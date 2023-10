First American Bank licencie le comté de Kane en tant que client bancaire, invoquant des problèmes de sécurité – Shaw Local

GENÈVE – La principale banque du comté de Kane, avec plus de 40 millions de dollars en dépôt, a licencié le comté en tant que client, avertissant le trésorier Chris Lauzen qu’il avait jusqu’au 30 novembre pour trouver une nouvelle banque, selon une lettre du 6 octobre.

La lettre, de First American Bank, fait suite à une lettre antérieure du 24 août émanant de responsables de la banque qui faisaient état de préoccupations concernant les activités bancaires du comté.

Lawrence Zydowsky, vice-président exécutif et directeur du crédit de la banque, a signé les deux lettres.

« Nos banquiers ont noté un schéma d’activité concernant les comptes du comté qui indique que l’activité bancaire du comté pourrait être menacée », selon la lettre d’août de Zydowsky à Lauzen et à la présidente du conseil d’administration, Corrine Pierog. « La sécurité des comptes nécessite que First American et le comté adoptent des politiques et pratiques appropriées en ce qui concerne les obligations de conformité pour les comptes bancaires du comté. »

La lettre accusait le comté d’avoir violé les sections d’un accord en vertu duquel la banque fournit des services couvrant la sécurité, la prévention des pertes et la confidentialité.

La banque a ordonné à Lauzen de suivre sept initiatives liées à la sécurité des données et au système de gestion de trésorerie en ligne de la banque – et lui a donné un délai pour les mettre en œuvre au plus tard le 30 septembre.

Lauzen a ignoré les directives de la banque et a décidé de trouver une autre banque, selon les archives.

« First American fournit avec succès des services bancaires au comté de Kane depuis de nombreuses années. Nous considérons qu’il s’agit d’une relation précieuse », a écrit Zydowsky dans une lettre de suivi du 6 octobre. « Cependant, vu que nous n’avons reçu aucune réponse formelle à nos préoccupations, nous vous demandons de trouver une nouvelle banque… »

Zydowsky n’a pas voulu commenter, affirmant que la banque ne discute pas des communications avec ses clients.

Dans un courriel, Lauzen a écrit qu’il avait déclaré à First American en septembre qu’il procédait à une évaluation des services bancaires du comté par le biais d’un appel d’offres.

« J’ai fait circuler une « ébauche » de cet appel d’offres parmi les parties prenantes et les experts qui contribuent au processus », indique le courrier électronique de Lauzen. « Je publierai la demande de propositions terminée demain après-midi, si je ne me laisse pas trop distraire. … Nous invitons toutes les banques intéressées à soumissionner sur notre activité rentable à participer. Notre sélection sera faite dans les 6 à 7 prochaines semaines.

Pierog a déclaré que le moment choisi pour la demande de propositions de Lauzen pour une nouvelle banque « est en réaction à la lettre reçue de la First American Bank ».

« Espérons que le trésorier agisse de manière responsable pour s’assurer que tous les nouveaux comptes soient en place avant le transfert bancaire à la fin du mois de novembre », a déclaré Pierog.

« Intéressant et inexact »

La première lettre de la First American Bank a suscité la colère de Lauzen.

Dans un courriel du 8 septembre adressé par Lauzen au procureur de l’État du comté de Kane, Jamie Mosser, Lauzen a accusé Zydowsky d’avoir fait « plusieurs déclarations intéressées et inexactes ».

« Il n’y a pas un seul morceau de correspondance avec des recommandations spécifiques ou des exemples de ce qu’il a qualifié dans nos conversations de ‘… des contrôles qui POURRAIENT ne pas être en place’ (ses mots) », indique le courrier électronique de Lauzen.

L’e-mail de Lauzen accuse également Zydowsky de « se montrer » devant ses collègues « en jetant une sorte de poids et en agissant comme s’il avait « droit » aux affaires du comté.

Dans un courriel du 11 septembre intitulé « Aucune bonne action ne sera laissée impunie », envoyé à tous les membres du conseil d’administration du comté, Lauzen a écrit que First American et les courtiers en investissement précédents « ne sont pas satisfaits de moi parce que leur « train de sauce » envers les contribuables du comté de Kane Les dépenses ont été stoppées.»

« Tout ce qui se passe, mauvais ou bon, au Trésor relève en fin de compte de ma responsabilité », a déclaré Lauzen dans son courrier électronique. « Les statuts de l’État donnent aux trésoriers du comté le pouvoir exclusif de sélectionner et de superviser les relations bancaires. Tant que les contribuables du comté de Kane m’éliront à ce poste, je représenterai vigoureusement leurs intérêts financiers, plutôt que de me prosterner devant les banquiers et les courtiers. Les tentatives de m’intimider pour protéger leurs profits échoueront.

Pas de fraude, de malversation

Pierog avait transmis la lettre du 24 août de First American au procureur de l’État Jamie Mosser pour examen.

Dans une lettre du 26 septembre 2023 adressée à Pierog et aux membres du conseil d’administration du comté, Mosser a écrit que quelle que soit la manière dont les deux parties décrivent la situation, « ce bureau estime que les problèmes actuellement soulevés par la Banque ne concernent que des problèmes administratifs qui devraient être résolus. adressée et gérée par le Trésorier, qui exerce le contrôle interne sur les opérations de son bureau.

Mosser a écrit que les préoccupations de la banque ne sont pas liées à « une fraude ou un délit ou à la perte de l’argent du comté ».

« Ce bureau n’examinera donc pas cette question plus en profondeur pour le moment », selon la lettre de Mosser.