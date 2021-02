La star hollywoodienne Sylvester Stallone pourrait être un lien improbable avec un buste du crime organisé en Bulgarie, alors dommage les imbéciles qui ont utilisé ses coordonnées pour annoncer leurs faux passeports sur le marché noir.

Six membres présumés d’un groupe du crime organisé ont été arrêtés lundi pour contrefaçon d’argent, de passeports et de permis de conduire, à la suite d’une enquête menée par les autorités bulgares, soutenues par Europol et les services secrets américains.

Au total, 3 528 faux billets de 100 € et 500 €, soit plus de 417 000 €, ont été saisis dans le cadre de l’opération, ainsi que 7 126 faux billets de 50 $ (42 €), pour un total de 295 000 €. Trois imprimeries ont également été fermées – dont une dans une station balnéaire et deux à proximité des villes de Plovdiv et Shumen.

Cependant, la découverte la plus surprenante a peut-être été un faux passeport avec le nom complet et la photo de Stallone.

Selon Europol, le document, qui a réduit de 11 ans la date de naissance de l’acteur de Rocky, était « de très haute qualité avec la plupart des éléments de sécurité parfaitement falsifiés ». Elle a ajouté que cela était utilisé pour commercialiser la qualité du faux.

Certains des suspects seraient également liés à un autre groupe criminel arrêté en 2018 et utilisaient une imprimerie qui avait déjà été démantelée par les autorités bulgares.