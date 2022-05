First Street Foundation note le risque d’incendie de forêt pour chaque maison en Amérique

First Street utilise tout, des données sur l’impôt foncier à l’imagerie satellite et attribue un score de risque d’incendie de forêt qui tient compte du type de construction, du type de toit, des conditions météorologiques et de l’exposition aux combustibles naturels comme les arbres et l’herbe.

La modélisation des risques d’incendie de forêt est plus cruciale que jamais pour aider à protéger les vies et les biens, et les nouvelles technologies d’une organisation à but non lucratif basée à Brooklyn, Fondation de la première rue cartographie la menace avec une spécificité maison par maison.

Le risque d’incendie de forêt augmente, probablement en raison du réchauffement climatique, et sa destruction devient de plus en plus coûteuse. Parmi les incendies de forêt que la National Oceanic and Atmospheric Administration a suivis depuis 1980, 66% des dégâts se sont produits au cours des cinq dernières années. Les dommages assurés causés par les incendies de forêt l’année dernière ont totalisé 5 milliards de dollars, selon un rapport de l’Université de Yale, marquant la septième année consécutive de pertes assurées supérieures à 2 milliards de dollars.

Les incendies de forêt qui font rage au Nouveau-Mexique et en Californie peuvent offrir une perspective inquiétante pour une partie croissante de l’Amérique, et pas seulement dans l’Ouest.

Selon une récente enquête de Realtor.com et de la société d’analyse HarrisX, plus de 71 % des acheteurs récents ont pris en compte les catastrophes naturelles lorsqu’ils ont décidé de déménager. Environ la moitié des personnes interrogées ont déclaré être plus préoccupées par les catastrophes naturelles aujourd’hui qu’elles ne l’étaient il y a cinq ans.

Les acheteurs et les propriétaires potentiels qui trouvent leurs scores d’inondation et d’incendie sur Realtor.com peuvent cliquer sur un lien pour plus d’informations sur le site de First Street afin de découvrir la meilleure façon de protéger leurs maisons.

First Street donne à chaque maison un score unique et des probabilités de risque uniques. Il en a fait de même pour les menaces liées à l’eau, en travaillant avec Agent immobilier.com pour mettre un score d’inondation sur chaque propriété sur le site Web de vente de maisons. Cette fonctionnalité est désormais la deuxième carte la plus cliquée sur Realtor.com, derrière les données du district scolaire sur les performances K-12.

“Nous calculons le risque de chaque propriété et structure individuelle à travers le pays, qu’il s’agisse d’un immeuble commercial ou de la maison d’un particulier”, a déclaré Matthew Eby, fondateur et directeur exécutif de la First Street Foundation. “Ce que vous pouvez voir à partir de cela, c’est qu’une maison peut avoir la même probabilité qu’une autre d’être dans un incendie de forêt, mais être beaucoup plus susceptible de brûler.”

Selon First Street, au moins 10 millions de propriétés se situent quelque part entre le risque d’incendie de forêt “majeur” et “extrême”. Alors que le risque d’inondation augmente d’environ 25 % sur une période de 30 ans, le risque global d’incendie de forêt double et bondit de plus de 200 % dans des endroits inattendus, comme le New Jersey, le Massachusetts, la Floride, la Louisiane, l’Alabama et l’Arkansas.

Ce changement aide à expliquer pourquoi les grandes entreprises, comme Nuveen Real Estate, achètent les données pour informer leurs investissements.

“Les données de First Street nous aident à voir de très près comment le bâtiment sera impacté ? Et plus important encore, comment pouvons-nous refléter ce risque croissant dans notre souscription ?” a déclaré Jessica Long, responsable de la durabilité du portefeuille immobilier américain de Nuveen. “Nous utilisons les données dans le cadre de la sélection de nouveaux investissements ainsi que dans le cadre de notre processus annuel de planification des activités.”

Pour les propriétaires, les informations les guident non seulement dans l’achat d’une maison, mais elles peuvent également aider à protéger celle qu’ils possèdent déjà. Le score d’incendie, par exemple, peut aider à informer des changements mineurs pour réduire ce risque, comme l’ajustement de l’aménagement paysager ou de la ventilation. Les experts disent qu’il est beaucoup plus facile de protéger une maison contre les incendies de forêt que contre les inondations majeures.

Lorsque First Street a introduit sa fonction de score d’inondation, les données ont suscité la crainte que cela réduise la valeur des maisons présentant un risque plus élevé. Brinton de Realtor.com a déclaré qu’il y avait eu très peu de plaintes, mais a ajouté: “Dans quelques endroits, nous voyons des maisons s’apprécier un peu plus lentement dans les zones à haut risque d’inondation.”