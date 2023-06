Firouz Naderi, responsable de la NASA qui a mis des rovers sur Mars, décède à 77 ans

Firouz Naderi, un responsable de la NASA qui a supervisé l’atterrissage réussi de deux rovers d’exploration sur Mars, un exploit qui a considérablement élargi la compréhension humaine de la planète rouge et fait de lui un héros pour ses compatriotes iraniens, est décédé le 9 juin à 77 ans. Sa mort a été annoncé sur ses pages de réseaux sociaux. Le Dr Naderi a publié sur Facebook le mois dernier qu’il avait subi une chute qui l’avait laissé paralysé du cou jusqu’aux pieds. D’autres détails n’étaient pas immédiatement disponibles.

Le Dr Naderi, qui a suivi une formation d’ingénieur électricien, a quitté son Iran natal à la suite de la révolution islamique de 1979 et a été embauché plus tard cette année-là par le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA en Californie.

Pendant près de quatre décennies, il est devenu la cheville ouvrière des missions du laboratoire, en particulier l’atterrissage des rovers Spirit et Opportunity sur Mars en 2004, l’une des réalisations les plus importantes de la NASA au cours des dernières décennies.

« Firouz Naderi était un géant », a déclaré Bill Nelson, l’administrateur de la NASA et ancien sénateur démocrate de Floride. écrit sur Twitter après la mort du Dr Naderi. « Il a contribué à redéfinir les connaissances de l’humanité sur Mars et à revigorer notre sens de la curiosité. »

Le Dr Naderi a eu une vaste carrière à la NASA et a été directeur de l’exploration du système solaire avant sa retraite en 2016. Mais il était peut-être mieux connu pour son travail en tant que chef du programme d’exploration de Mars au JPL, un rôle qu’il a occupé à partir de 2000. à 2005.

Le programme Mars avait déjà subi des revers, notamment la perte en 1999 du Mars Climate Orbiter de 125 millions de dollars en raison d’une erreur élémentaire impliquant la conversion d’unités non métriques et métriques. Un autre engin, le Mars Polar Lander, a échoué plus tard cette année-là, au coût de 165 millions de dollars.

« S’il existe une chose telle que la dépression institutionnelle », a déclaré plus tard le Dr Naderi au Houston Chronicle, « nous l’avons ressenti ici au JPL après les échecs consécutifs de 1999. »

Les succès du programme Mars sous la direction du Dr Naderi comprenaient le Mars Odyssey lancé en 2001, un vaisseau spatial qui est toujours utilisé et détient le record, selon la NASA, du « plus long vaisseau spatial continuellement actif en orbite autour d’une planète autre que la Terre ».

Le lancement de Spirit and Opportunity s’est avéré encore plus excitant. Conçus pour des missions de 90 jours, les rovers jumeaux ont dépassé les attentes de manière spectaculaire. Spirit a duré plus de six ans et Opportunity a exploré la surface de Mars pendant près de 15 ans.

Ensemble, ils ont aidé les scientifiques à rassembler des preuves que Mars était autrefois une planète plus chaude et plus humide et aurait pu être une demeure de vie.

Rappelant les émotions du moment où le premier rover a atterri, le Dr Naderi a fait remarquer que « c’était la première fois que j’entendais mon cœur battre ».

Comme beaucoup de ses collègues, il parlait des rovers comme s’il s’agissait d’êtres vivants. Il a commenté que Spirit, lors de son ascension vers Mars, était comme « un bébé dans le ventre d’une mère avec tous les membres étroitement repliés ». Lorsque le rover atterrit, nota-t-il, les membres se dépliaient, comme ceux d’un nourrisson dans les instants suivant la naissance. Il a parlé du rover en mode repos comme ayant une « bonne nuit de sommeil ».

