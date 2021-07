Fish Fry, Mishti Doi aimant Samir Banerjee vise plus de gloire après le titre en simple de Wimbledon Boy

Alors que le revers de Victor Lilov survolait la ligne de fond à la balle de match, Samir Banerjee, 17 ans, a laissé tomber sa raquette, a mis ses deux mains sur sa tête avec incrédulité, comme pour dire que ce n’était pas ce qu’il s’attendait à faire mais qu’il l’a quand même accompli.

« Je n’ai jamais pensé que je pourrais gagner Wimbledon », a déclaré Banerjee News18 Bangla’s Eron Roy Burman dans un chat exclusif.

Le joueur de tennis indo-américain, originaire du New Jersey dimanche, a été couronné champion de Wimbledon en simple garçons en battant son compatriote 7-5 6-3 lors de l’affrontement au sommet qui a duré une heure 22 minutes.

Ce n’était que sa deuxième sortie en Grand Chelem junior, la première étant l’Open de France d’où il a été évincé au tout premier tour.

«Après avoir perdu Roland-Garros, je pensais que je n’y arriverais pas. Je me sens bien maintenant, je suis confiant quant à mon avenir dans le tennis. »

Banerjee a battu son rival trois fois et n’a perdu le service qu’une seule fois dans une victoire facile. « J’aime toujours mon tennis et j’aime jouer sous pression », a-t-il ajouté.

Le jeune, semble-t-il, fera une pause dans la tournée pour s’inscrire à un diplôme en économie ou en sciences politiques à l’Université de Columbia dans les prochains mois.

Banerjee a rejoint dimanche Yuki Bhambri (Open d’Australie 2009), Ramesh Krishnan (Open de France et Wimbledon 1979) et Ramanathan Krishnan (Wimbledon 1954) pour avoir remporté les titres du Grand Chelem junior. Dans cette liste figure également Leander Paes, qui a remporté le titre junior de Wimbledon 1990 et de l’US Open 1991.

Par coïncidence, Paes est l’inspiration de Samir et il est ravi de voir son nom à côté de la légende lui-même. « Leander Paes est mon inspiration, quoi qu’il ait fait, c’est de l’histoire, ça fait du bien de voir mon nom dans la même liste. »

Paes n’est pas la seule connexion à Kolkata dont Banerjee est fier. Son père est né dans l’Assam et sa mère a grandi dans l’Andhra Pradesh avant de migrer aux États-Unis au milieu des années 80 et de s’y marier. Mais il a sa famille élargie ici dans la ville de la joie et est allé à Calcutta en 2015 lorsqu’il a joué au célèbre South Club.

Avouant son amour pour la ville, Samir a déclaré : « J’ai aimé les gens de Kolkata sont très affectueux, les gens m’ont accueilli là-bas à bras ouverts. Ils m’ont permis de jouer à Calcutta et j’adore les alevins de poisson, misti doi et Rosogolla. »

(Avec entrées PTI)

