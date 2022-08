First Solar à construire une nouvelle usine de panneaux suite à la loi sur la réduction de l’inflation

First Solar a annoncé mardi qu’elle construirait une nouvelle usine de fabrication de panneaux solaires aux États-Unis dans la foulée de la loi sur la réduction de l’inflation, qui encourage la fabrication nationale.

La société investira jusqu’à 1 milliard de dollars dans la nouvelle usine, qu’elle prévoit de construire dans le sud-est des États-Unis. L’usine nouvellement annoncée sera la quatrième usine entièrement intégrée du fabricant de panneaux aux États-Unis.

First Solar a également déclaré mardi qu’elle dépenserait 185 millions de dollars pour moderniser et agrandir ses installations existantes dans l’Ohio.

Le PDG Mark Widmar a souligné que l’IRA était le principal catalyseur qui a poussé l’entreprise à construire une autre usine aux États-Unis plutôt que de chercher ailleurs.

Les packages de financement créent, pour la première fois, une “vision et une compréhension à long terme de l’industrie, et des politiques alignées sur cette industrie”, a-t-il déclaré à CNBC.

“Avec ce niveau de clarté, nous avons pris du recul et évalué les alternatives ou les options d’où nous pourrions aller avec notre prochaine usine et lorsque nous l’avons examiné de manière approfondie, les États-Unis étaient une option très attrayante”, a-t-il déclaré.

Widmar a ajouté que c’est la première fois que toute la chaîne d’approvisionnement est incitée, du fabricant à l’actif de production et enfin au client final.

“Avec ce type d’alignement, vous pouvez créer des partenariats et des opportunités pour grandir ensemble et plus d’un type de structure gagnant-gagnant que ce que nous avions peut-être avant la mise en œuvre de l’IRA”, a-t-il déclaré.

First Solar a déclaré que la nouvelle usine fabriquera 3,5 gigawatts de modules solaires par an d’ici 2025, les installations de la société dans l’Ohio affichant une capacité de production annuelle cumulée de plus de 7 GW d’ici 2025.

À titre de comparaison, les États-Unis ont ajouté 3,9 GW de capacité solaire au cours du premier trimestre 2022, selon le Association des industries de l’énergie solaire. L’industrie solaire totale du pays s’élève désormais à 126,1 GW, ce qui est suffisant pour alimenter 22 millions de foyers, selon SEIA.

Les actions de First Solar ont bondi de 65% depuis la fin juillet lorsque le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., et le sénateur Joe Manchin, DW.V. ont annoncé leur accord surprise sur le climat, la santé et la facture fiscale.

La législation, qui a été rapidement adoptée par la Chambre et le Sénat et promulguée par le président Joe Biden, profite à First Solar de plusieurs manières, notamment par le biais du crédit d’impôt à la production pour les fabricants nationaux. First Solar est le plus grand développeur de panneaux solaires basé aux États-Unis, avec un accent sur les panneaux à grande échelle.

L’annonce de l’usine intervient alors que First Solar s’efforce de suivre le rythme de la demande en plein essor. Lors de son appel aux résultats du deuxième trimestre, First Solar a déclaré qu’il était épuisé jusqu’en 2025, avec un carnet de commandes de 44 GW.

Widmar a déclaré que First Solar souhaitait agir rapidement lors de la construction de sa nouvelle usine. L’une des considérations de l’entreprise est un site aussi prêt que possible à démarrer. D’autres facteurs comprennent le type et la disponibilité des travailleurs dans la région.

First Solar vise à avoir identifié le site d’ici la fin du trimestre en cours.

“Je pense que l’industrie est dans la meilleure position qu’elle ait jamais été… pour une croissance au-delà de toutes les attentes que quiconque aurait envisagées”, a déclaré Widmar.