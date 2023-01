Fisher-Price réédite le rappel de Rock ‘n Play Sleeper après d’autres décès de nourrissons

Fisher-Price a émis un deuxième annonce de son rappel Rock ‘n Play Sleeper lundi à la suite de décès de nourrissons supplémentaires, selon la Consumer Product Safety Commission.

Le dormeur a été initialement rappelé en avril 2019 lorsque plus de 30 décès de nourrissons ont été signalés dans le Rock ‘n Play Sleeper depuis sa sortie en 2009.

Le nombre de décès de nourrissons a maintenant atteint “environ 100”, selon la nouvelle annonce. Selon la CPSC, des décès sont survenus après qu’un nourrisson dans le dormeur a roulé du dos sur le ventre ou sur le côté sans retenue.

Plus de 4,7 millions d’unités du Rock ‘n Play Sleeper ont été vendues avant son rappel initial.

Les consommateurs sont encouragés à cesser immédiatement d’utiliser le dormeur et à contacter Fisher-Price pour un remboursement ou un bon. Il est possible que les dormeuses soient toujours en circulation car les produits pour bébés sont régulièrement transmis entre amis et à la famille. Les parents doivent revérifier le nom de tout produit similaire qu’ils utilisent.

Mattel, la société mère de Fisher-Price, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.