First Solar sélectionne l’Alabama pour une nouvelle usine alors que l’IRA prompots boom

La nouvelle installation produira 3,5 gigawatts de modules solaires par an d’ici 2025. La société a déclaré que le site créera plus de 700 nouveaux emplois.

First Solar dépensera environ 1,1 milliard de dollars pour l’installation dans le comté de Lawrence, dans le nord de l’Alabama. La société a annoncé des plans pour une nouvelle installation en août, mais n’avait pas encore révélé l’emplacement. Le PDG de First Solar, Mark Widmar, avait précédemment déclaré à CNBC que la loi sur la réduction de l’inflation était le principal catalyseur qui avait conduit First Solar à choisir les États-Unis pour sa dernière usine.

Au total, First Solar prévoit de fabriquer plus de 10 gigawatts de modules solaires d’ici 2025. Les trois autres installations de la société – dont l’une devrait être mise en service au cours du premier semestre 2023 – se trouvent dans l’Ohio. Avec la dernière annonce de l’usine de l’Alabama, First Solar a déclaré avoir investi plus de 4 milliards de dollars dans la fabrication aux États-Unis.

“L’adoption de la loi sur la réduction de l’inflation de 2022 a fermement placé l’Amérique sur la voie d’un avenir énergétique durable”, a déclaré Widmar de First Solar dans un communiqué mercredi.

“Cette installation, ainsi que ses usines sœurs dans l’Ohio, feront partie de la base industrielle qui contribue à garantir que cette transition est alimentée par l’innovation et l’ingéniosité américaines”, a-t-il ajouté.

L’industrie solaire américaine s’élève désormais à environ 126,1 GW, ce qui est suffisant pour alimenter 22 millions de foyers, selon la Solar Energy Industries Association. Au cours du premier trimestre de cette année, le pays a ajouté 3,9 GW de capacité solaire, selon SEIA.

First Solar est le plus grand fabricant de panneaux basé aux États-Unis et se concentre sur les panneaux à grande échelle. Les actions de First Solar ont atteint leur plus haut niveau depuis avril 2011 mercredi après que l’IRA a ravivé l’intérêt pour les entreprises d’énergie renouvelable. Pourtant, la société a récemment été confrontée à des vents contraires, la hausse des taux incitant les investisseurs à se détourner des secteurs du marché axés sur la croissance.

Mais First Solar a maintenu ses gains, surperformant les autres actions solaires et le marché en général. Les actions de la société basée en Arizona ont progressé de plus de 80 % cette année. En comparaison, le S&P 500 est en baisse de 17 % cette année tandis que le Fonds solaire Invesco a gagné 6 %.

D’autres entreprises solaires, y compris SolarEdge et Enphase Énergie , ont déclaré qu’ils envisageaient de fabriquer aux États-Unis à la suite du projet de loi sur le climat. Ailleurs dans l’énergie propre, fabricant de batteries Freyr et mineur de lithium Piémont Lithium font partie des entreprises qui ont annoncé de nouvelles installations.