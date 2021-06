Firefox 89 pour ordinateur apporte un tout nouveau design

Mozilla a déployé la version 89 de son navigateur Firefox pour Windows, macOS et Linux. La nouvelle mise à jour apporte une toute nouvelle interface qui modifie pratiquement tous les aspects visibles du vénérable navigateur de bureau.

Le changement principal peut être vu tout de suite avec la nouvelle barre d’onglets. Firefox 89 propose un nouveau design d’onglet flottant qui a un look plus frais et moderne. Mozilla dit qu’ils ont détaché l’onglet pour « vous inviter à déplacer, réorganiser et retirer les onglets dans une nouvelle fenêtre en fonction de votre flux, et les organiser afin qu’ils soient plus faciles à trouver ».

Le chrome de l’interface utilisateur ou l’apparence générale de l’interface utilisateur entourant la fenêtre du navigateur a également été rendu plus minimal et sans encombrement.

Firefox a également reçu une nouvelle couche de peinture pour ses conceptions de menus, qui, comme le reste du navigateur, sont désormais moins carrées et ont un look plus organique et moderne.

Même les invites de notification ont été repensées et ont également été spécifiquement optimisées pour réduire certaines des nouvelles invites associées à des sites comme Google Meet.

Sur macOS en particulier, Firefox a désormais une apparence native pour les menus contextuels. Vous obtiendrez également désormais le doux effet de rebond élastique lorsque vous atteignez la fin d’une page, similaire à Safari. Vous pouvez également appuyer deux fois avec deux doigts sur un trackpad ou un seul doigt sur une Magic Mouse pour zoomer, encore une fois, de la même manière que Safari. Tous ces changements feront enfin de Firefox une application Mac native plutôt qu’un simple port Windows.

Firefox 89 est désormais disponible en téléchargement sur les trois plateformes.

