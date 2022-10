Firmino brille pour Liverpool, 5/10 Alexander-Arnold se débat

Liverpool est venu avec deux buts de retard pour mener à domicile contre Brighton & Hove Albion à Anfield, mais n’a pas pu conserver les trois points alors qu’ils ont fait match nul 3-3 en Premier League.

Un départ cauchemardesque pour le côté local a vu Léandro Trossard frapper deux fois dans les 20 premières minutes, et ce n’était que grâce à Alisson que Liverpool n’a pas pris plus de retard.

Les Reds ont marqué un but quand Jordan Henderson lié avec Mohamed Salahqui a coupé le ballon pour Roberto Firmino pour marquer, avec un examen VAR requis pour confirmer que Salah était de la partie et réduire le déficit à un avant la pause à la mi-temps.

Luis Díaz a été introduit à la pause, et Liverpool n’a pas tardé à rétablir la parité grâce à son jeu sur le côté gauche. L’international colombien a cherché à isoler les défenseurs, et il a rapidement trouvé Firmino, qui a battu son homme à l’intérieur de la surface avant de terminer cliniquement passé. Robert Sanchez.

Porté par l’élan, l’équipe de Jurgen Klopp a bouclé son retour moins de 10 minutes plus tard. Le corner de Trent Alexander-Arnold n’a pas été traité par Sanchez, et il n’y avait pas grand-chose Adam Webster pourrait faire car le ballon a dévié de lui et dans le fond du filet.

Liverpool avait l’air en contrôle après avoir réussi à se placer devant jusqu’à ce qu’un centre du flanc gauche soit manqué par Virgile van Dijk à la 83e minute, trouvant Trossard au second poteau qui ne s’est pas trompé de but.

Le coup franc d’Alexander-Arnold a nécessité une touche de Sanchez en fin de match pour assurer un point bien mérité aux visiteurs.

Roberto Firmino célèbre son deuxième but contre Brighton. Peter Byrne/PA Images via Getty Images

Points positifs

Une forte réponse des Reds après une défaite 2-0 les a fait revenir en leur faveur, avec beaucoup plus d’intensité les aidant à créer des chances de gagner le match. Firmino était clinique lorsqu’il a été appelé.

Négatifs

Liverpool a dû compter fréquemment sur Alisson, le gardien international brésilien effectuant un certain nombre d’arrêts importants. La défense semblait perdre sa concentration dans les sorts, et elle aurait facilement pu encaisser plus que les trois buts un autre jour.

Note du manager (sur 10 ; 10 = meilleur)

Jürgen Klopp, 7 ans – Il serait dur de blâmer Jurgen Klopp pour le mauvais départ de Liverpool, avec des erreurs évitables menant aux deux buts encaissés. L’introduction de Diaz a changé la donne, aidant les Reds à niveler les scores rapidement après le redémarrage.

Notes des joueurs (les joueurs introduits après 70 minutes n’obtiennent aucune note)

GK Alisson 8 – Brighton aurait pu se retrouver 3-0 dans les 15 premières minutes sans les interventions d’Alisson, qui a fait de son mieux pour garder Liverpool dans le match avec des arrêts importants.

DF Konstantinos Tsimikas 7 – L’international grec était l’un des joueurs les plus brillants de Liverpool en défense, impressionnant lorsqu’il avançait tout en empêchant le danger de descendre sur son flanc. Remplacé par James Milner près de l’heure de jeu.

DF Virgile van Dijk 6 – Une intervention vitale a empêché ce qui aurait pu être un but après qu’un centre dangereux ait été tiré à travers la surface, mais le défenseur de Liverpool doit faire mieux avec le ballon qui l’a dépassé pour l’égalisation de Brighton.

DF Joël Matip sept – A cherché à faire sortir le ballon par l’arrière lorsque cela était possible et était positif en possession. Le joueur de 31 ans a également effectué un certain nombre de dégagements importants tout au long du match.

DF Trent Alexandre-Arnold 5 – Une mauvaise décision de coffrer le ballon a vu l’arrière droit dépossédé et puni alors que Trossard doublait l’avance de Brighton. La star de Liverpool avait l’air mieux en seconde période, mais il y a des moments dans le match qu’il cherchera à couper à l’avenir.

MF Fabinho 5 – Semblait lent à réagir dans la préparation du premier but de Brighton et aurait pu prendre une meilleure position de départ. Le décès du joueur de 28 ans aurait pu être meilleur à certains moments, et il a semblé travaillé par moments.

MF Thiago 6 – L’international espagnol était brillant en sorts, mais son dépassement n’était pas au niveau normal qu’il produit souvent au milieu de terrain. Bien lié lorsque Diaz a été introduit en seconde période.

MF Jordan Henderson 8 – Le capitaine de Liverpool a montré une agression positive du milieu de terrain et était le joueur au milieu du parc qui semblait le plus susceptible de récupérer la possession. Sa passe clé au-dessus du sommet qui a trouvé Salah a conduit les Reds à marquer un but avant la pause, et il a également contribué au but de Liverpool en aidant à lancer la contre-attaque.

FF Fabio Carvalho 6 – Le joueur de 20 ans avait l’air brillant lorsqu’il était en possession du ballon, mais les Reds ont rarement réussi à le mettre sur le ballon dans les bonnes zones. Alors qu’il a été remplacé à la mi-temps par Diaz, cela n’avait aucun rapport avec sa performance.

AT Roberto Firmino 8 – Un contrôle VAR était nécessaire pour le premier but de Firmino, mais il n’y avait aucun doute sur le second car il a habilement battu son homme dans la surface avant de terminer sur son pied gauche pour égaliser le score.

FW Mohamed Salah 7 – Salah avait la meilleure chance de Liverpool en première mi-temps en tirant un solide arrêt de Sanchez, et quelques instants plus tard, c’est l’ailier droit vedette qui a parfaitement chronométré sa course avant de trouver Firmino pour marquer.

Substituts

Luis Díaz (Carvalho, 46 ​​ans) sept – A eu un impact instantané alors qu’il défiait régulièrement les défenseurs de Brighton dans le canal gauche avant de récolter une aide pour l’égalisation lors de la recherche de Firmino.

James Milner (Tsimikas 59) 6 – A bien étiré le jeu, mais il aurait pu être plus serré face à Trossard qui a complété son tour du chapeau à la 83e minute.

Harvey Elliot (Henderson, 59 ans) 6 – L’international anglais des moins de 21 ans a été impressionnant avec son agressivité au milieu de terrain, aidant à maintenir la pression de Liverpool tard dans le match.

Diogo Jota (Firmino, 76 ans) N/R – Amené à la place de Firmino pour les phases finales du jeu.

Darwin Nunez (Thiago, 89) N/R – Introduit pour Thiago alors que Klopp cherchait à trouver un but gagnant.