Firefly lance la mission à grande vitesse Victus Nox de Space Force

« Toute cette mission est basée sur ce que serait une situation réelle et s’assure que cette démonstration opérationnelle est aussi proche que possible de cela », a-t-elle déclaré.

Birchenough et le programme Tactically Responsive Space, ou TacRS, visent à travailler avec les constructeurs d’engins spatiaux et de fusées pour créer « la capacité de répondre rapidement aux besoins en orbite » dans des « délais très courts ».

Vient ensuite la phase de « hot standby », au cours de laquelle Millennium attend de recevoir une fenêtre de 60 heures pour acheminer le vaisseau spatial de Los Angeles au site de lancement de la Vandenberg Space Force Base en Californie. Puis la mission entame une phase d’astreinte, où les équipes sont en attente, et enfin une phase de lancement, lorsque Space Force donne 24 heures aux entreprises pour faire décoller la fusée et le satellite.

Le PDG de Firefly, Bill Weber, a reconnu que, alors que le domaine spatial est de plus en plus privatisé, « il ne suffit pas d’appeler véritablement la commercialisation de l’espace » réactive « ».

Firefly avait initialement prévu de piloter une mission de la NASA lors de son troisième lancement de fusée Alpha, après que la société a atteint l’espace avec son deuxième lancement en octobre. Et puis Space Safari est arrivé, et Weber a déclaré que sa société avait suffisamment de « flexibilité » sur le calendrier de la mission de la NASA pour l’échanger contre Victus Nox.

D’une hauteur de 95 pieds, la fusée Alpha de Firefly est conçue pour lancer jusqu’à 1 300 kilogrammes de charge utile en orbite, au prix de 15 millions de dollars par lancement. Cela place Firefly dans la catégorie des fusées à portance moyenne, entre les petits lanceurs tels que Rocket Lab’s Electron et les fusées « lourdes » comme la Falcon 9 de SpaceX.

Firefly a terminé un « feu statique de pleine durée » de la fusée Alpha à Vandenberg, et la société passe maintenant par les dernières étapes de préparation. Victus Nox représente une opportunité distincte pour Firefly, à la fois de prouver qu’il est prêt à effectuer des missions de sécurité nationale et d’utiliser le lancement pour rationaliser ses processus et aller plus vite.

« Firefly sort de cette mission prête à aller à un rythme beaucoup plus rapide », a déclaré Weber. « Lorsque Victus Nox sera lancé, notre intention est d’aller deux mois après cela et de suite. Alpha sera ce calendrier prévisible, d’une fusée d’une tonne métrique [flying] Tous les deux mois. »

Weber a déclaré que la société avait actuellement des engagements envers ses clients pour sept vols supplémentaires sur Alpha après Victus Nox.