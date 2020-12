Mozilla a publié la version 84 de Firefox sur les trois plates-formes de bureau. La grande nouvelle avec cette version est qu’elle ajoute la prise en charge d’Apple Silicon sur la version macOS, ce qui en fait le troisième navigateur après Safari et Chrome à le faire.

À partir de la version 84, la version macOS de Firefox prendra désormais en charge nativement les processeurs Intel x86 et Apple Silicon basés sur ARM, y compris le SoC M1 actuel et tous les modèles futurs. Alors que la version précédente fonctionnait toujours sur ces machines plus récentes, elle fonctionnerait sous émulation via Rosetta alors que la version 84 fonctionnait de manière native.

Fonctionnant en mode natif, il peut bénéficier pleinement des performances de la nouvelle architecture et de la puissance de traitement de la puce M1. Mozilla affirme que la version 84 se lance plus de 2,5 fois plus rapidement et les applications Web sont deux fois plus réactives que la version 83.

Le processus de mise à jour est le même qu’auparavant. Allez dans Menu> Aide> À propos de Firefox et vous verrez l’option de mise à jour vers la version 84. Une fois terminé, redémarrez le navigateur et il devrait être mis à jour. Pour confirmer si vous êtes sur la version ARM native, tapez à propos: support dans la barre d’adresse et vous devriez voir une suggestion ci-dessous disant Rosetta Traduit comme «faux». Vous pouvez également vérifier le moniteur d’activité pour voir si le programme apparaît comme «Apple» ou «Intel» sous l’onglet Architecture.

Comme pour les autres changements de la version 84, il inclut également WebRender pour macOS, les appareils Windows avec GPU Intel Gen 6 et les ordinateurs portables Intel exécutant Windows 7 et 8. En outre, il existe un pipeline de rendu accéléré pour les utilisateurs Linux / GNOME / X11 ainsi que des ordinateurs plus modernes. techniques d’allocation de mémoire partagée sous Linux, améliorant les performances et augmentant la compatibilité avec Docker.

Enfin, Mozilla a également déclaré que la version 84 de Firefox serait la dernière à inclure le support d’Adobe Flash.