Les missions avaient une importance personnelle pour le Dr Naderi, qui se considérait comme un représentant des Iraniens et des Irano-Américains à une époque où beaucoup se sentaient incompris, voire vilipendés, par la société américaine. Dans son discours sur l’état de l’Union de 2002, le président George W. Bush avait qualifié l’Iran, avec la Corée du Nord et l’Irak, de « l’axe du mal ».

« J’ai eu ce stress supplémentaire auto-imposé », a déclaré le Dr Naderi à un intervieweur du Caltech Heritage Project. « Je pensais que si nous échouons, les gros titres diraient » La NASA échoue à nouveau sur Mars et cette fois sous la direction d’un responsable de programme iranien natif! Les pressions que nous fabriquons et que nous nous imposons au-delà des pressions réelles.

Il a cherché à « montrer ce qui est positif » dans la culture iranienne, a-t-il dit, et est devenu un champion des étudiants et scientifiques iraniens et irano-américains.

Aux Oscars en 2017, il a rejoint Anousheh Ansari, une Américaine d’origine iranienne devenue la première femme voyageant dans l’espace privé, pour recueillir l’Oscar du meilleur film en langue étrangère au nom d’Asghar Farhadi, réalisateur du drame iranien « The Salesman ».

Farhadi avait boycotté la soirée pour protester contre les restrictions imposées par l’administration Trump nouvellement élue aux voyages des citoyens iraniens et d’autres pays à majorité musulmane. L’interdiction de voyager, a déclaré le Dr Naderi, était particulièrement préjudiciable aux étudiants cherchant à poursuivre leurs études aux États-Unis.

Jusqu’à la fin de sa vie, le Dr Naderi est resté un défenseur des droits de l’homme dans son pays natal. Ses honneurs comprenaient la Médaille du service distingué de la NASA, la plus haute distinction de l’agence spatiale. Lorsqu’il a pris sa retraite, un astéroïde a été nommé en son honneur.

« Il tournera autour du Soleil pendant des milliards d’années après mon départ », a fait remarquer le Dr Naderi.

Firouz Michael Naderi est né à Shiraz, en Iran, le 25 mars 1946. Il a décrit son père comme un bénéficiaire de la richesse héritée qui « n’a jamais eu à travailler à moins que cela ne l’amuse ».

Les parents du Dr Naderi ont divorcé quand il avait 4 ans. Après avoir fréquenté l’école primaire de Shiraz, il a été envoyé dans un internat à Téhéran dirigé par des prêtres catholiques.

Il a décidé de poursuivre des études universitaires aux États-Unis, où il devait être rencontré à New York par une demi-sœur qui avait des fonds de son père.

« Comme le font généralement les immigrants, j’avais cette grande valise bien rembourrée, que je traînais autour de l’aéroport », se souvient-il. À cause d’une mauvaise communication, sa demi-sœur n’était pas là pour le recevoir immédiatement, et pendant une semaine, jusqu’à son arrivée, il subsistait de hot-dogs achetés avec les 2 $ dont il disposait.

Le Dr Naderi a obtenu un baccalauréat en génie électrique de l’Iowa State University en 1969. Il a poursuivi ses études à l’Université de Californie du Sud, où il a obtenu une maîtrise en 1972 et un doctorat en 1976, également en génie électrique.

Il est retourné en Iran, où il a travaillé avec des satellites de sciences de la Terre pour l’Agence nationale de télédétection. Lorsque le shah a été déposé et que l’ayatollah Ruhollah Khomeini a pris le pouvoir, le Dr Naderi a quitté l’Iran et n’y est jamais retourné.

Au JPL, il a occupé des postes tels que chef de projet pour les expériences de satellites mobiles. Avant sa nomination au programme Mars, il était responsable du programme Origins, qui, entre autres missions, explorait la formation de la vie primitive sur Terre et recherchait des planètes semblables à la Terre dans d’autres galaxies.

Une liste complète des survivants n’était pas immédiatement disponible.

Le Dr Naderi a été actif au sein de l’Alliance des affaires publiques des irano-américains et d’autres organisations promouvant les causes iraniennes et irano-américaines.