla Moran dit qu’un député masculin lui a proposé de l’aider à avancer en échange d’aller boire un verre (Archives PA)

« En 2007, j’étais dans la vingtaine. J’étais à la conférence du parti et il y avait ce député dans la quarantaine ou la cinquantaine qui m’offrait des boissons à moi et à mon ami toute la nuit et qui essayait ensuite de nous rencontrer à la conférence.

“Après, il nous a envoyé des e-mails disant quelque chose du genre, prenons un verre et je vais vous aider à avancer dans la fête et vous aider dans votre carrière. Le mouvement Me Too a vraiment joué un rôle central dans la politique. Le point plus large à faire est que la politique en général a toujours un problème. Cela s’améliore sans aucun doute, mais nous avons encore beaucoup à faire pour arriver au point où nous devons être.

Jess Phillips

“Vous obtenez tout le temps du sexisme de bas niveau. J’ai défendu d’autres femmes dans la chambre. Je connais des femmes qui travaillent pour moi, certainement des femmes noires, qui ont trouvé Westminster oppressante.

«Beaucoup d’hommes me font taire parce que je suis assez chahuteur. Je reçois beaucoup de commentaires comme “calmez-vous, l’honorable dame agit avec son cœur”. Dans le monde post-Me Too, vous recevez des commentaires à la blague tels que « ai-je le droit de vous demander de passer le lait ? » ou “Je ne sais pas si j’ai le droit de me dire ça, mais tu es ravissante”. C’est comme si bien sûr tu avais le droit de me dire ça ‘tu p****’.

Jess Phillips, du parti travailliste, affirme que les positions des femmes au parlement sont souvent sapées (Archives PA)

“Beaucoup d’hommes conservateurs me traitent comme si j’étais une sorte d’oiseau exotique. Les gens agissent comme si j’étais soit une douleur, soit quelque chose qui les émerveille. Vous pouvez le voir parfois dans les réunions, on demande aux femmes de faire des choses comme aller chercher le thé. L’attente qu’ils soient stupides et ennuyeux est assez courante – c’est très irritant. Il y a un déséquilibre de pouvoir, il y a un élément d’impunité.